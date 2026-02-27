Tuột dốc nhưng không ai đọ lại mới là Phạm Băng Băng!

Theo tờ Sohu, vào ngày 26/2, Phạm Băng Băng đã cập nhật trang cá nhân, chia sẻ hình ảnh mới nhất của bản thân và gửi lời chúc may mắn, phát tài đến tất cả người hâm mộ nhân ngày vía Thần tài. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo vô cùng thanh lịch, duyên dáng và trẻ trung.

Tuy nhiên, không phải nhan sắc, điều khiến cộng đồng mạng chú ý nhất trong ảnh mới của Phạm Băng Băng chính là chiếc vòng hồng ngọc trên tay cô. Kích thước "to oạch" của viên đá hồng ngọc mà minh tinh Hoàn Châu Cách Cách đeo gây choáng váng, làm lu mờ cả visual kiều diễm trời ban của nữ diễn viên. Hiện, chưa rõ trọng lượng gây kinh ngạc của món trang sức của Phạm Băng Băng, song truyền thông Trung Quốc nhận định giá trị của viên hồng ngọc này có thể lên đến hàng chục triệu NDT (tương đương hàng chục tỷ đồng). Qua đó, cho thấy sự giàu có, xa hoa của "nữ hoàng thảm đỏ" đình đám Cbiz một thời.

Ở tuổi 44, Phạm Băng Băng trông thanh lịch, sành điệu và vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cư dân mạng lại chú ý đặc biệt đến chiếc vòng tay đá hồng ngọc khổng lồ trên cổ tay nữ diễn viên. Ảnh: Sina.



Viên đá hồng ngọc "to chảng", toát lên vẻ quý phái và độ giàu có làm lu mờ nhan sắc của Phạm Băng Băng. Ảnh: HK01.

Trên MXH, công chúng xứ tỷ dân vẫn đang bàn luận rôm rả về về giá trị và kích thước của viên hồng ngọc to tới mức "chọi trâu còn được" của Phạm Băng Băng: "Chị ơi, tay chị mỏi không? Để em giúp chị đeo nhé?", "Cả Cbiz ai làm lại Phạm Gia, tôi thắc mắc cô ấy đã tốn bao nhiêu tiền để tậu viên hồng ngọc đó", "Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên khi xem ảnh của Phạm Băng Băng là viên đá quý đó", "Thoạt nhìn tôi còn tưởng cô ấy đeo đồng hồ".

Năm 2018, Phạm Băng Băng bị kết luận trốn thuế, phải nộp phạt số tiền lên đến 884 triệu NDT (khoảng 3.100 tỷ đồng). Scandal của Phạm Băng Băng được xem là vụ bê bối gian lận thuế quan bằng hợp đồng âm dương lớn nhất lịch sử showbiz Hoa ngữ. Ngoài phạt tiền, Phạm Băng Băng còn bị cấm sóng 3 năm.

Hậu bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng trượt dốc cả về danh tiếng lẫn địa vị. Năm 2021, "nữ hoàng thảm đỏ" hết thời hạn cấm sóng 3 năm. Tuy nhiên, 1 bước ngoặt lớn đã xảy ra khi cơ quản quản lý văn hóa tiến hành siết chặt hoạt động của giới nghệ sĩ Cbiz và lập ra 1 danh sách đen người nổi tiếng dính bê bối nghiêm trọng về đạo đức và pháp luật để tiến hành phong sát. Động thái của các cấp quản lý văn hóa chính thức triệt đường quay lại đỉnh cao của Phạm Băng Băng. Cô nằm trong nhóm ngôi sao bị "phong sát mềm", không được đóng phim hay tham gia những sự kiện giải trí hàng đầu ở Trung Quốc.

Phạm Băng Băng "rớt đài" vì trốn thuế, phải nộp phạt 3.100 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Trong bối cảnh danh tiếng có thể lao dốc chạm đáy nếu liên tục xuất hiện ở các sự kiện bình dân trong nước, Phạm Băng Băng tìm cách ra nước ngoài hoạt động. Nhiều người từng lo lắng Phạm Băng Băng gặp khó khăn tài chính khi không còn được xuất hiện trên màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng, nữ diễn viên thực tế vẫn kiếm bộn tiền nhờ vào việc bán mặt nạ dưỡng da.

Được biết, thương hiệu mỹ phẩm do Phạm Băng Băng sáng lập đã lọt vào Top 100 nhãn hiệu làm đẹp Trung Quốc năm 2024, đạt doanh thu 1,45 tỷ NDT (khoảng 5.000 tỷ đồng), đứng vị trí thứ 35 toàn quốc. Riêng dòng sản phẩm mặt nạ chủ lực của Fan Beauty từng bán 100.000 hộp trong 10 giây tại buổi livestream với Lý Giai Kỳ, mang về cho Phạm Băng Băng gần 20 triệu NDT (72,9 tỷ đồng).

Phạm Băng Băng hốt bạc nhờ bán mỹ phẩm. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của nữ diễn viên hậu bê bối. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu