Tướng Ukraine thừa nhận khó bảo vệ Kharkov

“Nếu không cung cấp đủ dịch vụ hậu cần thông thường, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ vô cùng khó khăn trong việc bảo vệ Kharkov”, tướng nghỉ hưu quân đội Ukraine, Sergei Krivonos, nói trên kênh truyền hình hôm 11/5.

Đồng thời, tướng Ukraine tin rằng, từ quan điểm quân sự và kinh tế, việc bao vây các khu định cư lớn sẽ có lợi hơn là tấn công trực diện vào chúng.

Dựa trên điều này, theo ông Krivonos, để bao vây Kharkov, quân đội Nga rất có thể sẽ phá hủy hậu cần cung cấp đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine, phong tỏa các con đường và thành trì.

Hiện có thông tin cho rằng, các đơn vị Nga theo hướng Kharkov đã tiến vào thành phố Volchansk. Các lực lượng vũ trang Nga cũng tiếp tục tấn công vào sườn của khu định cư.

Nhiều phóng viên chiến trường đưa tin rằng, các binh sĩ Kiev đã rời làng Staritsa ở phía tây Volchansk. Ngoài ra còn có thông tin cho thấy, toàn bộ lực lượng an ninh Ukraine đã vội vã rời Volchansk để tránh bị bao vây.

Đồng thời, chính quyền Ukraine tiếp tục cố gắng thuyết phục người dân các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát rằng, cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Kharkov là một hành động sai lầm, và không nên chú ý tới.

Bằng cách này, cơ quan tuyên truyền của Kiev đang cố gắng tránh sự gia tăng hoảng loạn trong người dân vùng Kharkov.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Pháp mới đây tiếp tục đưa ra những tuyên bố liên quan đến tình hình xung quanh Ukraine.

Theo Tổng thống Pháp, nhiệm vụ chính của tất cả người dân châu Âu ngày nay là làm mọi cách để giúp đỡ Ukraine, vì tương lai của cả châu Âu thực sự phụ thuộc vào điều này.

Ông Macron tin rằng, nếu Nga thắng ở Ukraine thì không ai ở châu Âu sẽ được an toàn, và Romania, Ba Lan, Litva và các quốc gia khác có thể bị tấn công. “Chúng ta sẽ mất hết quyền lực và cảm giác an toàn nên sẵn sàng mạo hiểm tương lai và sự an toàn của mình”, Tổng thống Pháp viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) hôm 11/5.

Nhà lãnh đạo Paris cũng một lần nữa ám chỉ rằng, biện pháp cuối cùng là sự can thiệp quân sự của các nước phương Tây vào cuộc xung đột Ukraine là có thể.

“Nếu tại bất kỳ thời điểm nào người Nga đi quá xa, chúng ta, tất cả người dân châu Âu, phải sẵn sàng hành động để ngăn chặn họ”, ông Macron nói.

Theo Top war news