Tướng Ukraine thấy "không may mắn" khi pháo siêu nặng Triều Tiên thể hiện xuất sắc trong tay Nga

Các chuyên gia phân tích của Nga lẫn quốc tế đánh giá pháo binh là lĩnh vực mà sự hỗ trợ từ Bình Nhưỡng sẽ mang lại giá trị đặc biệt lớn tại chiến trường Ukraine.

Pháo Triều Tiên lại gây chú ý

Những hình ảnh mới nhất ghi lại cảnh các lựu pháo tự hành 170mm do Triều Tiên sản xuất đang nhả đạn tại Ukraine, tiếp tục cung cấp thêm bằng chứng cho thấy các hệ thống pháo tầm cực xa độc đáo này đang được đưa vào sử dụng tích cực trên chiến trường.

Dựa trên đoạn video, hiện vẫn chưa thể xác định rõ các hệ thống này do Quân đội Nga hay Quân đội Nhân dân Triều Tiên vận hành. Mặc dù đã có thông tin xác nhận rằng phía Nga đã thu mua một số lượng lớn loại pháo này, nhưng Triều Tiên cũng đã triển khai nhân lực đến tuyến đầu — lực lượng rất có thể đã tham gia vào các chiến dịch pháo binh.

Những khẩu pháo 170mm này đã nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của vũ khí Triều Tiên trong việc duy trì năng lực pháo binh cho Nga, đồng thời cho thấy những lợi thế vượt trội mà ngành quốc phòng Triều Tiên đã đạt được so với Nga sau giai đoạn Liên Xô tan rã.

Chia sẻ góc nhìn sâu hơn về năng lực của những khẩu pháo 170mm — vốn được phương Tây gọi bằng cái tên "Koksan" — Trung tướng Kyrylo Budanov, Người đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, từng nhận định: "Thật không may, khẩu pháo này đang thể hiện rất tốt trên chiến trường. Nó khai hỏa từ khoảng cách rất xa và đạt độ chính xác khá cao."

Tướng Budanov nói thêm: "Chúng tôi có dữ liệu cho thấy Liên bang Nga đã được cung cấp 120 khẩu. Tuy nhiên, tôi cho rằng nguồn cung sẽ còn tiếp tục vì loại pháo này đang phát huy hiệu quả rất tốt. Đây là điều bất lợi đối với chúng tôi, bởi đây là dòng pháo chuyên dụng cho các đòn bắn tầm xa." Với số lượng 120 khẩu, nếu thuộc biên chế Triều Tiên, chúng đủ để trang bị cho khoảng 4 trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn.

170mm không phải là cỡ đạn tiêu chuẩn của pháo binh Nga. Các hệ thống pháo tự hành chủ lực của Nga như 2S19 Msta-S hiện đang sử dụng đạn 152mm, trong khi dòng pháo nặng hơn nhiều là 2S7M Malka lại dùng đạn 203mm.

Do đó, Koksan đòi hỏi một chuỗi cung ứng đạn dược riêng biệt, khiến việc triển khai nó gắn liền với khả năng của Triều Tiên trong việc cung cấp đồng thời cả hệ thống pháo lẫn loại đạn tương thích.

Mặc dù 2S7M Malka là một hệ thống nặng hơn, nhưng nó được thiết kế nhằm tối đa hóa sức phá hủy để xuyên thủng các công sự kiên cố chứ không phải để tối ưu hóa tầm bắn. Điều này, kết hợp với số lượng hạn chế và chi phí đắt đỏ của Malka, khiến nó không thể tạo ra tác động cục diện trên tuyến đầu như các hệ thống pháo binh từ Triều Tiên.

Năng lực Triều Tiên vẫn đáng gờm

Thực tế Triều Tiên đang sở hữu lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới đã khiến cả các chuyên gia phân tích của Nga lẫn quốc tế đánh giá pháo binh là lĩnh vực mà sự hỗ trợ từ Bình Nhưỡng sẽ mang lại giá trị đặc biệt lớn tại chiến trường Ukraine.

Tính đến cuối năm 2024, Quân đội Nga ước tính đã tiếp nhận tới 9 triệu viên đạn pháo cỡ 122mm và 152mm từ quốc gia này. Việc chuyển giao thêm các khẩu pháo 170mm đồng nghĩa với việc có thêm cỡ đạn thứ ba được đưa vào thương vụ.

Các hình ảnh mới hơn cũng xác nhận các đơn vị tuyến đầu của Quân đội Nga đã đưa vào sử dụng thêm các loại súng cối cỡ 60mm và 140mm. Tính đến đầu năm 2025, có ít nhất 6 đơn vị pháo binh Nga đã nhận từ 50% đến 100% lượng đạn dược của họ từ nguồn Triều Tiên.

Trong một đánh giá trước đó vào ngày 31 tháng 10 năm 2024, chuyên trang Military Watch từng đưa ra khả năng các khẩu pháo 170mm có thể sẽ tham gia vào nỗ lực chiến đấu của Nga — chỉ hai tuần trước khi những hình ảnh đầu tiên xác nhận sự xuất hiện của chúng tại Nga.

Các lô hàng tiếp theo sau đó đã được quay lại cảnh cập bến vào giữa tháng 12. Triều Tiên từ lâu đã nổi bật nhờ năng lực tiên tiến cùng quy mô khổng lồ của lực lượng pháo binh. Dù chỉ sử dụng các loại đạn thông thường từ thời Chiến tranh Lạnh, các khẩu pháo 170mm của họ đã đạt được tầm bắn rất xa; do đó, nếu được tích hợp các loại đạn tăng tầm bằng động cơ tên lửa của thế kỷ 21, tầm bắn của chúng rất có thể sẽ vượt quá 100 km.

Triều Tiên hiện vẫn đang tiếp tục hiện đại hóa các phân khúc pháo binh cấp thấp hơn, bao gồm cả việc ra mắt những mẫu lựu pháo 155mm đầu tiên của mình.