Tướng TQ: Nếu Mỹ đặt tên lửa đạn đạo tầm trung ở Nhật Bản thì Bắc Kinh sẽ đối mặt thảm họa lớn

Ngày 18/8, chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Thiếu tướng Hải quân - chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Thiệu Trung nói rằng, nếu Mỹ dự định triển khai tên lửa tầm trung ở Nhật Bản, thì đây là một vấn đề lớn, bởi điều này sẽ đe dọa nghiêm trọng đến Trung Quốc.

"Một năm trước khi rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), tôi đoán rằng Mỹ sẽ tái khởi động chương trình phát triển tên lửa hành trình Tomahawk và các dự án tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ mặt đất. Loại thứ nhất có tầm bắn khoảng 2.000 km, loại thứ hai có tầm bắn 1.000-5500 km", ông này nói..

Tướng Trung Quốc cho biết, tên lửa Tomahawk phóng trên biển thường được trang bị cho các tàu tuần dương, tàu khu trục và tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ. Một tàu tuần dương có thể chứa tới 122 chiếc, tất cả đều có thể phóng theo phương thẳng đứng.

Ông nhấn mạnh, tên lửa Tomahawk phóng từ mặt đất trước đây đã từng được Mỹ sử dụng, được triển khai ở Anh và Đức để đối phó Liên Xô và đều bị phá hủy sau khi INF được ký kết. Ông dự doán, nếu được triển khai trên biển, thì với tầm bắn 2.000km, tên lửa Tomahawk có thể sẽ được đặt ở chuỗi đảo thứ nhất như Okinawa hoặc Philippines.

Trương Thiệu Trung nói thêm, với loại tên lửa đạn đạo tầm trung, có tầm bắn vài nghìn km và tốc độ bay trên 10 Mach thì rất khó bị đánh chặn. Mỹ đã sở hữu loại tên lửa này trước đây nhưng đã bị phá hủy do hiệp ước INF. Tuy nhiên, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước này và có thể tiếp tục phát triển, thì với tầm bắn 5.000 km, loại tên lửa này có thể được bố trí ở đảo Guam hoặc với tầm bắn 2.000 km, nó sẽ được đặt ở Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Ông này cho rằng, do ảnh hưởng từ việc triển khai THAAD trong vài năm qua nên Seoul có thể không sẵn sàng cho Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung. Trong khi đó, theo Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, Nhật Bản không có quyền can thiệp vào việc triển khai các tên lửa tầm trung.

Tướng Trung Quốc khẳng định, nếu quân đội Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung ở Nhật Bản thì đồng nghĩa Bắc Kinh sẽ đối mặt một thảm họa lớn.