Nhà bà ở đối diện nên toà nhà này "bà ấy thấy nhìn không thoải mái, không đẹp mắt nên đã bỏ tiền ra làm".

Gần đây, sự việc một nữ chủ hộ tại một khu chung cư ở Thiệu Hưng, Chiết Giang tự bỏ tiền túi sơn lại tường cho tòa nhà khác đã thu hút sự chú ý.

Do phần đường gờ mặt ngoài của một tòa nhà đã cũ kỹ, bà Thẩm, một nữ chủ hộ ở tòa nhà bên cạnh, đã chi 73.000 nhân dân tệ (khoảng 283 triệu đồng) để sơn sửa làm mới.

Toà nhà trước và sau khi được sơn lại

Theo đưa tin, khu dân cư này là tiểu khu Thế Mậu Danh Lưu nằm ở quận Kha Kiều, là một khu chung cư cũ đã có nhiều năm tuổi. Trước đó, một số tòa nhà đã được tu sửa nên diện mạo trông như mới, nhưng phần đường gờ một bên mặt ngoài của tòa số 9 vẫn chưa được làm lại, trông ố vàng, cũ kỹ và loang lổ vết bẩn. Nữ chủ hộ họ Thẩm không chỉ làm mới tường ngoài mà còn sơn lại cả cổng lớn.

Ngày 23/11, nhân viên ban quản lý khu dân cư cho biết với phóng viên truyền thông rằng việc sơn lại thân tòa nhà thuộc hạng mục làm đẹp thuần túy, không liên quan đến công năng sử dụng cơ bản, nên các chủ hộ của tòa nhà đó có ý kiến bất đồng về việc sử dụng quỹ bảo trì. Nhà của bà Thẩm nằm ngay đối diện tòa nhà này, "nằm trong tầm mắt của bà ấy, bà ấy thấy nhìn không thoải mái, không đẹp mắt nên đã bỏ tiền ra làm".

Trước đó, khi cổng lớn của tòa nhà nơi bà sinh sống bị cũ, bà cũng từng bỏ tiền ra sơn mới lại. Ban quản trị chung cư đã viết thư cảm ơn bà.

Nguồn: HK01