Gần đây, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, đã quyết định mở một cuộc phản công ở phía bắc Pokrovsk trên tuyến Toretskoye-Shakhovo-Vladimirovka-Pankovka, tung các đội hình dự bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào trận chiến nhằm cắt đứt một phần lực lượng Nga đang tiến công.

Đáp lại, bộ chỉ huy Nga đã áp dụng các biện pháp riêng, sử dụng các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 51 và Tập đoàn quân 8 để vây hãm cụm quân chủ lực dự bị của Quân đội Ukraine.

Theo các báo cáo từ phía Ukraine, cũng như dữ liệu từ các nhà quan sát nước ngoài, kế hoạch của Đại tướng Oleksandr Syrskyi đã không thành công.

Hơn nữa, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mắc bẫy Lực lượng Vũ trang Nga, với chiến dịch tấn công ở phía bắc Pokrovsk về phía Rubezhnoye, Zolotoy Kolodyaz và Kucherev Yar, nhằm tiêu hao lực lượng chủ lực dự bị của Ukraine được điều động từ nơi khác đến.

Các chuyên gia phương Tây tin rằng, đây là một chiến dịch nhằm trói buộc và tiêu diệt một phần lực lượng và phương tiện của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực này để đơn giản hóa việc tiến quân tiếp theo.

Theo các chuyên gia phương Tây, Bộ chỉ huy Nga đã chủ động tạo ra một bước đột phá cục bộ trong một thời gian dài và điều này đã trở thành một mối đe dọa lớn đối với toàn bộ giới lãnh đạo quân sự - chính trị Ukraine.

Lực lượng Vũ trang Nga đã chờ đợi cho đến khi tướng Syrskyi điều động các đơn vị tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, có động lực chiến đấu và được huấn luyện kỹ lưỡng, tới Pokrovsk để ngăn chặn bước đột phá này của Nga.

Giờ đây, với việc sử dụng các tập đoàn quân chủ lực, giới tướng lĩnh Nga đang thực hiện kế hoạch “xử lý gọn gàng" toàn bộ lực lượng dự bị mạnh nhất của Quân đội Ukraine.

Hiện nay, giới tuyến chiến đấu ở đó vẫn chưa được thiết lập ổn định nhưng rõ ràng là cái bẫy của Nga đã tỏ ra khá hiệu quả, khi một nhóm quân lớn của Ukraine đang bị giam hãm ở đây.

Theo giới chuyên gia Nga, kết cục của mọi chuyện sẽ được ngã ngũ khi gần đến cuối chiến dịch mùa thu, trước khi mùa mưa bắt đầu.

Trước đó, quân Nga đã làm điều này nhiều lần ở các chiến dịch trước đó, ví dụ như trước khi rút lui khỏi những khu vực phòng thủ kiên cố ở các thành phố Bakhmut, Avdiivka, Ugledar và một thành phố khác, Lực lượng Ukraine cũng đã thất bại trước chiến thuật này của Nga.