Tướng quân đẹp vô địch Trung Quốc hiện tại: Nhan sắc khuynh đảo thiên hạ, khí chất không đùa được đâu

Mỹ nam nổi bật với đường nét gương mặt sắc sảo cùng thần thái cuốn hút.

Những hình ảnh hậu trường mới nhất của Vương Hạc Đệ trong vai Tạ Cảnh Hành ở bộ phim cổ trang Tướng Môn Độc Hậu đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Từ tạo hình thiếu niên tướng quân đến khí chất đế vương đầy uy nghiêm, nam diễn viên được khán giả nhận xét là một trong những mỹ nam cổ trang nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.

Tướng Môn Độc Hậu được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu. Trong phim, Vương Hạc Đệ đảm nhận vai Tạ Cảnh Hành nhân vật mang hai thân phận đặc biệt: một thiếu niên tướng quân tung hoành sa trường và vị hoàng đế chính thống Tạ Uyên sau này. Hành trình trưởng thành, chinh chiến và bước lên ngôi vị chí tôn của nhân vật được xem là một trong những điểm hấp dẫn nhất của tác phẩm. Theo nhiều nguồn tin, phía nhà sản xuất đã mất tới ba năm thuyết phục mới mời được Vương Hạc Đệ nhận lời tham gia dự án. Đồng hành cùng anh là nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa trong vai Thẩm Diệu.

Kể từ khi chính thức khởi quay vào tháng 3/2026, hàng loạt hình ảnh hậu trường của Vương Hạc Đệ liên tục gây sốt. Đặc biệt, khoảnh khắc nam diễn viên một tay cầm trường thương, phi ngựa đầy khí phách nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng anh chính là hiện thân sống động của hình tượng "thiếu niên tướng quân áo gấm cưỡi ngựa tung hoành" bước ra từ tiểu thuyết.

Qua những bức ảnh chụp trực tiếp và video chưa qua chỉnh sửa, Vương Hạc Đệ vẫn nổi bật với đường nét gương mặt sắc sảo cùng thần thái cuốn hút. Điều khiến nhiều người bất ngờ là nam diễn viên gần như để mặt mộc trong nhiều cảnh quay nhưng vẫn giữ được phong độ ngoại hình ấn tượng.

Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, khí chất của Vương Hạc Đệ cũng được đánh giá rất phù hợp với những vai diễn mang tầm vóc lớn. Từ phong thái của một vị tướng trẻ tuổi đến thần thái đế vương uy nghiêm, nam diễn viên tạo cảm giác như được sinh ra để đảm nhận các nhân vật trong những thiên anh hùng ca đầy hào khí.

Dù vậy, vẫn có một số ý kiến cho rằng khí chất mạnh mẽ, có phần ngạo nghễ của Vương Hạc Đệ khác với hình tượng Tạ Cảnh Hành trong nguyên tác, vốn được miêu tả bằng câu "công tử như ngọc trên đường xa". Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến thiểu số. Phần lớn khán giả vẫn dành nhiều lời khen cho màn hóa thân của nam diễn viên và bày tỏ sự kỳ vọng vào tác phẩm.

Đằng sau những thước phim mãn nhãn là quá trình làm việc không hề dễ dàng. Thời gian quay phim trùng với đợt nắng nóng khắc nghiệt tại Hoành Điếm. Vương Hạc Đệ phải liên tục mặc giáp nặng dưới thời tiết oi bức, thực hiện các cảnh võ thuật giữa những ngọn lửa nhân tạo. Mồ hôi thấm ướt lớp áo bên trong, vai bị giáp cọ xát đến trầy xước nhưng nam diễn viên vẫn kiên trì hoàn thành các phân đoạn được giao.

Ngoài diễn xuất và tạo hình nhân vật, hệ thống phục trang của Tạ Cảnh Hành cũng đang trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Theo thống kê của người hâm mộ tính đến ngày 22/6, danh sách tạo hình của nhân vật đã được cập nhật từ bộ thứ 55 đến bộ thứ 72. Các bộ trang phục xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau như phủ Duệ Thân Vương Đại Lương, phủ Thừa tướng họ Diệp cùng nhiều địa điểm quan trọng khác trong phim.

Tủ đồ của Tạ Cảnh Hành được đầu tư công phu với đầy đủ các loại trang phục như thường phục hằng ngày, triều phục cung đình, giáp chiến trận, cùng nhiều bộ lễ phục dành cho những phân cảnh quan trọng. Bên cạnh đó, các đạo cụ như trường thương, chiến mã và thiết kế áo giáp cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Với ngoại hình nổi bật, thần thái mạnh mẽ cùng sự đầu tư kỹ lưỡng về tạo hình, Vương Hạc Đệ đang khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào vai diễn Tạ Cảnh Hành. Dù bộ phim vẫn trong quá trình ghi hình, những hình ảnh hậu trường được hé lộ đã đủ để giúp anh trở thành một trong những "thiếu niên tướng quân" gây sốt nhất màn ảnh Hoa ngữ thời gian gần đây.

Theo Sohu