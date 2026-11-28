Năm 2015, trong một lần đi dò tìm vàng tại Australia, David Hole phát hiện một hòn đá màu đỏ sẫm, nặng bất thường nằm trong lớp đất sét. Ông không ngờ thứ mình cố đập vỡ suốt nhiều năm lại là một thiên thạch 4,6 tỷ năm tuổi, có giá trị đặc biệt đối với khoa học.

Viên đá gần bằng tuổi của Hệ Mặt Trời

Theo ScienceAlert, năm 2015, David Hole mang theo máy dò kim loại đến Công viên vùng Maryborough, thuộc bang Victoria, Australia, để tìm vàng. Tại đây, ông phát hiện một vật thể khác thường: hòn đá màu đỏ sẫm, có trọng lượng lớn, nằm trong lớp đất sét màu vàng.

Tin rằng bên trong hòn đá có thể chứa một khối vàng tự nhiên, Hole quyết định mang nó về nhà để tìm cách tách lấy phần kim loại quý. Niềm tin này không phải không có cơ sở, bởi Maryborough nằm trong vùng Goldfields, nơi từng chứng kiến cơn sốt vàng bùng nổ tại Australia vào thế kỷ XIX.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như Hole mong đợi. Ông lần lượt sử dụng cưa đá, máy mài góc, máy khoan, thậm chí đổ axit lên bề mặt hòn đá với hy vọng phá vỡ lớp vỏ bên ngoài. Nhưng tất cả đều thất bại. Ngay cả khi dùng đến búa tạ, ông vẫn không thể khiến vật thể này xuất hiện một vết nứt.

Thiên thạch Maryborough (Ảnh: Bảo tàng Victoria)

Hóa ra, thứ Hole cố công đập vỡ không phải là một khối đá chứa vàng thông thường.

Sau nhiều năm giữ lại vật thể bí ẩn, ông quyết định mang nó đến Bảo tàng Melbourne để nhờ các chuyên gia xác định nguồn gốc.

Nhà địa chất học Dermot Henry, làm việc tại bảo tàng, cho biết ông từng tiếp nhận rất nhiều mẫu đá do người dân mang đến với hy vọng đó là thiên thạch. Tuy nhiên, trong suốt 37 năm làm việc và kiểm tra hàng nghìn mẫu vật, chỉ có hai trường hợp thực sự được xác định là thiên thạch. Hòn đá của David Hole chính là một trong số đó.

Chia sẻ với The Sydney Morning Herald năm 2019, Dermot Henry cho biết vật thể có bề mặt được tạo hình với những vết lõm đặc trưng. Đây là dấu vết hình thành khi thiên thạch đi xuyên qua khí quyển Trái Đất, phần bên ngoài nóng chảy và bị các luồng khí tác động, tạo nên hình dạng đặc biệt.

Nhà địa chất học Bill Birch, nguyên giám tuyển của Bảo tàng Melbourne, cũng nhận định trọng lượng là một dấu hiệu đáng chú ý. Một hòn đá thông thường có kích thước tương tự sẽ không nặng đến mức như vậy.

Sau khi xác định đây là thiên thạch, các nhà nghiên cứu tiến hành cắt một phần nhỏ bằng lưỡi cưa kim cương để phân tích thành phần bên trong. Kết quả cho thấy mẫu vật chứa hàm lượng sắt cao và được phân loại là thiên thạch đá chondrite thông thường nhóm H5.

Dermot Henry và nhà địa chất học Bill Birch của Bảo tàng Melbourne cùng với thiên thạch Maryborough (Ảnh: Bảo tàng Victoria)

Các nhà khoa học đặt tên thiên thạch này là Maryborough, theo tên thị trấn gần nơi nó được tìm thấy. Vật thể nặng khoảng 17 kg, có niên đại ước tính 4,6 tỷ năm, gần bằng tuổi của Hệ Mặt Trời.

Khi được cắt ra, bên trong thiên thạch xuất hiện những hạt khoáng vật silicat kết tinh nhỏ li ti, được gọi là chondrules. Đây là một trong những đặc điểm quan trọng giúp các nhà khoa học nhận diện và nghiên cứu loại thiên thạch này.

Theo Dermot Henry, thiên thạch là một trong những nguồn tư liệu tự nhiên quý giá giúp con người khám phá không gian. Chúng mang theo những dấu vết từ quá khứ, cung cấp manh mối về tuổi đời, quá trình hình thành và thành phần hóa học của Hệ Mặt Trời, trong đó có cả Trái Đất.

Đặc biệt, một số thiên thạch còn chứa những hạt bụi sao có niên đại lâu đời hơn cả Hệ Mặt Trời. Những vật chất này giúp giới khoa học tìm hiểu quá trình hình thành và tiến hóa của các ngôi sao, cũng như nguồn gốc của những nguyên tố hóa học trong tự nhiên.

Một số thiên thạch hiếm khác còn chứa các phân tử hữu cơ như axit amin, những thành phần cơ bản cấu tạo nên sự sống.

Mảnh thiên thạch Maryborough và một lát cắt từ khối thiên thạch (Ảnh: Bảo tàng Victoria)

Hành trình từ vành đai tiểu hành tinh đến Trái Đất

Dù đã xác định được bản chất của mẫu vật, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể kết luận chính xác thiên thạch Maryborough xuất phát từ đâu và đã tồn tại trên Trái Đất trong bao lâu.

Theo giả thuyết của Dermot Henry, vật thể này nhiều khả năng có nguồn gốc từ vành đai tiểu hành tinh nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc. Trong quá trình các tiểu hành tinh va chạm với nhau, một mảnh vật chất có thể bị đẩy ra khỏi quỹ đạo ban đầu, sau đó di chuyển trong không gian trước khi rơi xuống Trái Đất.

Các phân tích xác định niên đại bằng phương pháp carbon cho thấy thiên thạch có thể đã nằm trên Trái Đất chưa đến 1.000 năm. Một số ghi nhận về hiện tượng thiên thạch xuất hiện trên bầu trời Australia trong giai đoạn 1889-1951 cũng được các nhà nghiên cứu xem xét như những manh mối có thể liên quan đến thời điểm vật thể này rơi xuống.

Một hạt chondrule pyroxen dạng tỏa tia hình thành bên trong thiên thạch Maryborough. (Birch và cộng sự, Proceedings of the Royal Society of Victoria, 2019).

Điều khiến thiên thạch Maryborough trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở tuổi đời hàng tỷ năm mà còn bởi mức độ hiếm gặp. Theo các nhà nghiên cứu, đây là thiên thạch thứ 17 từng được ghi nhận tại bang Victoria, Australia, trong khi hàng nghìn khối vàng tự nhiên đã được tìm thấy ở khu vực này.

Nó cũng là khối thiên thạch chondrite lớn thứ hai từng được xác định tại bang Victoria, chỉ đứng sau một mẫu vật nặng 55 kg được phát hiện vào năm 2003.

Một hạt chondrule olivin dạng thanh hình thành bên trong thiên thạch Maryborough. (Birch và cộng sự, Proceedings of the Royal Society of Victoria, 2019).

"Đây mới chỉ là thiên thạch thứ 17 được tìm thấy tại Victoria, trong khi đã có hàng nghìn khối vàng được phát hiện", Dermot Henry chia sẻ với Channel 10 News. Ông cho rằng chuỗi sự kiện dẫn đến việc thiên thạch được tìm thấy thực sự là điều hiếm có.

Câu chuyện của David Hole cũng không phải trường hợp duy nhất một thiên thạch bị nhầm lẫn với đá thông thường trong thời gian dài. Năm 2018, ScienceAlert từng đưa tin về một khối thiên thạch bị sử dụng làm vật chặn cửa suốt 80 năm, trải qua hai đời chủ trước khi được các nhà khoa học nhận diện giá trị thực sự.

Đáng chú ý, những hiểu biết về nguồn gốc thiên thạch cũng đang được mở rộng. Năm 2024, ba nghiên cứu khoa học mới được công bố đã giúp các nhà khoa học xác định nguồn gốc của hơn 90% số thiên thạch hiện được tìm thấy trên Trái Đất.

Nguồn: ScienceAlert