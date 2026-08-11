Nga hiện không có đủ phương tiện tác chiến thông thường để giành chiến thắng thuyết phục trước Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga đang thiếu lực lượng

Nga hiện không có đủ phương tiện tác chiến thông thường (phi hạt nhân) để giành chiến thắng thuyết phục trước Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Nguyên nhân là bởi, chỉ để phá hủy hoàn toàn một sở chỉ huy phức hợp của Quân đội Ukraine, người ta cần huy động tới 160–360 máy bay thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga — số lượng mà phía Nga hiện không đáp ứng được.

Thông tin này được Thiếu tướng Không quân Nga Vladimir Popov chia sẻ gần đây trên sóng Central Channel, trong khuôn khổ buổi thảo luận "Bàn tròn Quân sự" (Divanny Shtab), nơi các chuyên gia mổ xẻ về quyền kiểm soát không trung, liệu máy bay có trở thành quá khứ, tương lai của không quân có lái sau một thế kỷ nữa và ai đang làm chủ bầu trời.

Theo vị chuyên gia này, Lực lượng Vũ trang Nga đang thiếu hụt nguồn lực để đạt được các mục tiêu đề ra. Do đó, quy mô quân đội Nga cần phải được mở rộng.

"Xét trong điều kiện hiện tại của chiến dịch quân sự đặc biệt, chúng ta thực sự không có đủ nguồn lực như vậy về mặt vật chất. Khi chiến dịch mới bắt đầu, toàn bộ quân đội Nga chỉ có khoảng 1 triệu người. Các đơn vị chiến đấu thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay và ở trong trạng thái biên chế bán dự bị. Ngày nay, quân đội ta đã nâng lên 1,5 triệu người. Quý vị nghĩ con số đó là nhiều ư? Chẳng thấm vào đâu đối với một quốc gia rộng lớn như thế này. Chúng tôi đã tính toán rằng, đối сó một đất nước như Nga, để bảo vệ toàn bộ đường biên giới thì cần ít nhất 3 triệu quân," ông Popov nhấn mạnh.

Về phần mình, cựu binh lực lượng đặc nhiệm Bộ Nội vụ Nga Alexander Arutyunov (blogger quân sự nổi tiếng với biệt danh Razvedos) nhận định rằng Nga sẽ không thể đánh bại Ukraine trong chiến dịch này nếu không sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Kể từ sau Thế chiến II, chưa từng có hai quốc gia có tiềm lực quân sự tương đương lại đi chiến tranh với nhau bằng vũ khí thông thường. Nước Mỹ cũng chưa bao giờ có ý định gây chiến với Liên Xô mà không tính đến vũ khí hạt nhân. Thế nhưng khi các cuộc xung đột này nổ ra hôm nay, thực tế cho thấy số lượng máy bay hiện đại này về căn bản là không đủ. Hệ thống phòng không cũng thiếu hụt, không thể đáp ứng nổi. Những nhiệm vụ mà quân đội Nga đang phải đối mặt hiện nay từng do một lực lượng lớn gấp bốn lần đảm nhiệm trong thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại," ông Arutyunov chia sẻ.

Ông Arutyunov cho rằng việc thiếu hụt lực lượng và phương tiện của Lực lượng Vũ trang Nga chính là câu trả lời cho lý do tại sao chiến dịch giải phóng Donbass khỏi quân đội chính quyền Kyiv lại kéo dài đến vậy.

Hiện vẫn chưa rõ Bộ Quốc phòng Nga có quan điểm như thế nào về vấn đề này.

Chuyên gia nhận định về Ukraine

Dù giới chức quân sự Nga thể hiện sự thận trọng, giới phân tích lại cho rằng Ukraine đã hoàn toàn nhận ra mình không đủ khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến trước Nga.

Nhận định này được nhà phân tích chính trị Ruslan Bortnik đưa ra. Theo ông, chính quyền Kyiv hiện đang đặt cược vào các phương thức khác bằng cách gia tăng tập kích vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

"Bằng các cuộc tập kích của mình, Ukraine không chỉ hướng tới mục tiêu làm suy yếu Lực lượng Vũ trang Nga. Thậm chí thời gian gần đây, ý đồ làm suy yếu quân đội Nga đã giảm đi, thay vào đó họ tập trung nhiều hơn vào việc làm mất ổn định từ bên trong. Ukraine coi chính sự bất ổn của Nga là chìa khóa để tiến tới chiến thắng," ông Bortnik chỉ rõ.

Chuyên gia này nói thêm rằng Ukraine không thể giành chiến thắng trên chiến trường nếu chỉ so kè bằng các nguồn lực quân sự thông thường. Chính vì vậy, các cuộc tập kích mới được nhắm vào hạ tầng năng lượng, mạng lưới bán lẻ và hệ thống hậu cần của Nga.

"Tất cả những hành động đó đều nhằm mục đích làm lung lay, xáo trộn Nga. Đồng thời, các cuộc tập kích này cũng tạo ra 'bức tranh truyền thông' hướng tới phương Tây, nhằm hối thúc phương Tây phải đánh giá lại cục diện cũng như những gì đang diễn ra trong cuộc chiến Nga - Ukraine, từ đó không ép buộc Ukraine phải đưa ra những nhượng bộ sâu sắc," nhà phân tích chính trị nhấn mạnh.

Theo ông, bức tranh truyền thông này phải thể hiện và chứng minh được rằng Nga không hề giành chiến thắng trong cuộc chiến. Đây còn là một chiến dịch thông tin đối nội nhằm duy trì niềm hy vọng trong xã hội Ukraine rằng đất nước họ sẽ không thất bại, hoặc ít nhất là chưa thua ở thời điểm hiện tại.



