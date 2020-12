Tướng Mỹ xin lỗi vì phân phối nhầm vắc-xin Covid-19

"Tôi là người phê duyệt các tờ dự báo. Tôi là người phê duyệt điểm phân phối. Không có vấn đề với quá trình này. Không có vấn đề với vắc-xin của Công ty Pfizer. Không có vấn đề với vắc-xin của Công ty Moderna. Tôi đã thất bại. Tôi đang sửa sai và chúng ta sẽ bước tiếp từ đó" – Tướng Perna nói, đồng thời nhấn mạnh đây hoàn toàn là lỗi cá nhân.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin một vài bang đã được thông báo rằng lượng vắc-xin Covid-19 họ nhận vào tuần sau sẽ thấp hơn so với kế hoạch ban đầu. Báo The New York Times đã liệt kê 14 bang, trong đó có California, New Jersey và Michigan.

Thống đốc Washington Jay Inslee đã thể hiện sự bức xúc với vấn đề này, nói rằng: "Thật bất bình. Chúng tôi cần những con số chính xác, có thể dự đoán được để lên kế hoạch và đảm bảo thành công". Trong khi đó, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer khẳng định Nhà Trắng đang làm trì trệ nỗ lực tiêm vắc-xin Covid-19.

"Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi nếu sai lầm này làm gián đoạn quyết định của các vị" – Tướng Perna bày tỏ.

Theo Trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ), Mỹ hiện vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì Covid-19 với hơn 17,5 triệu ca nhiễm và 315.000 ca tử vong.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson hôm 19-12 ban bố lệnh phong tỏa mới ảnh hưởng 16 triệu người và đảo ngược kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế trong Lễ Giáng sinh.

Nguyên nhân, theo Thủ tướng Johnson, là Anh đang đối mặt với biến thể mới của virus corona chủng mới có khả năng lây nhiễm mạnh hơn 70% so với thể ban đầu. Theo Reuters, số ca nhiễm mới ở Anh đã tăng mạnh trong 2 tuần qua vì biến thể mới này.

Mặc dù Thủ tướng Johnson và đội ngũ cố vấn khoa học của ông tin các vắc-xin đang được phân phối vẫn sẽ có tác dụng và thể mới của virus không chết chóc hơn và cũng không gây ra những ca nhiễm nghiêm trọng hơn so với thể gốc, nhà lãnh đạo 56 tuổi khẳng định chính phủ của ông vẫn phải hành động khẩn cấp.

Thủ tướng Boris Johnson khẳng định Anh đang đối mặt với biến thể mới của virus corona chủng mới có khả năng lây nhiễm mạnh hơn 70% so với thể ban đầu. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Johnson đã xé bỏ kế hoạch cho phép 3 hộ gia đình tụ tập trong nhà trong 5 ngày để ăn mừng Giáng sinh, đồng thời nâng lệnh phong tỏa từ cấp độ 3 lên cấp độ 4 đối với London và Đông Nam Anh.

Trong khuôn khổ của lệnh phong tỏa cấp độ 4, người dân chỉ được phép ra ngoài vì những lí do thiết yếu, như đi làm. Trong khi đó, các ngành bán lẻ không thiết yếu sẽ bị đóng cửa, tương tự các hoạt vui chơi và giải trí trong nhà.

Các quy tắc mới có hiệu lực từ 0 giờ ngày 20-12 (giờ địa phương).