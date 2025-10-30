Dạo này trên Xiaohongshu, nhiều người đang bàn rôm rả về một chủ đề nghe vừa mê tín vừa tò mò: “Tướng mặt của người giàu.” Có người còn kể, chỉ cần nhìn trán, mũi hay dái tai là biết được phần nào vận mệnh, giàu sang hay bình thường, phúc hậu hay khó giữ tiền.

Nghe thì tưởng chuyện “thầy tướng”, nhưng xem bình luận mới thấy nhiều người đồng tình: “Trán cao, cằm đầy là kiểu hậu vận sung túc lắm đó”, “Tai dày, mũi có thịt thì tiền tự tìm đến”. Vậy có thật, chỉ cần nhìn mặt là biết ai sẽ có hậu vận bạc tỷ?

Theo nhân tướng học phương Đông, mỗi đặc điểm trên khuôn mặt - từ trán, mũi, gò má đến dái tai, đều phản ánh phần nào tài vận, tính cách và hướng phát triển trong đời . Và có một số “tướng mặt vàng” mà người xưa tin rằng, càng về sau càng giàu, càng sống càng có phúc lộc .

1. Trán cao, cằm tròn - Tướng người vượng vận, khởi đầu thuận lợi

Trong nhân tướng học, trán đại diện cho tiền vận - tức giai đoạn từ tuổi trẻ đến trung niên. Người có trán rộng, cao, sáng và không bị che phủ bởi tóc mái thường được xem là có “thiên đình sáng”, tượng trưng cho trí tuệ, khả năng tư duy và định hướng tốt.

Đây là kiểu người sinh ra với tư duy độc lập, biết nắm bắt cơ hội và thường có quý nhân giúp đỡ trong giai đoạn đầu đời. Không ít doanh nhân nổi tiếng hay người thành đạt đều sở hữu vầng trán sáng, nhẵn và cao hơn mức trung bình.

Đi cùng với đó, cằm tròn đầy đặn lại là dấu hiệu của hậu vận ổn định. Cằm trong nhân tướng gọi là “địa các”, đại diện cho giai đoạn trung niên và tuổi già. Người có cằm đầy, da căng mịn, xương không gồ ghề là người có hậu phúc: cuộc sống yên ổn, gia đình hòa thuận, tiền bạc càng lớn tuổi càng nhiều.

2. Tai dày, dái tai to - Tướng phúc lộc dồi dào, “tiền đẻ ra tiền”

Nếu trán thể hiện nền tảng, thì đôi tai lại là dấu hiệu của tài khí và sức khỏe. Người có tai dày, dái tai tròn, mềm, chạm vào thấy có độ đàn hồi, được xem là người có “phúc khí tụ”, dễ gặp may trong tài chính và công danh.

Trong nhân tướng, dái tai còn tượng trưng cho “túi phúc”. Dái tai càng dày, càng rủ xuống, nghĩa là phúc càng dày, tiền tài tích tụ càng nhiều. Họ là người biết lắng nghe, sống cởi mở, dễ tạo thiện cảm, mà chính thái độ này giúp họ dễ gặp quý nhân, được người khác tin tưởng giao cơ hội.

Trái lại, người có dái tai mỏng, cứng hoặc nhỏ thường gặp khó khăn hơn trong việc tích lũy của cải, vì họ có xu hướng sống vội, ít kiên nhẫn. Nhân tướng học cho rằng “tai dày là phúc, dái tai là lộc” - phúc lộc đều vững thì cuộc đời thường dễ thành công và hưởng an nhàn về sau.

3. Mũi cao, cánh mũi đầy - Tướng giữ tiền và tạo của cải

Mũi trong nhân tướng học được xem là “tài khố” - tức là kho chứa tiền. Người có sống mũi cao, đầu mũi tròn, cánh mũi nở và đầy đặn thường có năng lực tài chính mạnh mẽ, biết quản lý tiền bạc, đầu tư đúng chỗ và giữ của tốt.

Mũi còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quyết đoán. Người có mũi thẳng, cân đối thường rất thực tế, biết khi nào nên liều và khi nào nên dừng. Đó là lý do vì sao phần lớn người làm kinh doanh hoặc nhà đầu tư thành công đều có tướng mũi “có thịt”, không gầy guộc, không nhọn, mà đầy đặn và mềm mại.

Người xưa có câu: “Mũi là tài tinh, đầy thì lộc đủ.” Nghĩa là người có đầu mũi to, cánh mũi vượng sẽ thường “giữ tiền như giữ mệnh”, càng lớn tuổi càng sung túc.

4. Gò má cao, khuôn mặt có khí sắc - Tướng người có chí, có quyền và có quý nhân

Gò má (thiên thương) tượng trưng cho quyền lực và ý chí. Người có gò má cao vừa phải, cân xứng với khuôn mặt thường có khả năng lãnh đạo và năng lực tổ chức tốt. Họ không dễ bị chi phối, có chí tiến thủ và dám đối đầu với thử thách.

Tuy nhiên, nhân tướng học cũng lưu ý: gò má quá cao, nhọn hoặc lộ xương lại là dấu hiệu của sự cực đoan, dễ gặp cạnh tranh hoặc xung khắc trong quan hệ xã hội. Do đó, “cao mà đầy” mới là chuẩn mực của tướng người có quyền lực nhưng vẫn ôn hòa, biết dùng trí hơn là dùng sức.

Ngoài ra, người có khuôn mặt sáng, da hồng nhuận thường được xem là có “vượng khí”. Nhân tướng học cho rằng, khí sắc thể hiện dòng năng lượng bên trong, người có tâm an, vận tự nhiên sẽ vượng.

5. Ánh mắt sâu và sáng - Tướng của người có tầm nhìn xa

Người xưa tin rằng “mắt là cửa sổ của tâm hồn”, nhưng trong nhân tướng học, đôi mắt còn là “chìa khóa mở vận mệnh”. Người có ánh nhìn sâu, ánh sáng ổn định, lòng đen và lòng trắng rõ ràng là người có trí tuệ và tầm nhìn chiến lược.

Họ dễ nhận biết thời thế, giỏi quan sát con người, không để cảm xúc chi phối trong những quyết định quan trọng. Đây là mẫu người làm việc gì cũng có kế hoạch, biết chờ thời và thường đạt được thành công bền vững, không chỉ là giàu có nhất thời.

Những người có ánh mắt tinh anh, tập trung, nhưng không sắc lạnh thường là người vừa có năng lực vừa có lòng nhân - “người càng sáng mắt, vận càng sáng”.

Mỗi đường nét trên khuôn mặt có thể phần nào phản ánh tính cách và vận khí, nhưng vận mệnh sau cùng vẫn nằm trong chính lựa chọn và nỗ lực của mỗi người.

Bởi lẽ, tướng mặt có thể sinh ra cùng ta, nhưng “phúc tướng” lại được tạo nên mỗi ngày, từ cách sống, cách nghĩ và cách đối đãi với người khác. Người có tâm thiện, trí sáng, làm việc chăm chỉ và biết gieo nhân tốt, thì dù không “tướng bạc tỷ” ngay từ đầu, cũng sẽ tạo nên một cuộc đời giàu có và an nhiên về sau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo.