Tường Linh nổi danh showbiz giờ chạy taxi mưu sinh, mừng rớt nước mắt khi kiếm hơn 132 triệu/tháng

Nữ diễn viên cho biết khi chạy xe thường đeo khẩu trang nên phần lớn hành khách không nhận ra cô là người nổi tiếng.

Bành Tường Linh, sinh năm 1993. Người đẹp bước chân vào showbiz từ năm 2017 và trở thành nghệ sĩ dưới trướng đài truyền hình TVB. Cô từng tham gia diễn xuất trong các phim như Bác Sĩ Ngoài Hành Tinh , Phá Độc Cường Nhân , Hong Kong Love Stories , Lời Thú Tội Cuối Cùng Sau 18 Năm , Mười Hai Truyền Thuyết ... Trong đó, hình tượng "ma nữ áo đỏ" gây ánh ảnh của cô trên sóng giờ vàng từng ghi dấu ấn lớn với công chúng. Thế nhưng, sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật nhưng không thể bứt phá lên hàng ngũ sao hạng A, Bành Tường Linh quyết định tạm dừng đóng phim, không gia hạn hợp đồng với TVB.

Sau khi rời đài truyền hình hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), Bành Tường Linh vừa được trông thấy đi chạy taxi toàn thời gian để kiếm sống. Trả lời phỏng vấn của tờ On, nữ diễn viên tâm sự cô đã phải nhìn vào thực tế cuộc sống ngày càng khó khăn tài chính của mình và lựa chọn tạm gác giấc mơ diễn xuất để mưu sinh. Cô cho biết khi chạy xe thường đeo khẩu trang nên phần lớn hành khách không nhận ra tài xế là người của công chúng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có người nhận ra cô, đặc biệt là một số tài xế xe buýt. Mỗi khi được nhận ra, nữ diễn viên cho biết không né tránh mà vui vẻ chào hỏi và cảm ơn mọi người vì vẫn nhớ tới mình.

"Ma nữ áo đỏ" đình đám showbiz Hong Kong (Trung Quốc) tạm dừng sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: HK01.

Sau khi rời TVB, cô đi chạy xe taxi mưu sinh. Ảnh: Sina.

Bành Tường Linh chia sẻ hiện tại cô chạy taxi theo phương pháp song song, vừa đón khách vãng lai trên phố vừa nhận cuốc thông qua dịch vụ gọi xe online. Điều đáng chú ý là sau khi trừ các khoản chi phí như tiền thuê xe và xăng cộ, nữ diễn viên có thể kiếm hơn 2.000 HKD (6,8 triệu đồng/ngày). Khi chăm chỉ chạy xe suốt 20 ngày, có tháng thu nhập của cô đạt hơn 40.000 HKD/tháng (132 triệu đồng).

Theo Bành Tường Linh, cô từng mừng rơi nước mắt khi cầm trên tay số tiền hàng trăm triệu đồng kiếm được nhờ công việc chạy xe taxi. Trước đây, cô sống vô cùng chật vật vì thu nhập từ nghề diễn quá ít ỏi. Suốt 9 năm lăn lộn trong showbiz, cô luôn phải tiết kiệm, ngày chỉ ăn đúng 2 bữa và không dám mua sắm thêm bất kỳ thứ gì. Còn hiện tại, khi chuyển sang làm tài xế taxi toàn thời gian, thu nhập của cô tăng mạnh và ổn định thấy rõ. Gần đây, nữ diễn viên đã mua vài bộ quần áo mới, cho phép bản thân chăm chút ngoại hình và làm đẹp một chút.

Với công việc chạy xe taxi, nữ diễn viên có thể kiếm được 132 triệu đồng/tháng. Ảnh: Sohu.

Dù đã chuyển sang làm công việc mới, Bành Tường Linh cho biết cô vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn nghiệp diễn. Một số bộ phim cô tham gia trước khi rời đài TVB vẫn lần lượt được phát sóng trong năm nay. Vì thế, khán giả vẫn có thể bắt gặp hình ảnh “ma nữ áo đỏ” năm nào trên màn ảnh. Còn về việc khi nào sẽ trở lại showbiz đóng phim, Bành Tường Linh bỏ ngỏ. Ở thời điểm hiện tại, điều cô muốn làm trước tiên là kiếm tiền, ổn định cuộc sống.

Bành Tường Linh bỏ ngỏ thời gian trở lại showbiz. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu