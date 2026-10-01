Tương lai của Trường Giang - Nhã Phương?

Sau gần 20 năm hoạt động trong showbiz, Trường Giang và Nhã Phương có cả “gia tài” mà nhiều nghệ sĩ khác mơ ước: độ nhận diện, kinh nghiệm sân khấu - truyền hình - điện ảnh, mạng lưới nghề nghiệp, rất nhiều sản phẩm và một lượng lớn dữ liệu hình ảnh trong mắt công chúng. Nhưng chính bề dày ấy là bài toán khó cho sự trở lại của họ sau sóng gió.

Sau "giông bão", Trường Giang - Nhã Phương sẽ trở lại thế nào?

Ở năm thứ 19 trong sự nghiệp của Trường Giang và năm thứ 17 trong sự nghiệp của Nhã Phương, họ đang đứng trước một khoảng lặng khác thường. Những tranh luận xuất hiện từ đầu tháng 9/2026 không chỉ xoay quanh một vài đoạn ghi hình cũ, mà kéo theo việc hình ảnh Trường Giang trong nhiều gameshow trước đây được nhìn lại dưới góc độ khác. Nam nghệ sĩ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, sau đó lên tiếng xin lỗi những người từng bị làm tổn thương và thông báo không tham gia đợt ghi hình tiếp theo của 2 Ngày 1 Đêm để có thời gian nhìn lại bản thân.

Đáng chú ý, giữa thời điểm những ồn ào xoay quanh Trường Giang và Nhã Phương nhận được sự quan tâm lớn, nữ diễn viên cũng bị kéo vào một tranh luận liên quan đến hoạt động quảng cáo cho nước Trường Sinh. Dù đây là câu chuyện thuộc một vấn đề khác và không đồng nghĩa với việc Nhã Phương có trách nhiệm trong những tranh luận về Trường Giang, việc tên tuổi cô liên tục được nhắc đến cho thấy mức độ chú ý của công chúng dành riêng cho nữ diễn viên - không chỉ với tư cách “vợ Trường Giang” - vẫn rất lớn. Mọi động thái, hình ảnh hay hoạt động thương mại của Nhã Phương đều có khả năng trở thành chủ đề được bàn luận, đặc biệt trong những thời điểm đời sống và sự nghiệp của hai vợ chồng cùng nằm trong tâm điểm dư luận.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sau đó cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nghệ sĩ, đặc biệt với những người có sức ảnh hưởng, không chỉ nằm ở việc tuân thủ quy định mà còn ở cách ứng xử, phát ngôn và trách nhiệm với đồng nghiệp, công chúng. Với riêng trường hợp Trường Giang, cơ quan quản lý lưu ý việc đánh giá cần dựa trên thông tin được xác minh, bối cảnh, tính chất và mức độ của từng hành vi, thay vì chỉ nhìn từ những đoạn nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội.

Như vậy, câu chuyện của Trường Giang lúc này không đơn giản là có tiếp tục xuất hiện trong một gameshow hay không. Điều khó hơn nằm ở chỗ: gameshow và show truyền hình thực tế chính là nền tảng lớn nhất tạo nên thương hiệu Trường Giang, nhưng những hình ảnh từ chính nền tảng đó lại đang trở thành tâm điểm tranh luận. Nếu trở lại bằng đúng công thức cũ, nam nghệ sĩ sẽ phải đối diện với cách công chúng nhìn lại những gì từng được xem là quen thuộc. Nếu thay đổi, câu hỏi tiếp theo là sẽ thay đổi đến đâu mà không đánh mất những lợi thế đã được xây dựng trong gần hai thập kỷ?

Trường Giang có nhiều cách để trở lại, nhưng gameshow lại là bài toán khó nhất

Từ Mười Khó, Trường Giang từng bước xây dựng vị trí bằng sân khấu hài, phim ảnh, dẫn chương trình rồi gameshow và truyền hình thực tế. Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, hình ảnh của nam nghệ sĩ gắn chặt với truyền hình qua hàng loạt chương trình như Ơn giời, cậu đây rồi, Giọng ải giọng ai, Nhanh như chớp và đặc biệt là 2 Ngày 1 Đêm. Trường Giang không chỉ xuất hiện với tư cách người chơi mà nhiều lần đứng ở vị trí dẫn dắt, tạo không khí và kết nối các thành viên. Đây là công thức giúp nam nghệ sĩ duy trì độ hiện diện lớn, đồng thời tạo nên một hình ảnh đã trở nên quen thuộc với khán giả: nhanh, nhiều lời, tương tác trực diện, thường xuyên trêu chọc khách mời và dùng tình huống để tạo tiếng cười.

Vấn đề hiện tại nằm chính ở đó. Những đoạn ghi hình cũ được đào lại khiến một phần cách ứng xử từng xuất hiện trên gameshow trở thành chủ đề tranh luận. Khi những hình ảnh cũ được đặt trong cách nhìn của hiện tại, cùng một hành động có thể được tiếp nhận theo cách khác. Điều này khiến bài toán comeback của Trường Giang khó hơn một nghệ sĩ chỉ vừa trải qua một sự cố đơn lẻ. Bởi thứ bị đặt câu hỏi không chỉ là một khoảnh khắc, mà phần nào liên quan đến hình ảnh đã được sử dụng trong nhiều năm.

Việc Trường Giang tạm vắng mặt ở đợt ghi hình tiếp theo của 2 Ngày 1 Đêm vì thế là một diễn biến đáng chú ý, nhưng chưa phải dấu hiệu cho thấy nam nghệ sĩ rời bỏ chương trình hay rút khỏi showbiz. Chương trình vẫn tiếp tục phát những tập đã ghi hình trước đó, trong đó tập 101 lên sóng ngày 20/9 vẫn có sự xuất hiện của Trường Giang. Điều đáng chú ý hơn là sau khoảng thời gian tạm lắng này, nếu trở lại truyền hình, công chúng sẽ nhìn vào không chỉ việc nam nghệ sĩ xuất hiện ở đâu mà còn xuất hiện như thế nào.

Đây là khác biệt rất lớn. Một show mới hấp dẫn có thể giúp Trường Giang lấy lại độ phủ, nhưng chưa chắc giải quyết được bài toán hình ảnh nếu nam nghệ sĩ tiếp tục đóng đúng vai quen thuộc và sử dụng đúng cách tương tác từng tạo nên thương hiệu. Ngược lại, nếu tiết chế hoàn toàn những đặc điểm ấy, Trường Giang lại phải tìm cách giữ được khả năng tạo không khí vốn là một phần quan trọng trong phong cách làm nghề. Nói cách khác, Trường Giang không dễ bỏ gameshow, nhưng cũng khó trở lại gameshow bằng nguyên trạng của nhiều năm trước.

Điện ảnh và đằng sau máy quay có thể là một con đường khác

Đây là lúc những gì Trường Giang làm trong điện ảnh trở nên đáng chú ý hơn. Trước khi xảy ra tranh luận tháng 9, nam nghệ sĩ đã có một bước chuyển nghề nghiệp khi lần đầu đạo diễn và sản xuất phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng. Nhã Phương tham gia từ giai đoạn đọc kịch bản, góp ý tưởng rồi đảm nhận vị trí giám đốc casting, trực tiếp tuyển chọn diễn viên.

Nhà ba tôi một phòng không thể được xem như bằng chứng rằng Trường Giang đã trở thành một đạo diễn hay nhà sản xuất thành danh chỉ sau một bộ phim. Nhưng dự án cho thấy nam nghệ sĩ đã bắt đầu thử một vị trí khác trong chuỗi sản xuất. Khi đứng trước máy quay, Trường Giang phụ thuộc khá nhiều vào format, ê-kíp và cách chương trình xây dựng nhân vật. Khi đứng phía sau, người làm nghề có thêm quyền quyết định về câu chuyện, diễn viên, cách kể và sản phẩm cuối cùng. Bộ phim sau đó được chọn tranh tài tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hướng đi này.

Điều này đặc biệt đáng nói ở thời điểm hiện tại. Nếu gameshow là nơi Trường Giang đang phải đối diện với câu hỏi về hình ảnh cũ, điện ảnh lại cho nam nghệ sĩ một không gian khác để được nhìn nhận bằng công việc mới. Một bộ phim không thể xóa những tranh luận trước đó, nhưng một quá trình làm nghề khác có thể tạo thêm dữ liệu mới để công chúng đánh giá.

Nhiều nghệ sĩ quốc tế sau một thời gian dài đứng trước máy quay cũng tìm cách chuyển một phần trọng tâm sang phía sản xuất, từ đó giảm sự phụ thuộc vào việc bản thân phải liên tục xuất hiện theo một hình mẫu quen thuộc. Với Trường Giang, quy mô còn rất khác, nhưng việc thử sức ở vị trí đạo diễn và sản xuất cho thấy nam nghệ sĩ đã có thêm một hướng đi để mở rộng nghề nghiệp thay vì chỉ xoay quanh truyền hình.

Nhã Phương cũng có một thay đổi tương tự, dù âm thầm hơn. Nữ diễn viên từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh qua Tuổi thanh xuân, Vừa đi vừa khóc, Quả tim máu, 49 ngày, Cây táo nở hoa... Sau khi kết hôn và sinh con, tần suất xuất hiện của Nhã Phương giảm đáng kể. Tuy nhiên, trong Nhà ba tôi một phòng, nữ diễn viên không chỉ xuất hiện trong vai trò diễn viên mà còn đảm nhận vị trí giám đốc casting, tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển chọn diễn viên.

Một vai trò mới chưa đủ để nói Nhã Phương đã chuyển hẳn sang sản xuất. Nhưng với cả hai vợ chồng, đây là dấu hiệu cho thấy họ không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc cùng xuất hiện trước ống kính. Nếu Trường Giang tiếp tục phát triển ở phía đạo diễn, sản xuất, còn Nhã Phương mở rộng từ diễn xuất sang những công việc phía sau, hai người sẽ có thêm lựa chọn khi một công thức cũ không còn phù hợp.

Tài sản lớn nhất là gia đình, nhưng cũng là phần dễ bị tác động nhất

Một lợi thế khác của Trường Giang - Nhã Phương là hình ảnh gia đình được xây dựng trong nhiều năm. Từ đời sống vợ chồng, con cái đến những nội dung đời thường, gia đình từng là một phần quan trọng trong cách khán giả theo dõi họ. Trường Giang cũng có những sản phẩm nội dung riêng trên YouTube, trong đó Muốn ăn phải lăn vào bếp trở thành một format quen thuộc, cho thấy nam nghệ sĩ không hoàn toàn phụ thuộc vào lịch phát sóng của truyền hình.

Nhưng chính hình ảnh gia đình cũng là một tài sản nhạy cảm. Khi một thành viên gặp tranh luận, những nội dung tưởng như chỉ mang tính đời thường cũng có thể bị nhìn lại. Với một cặp đôi đã xuất hiện trước công chúng cả thập kỷ, gần như không thể yêu cầu khán giả chỉ nhìn vào những gì xảy ra ở hiện tại. Những đoạn clip cũ, phát ngôn cũ hay hình ảnh cũ đều có thể được đưa trở lại bất cứ lúc nào.

Vì vậy, Trường Giang - Nhã Phương khó có thể xây dựng kế hoạch trở lại chỉ dựa trên việc chờ câu chuyện cũ nguội đi. Cũng khó có một sản phẩm duy nhất đủ sức thay đổi ngay cách công chúng nhìn về họ. Nếu muốn tiếp tục hoạt động lâu dài, thứ hai nghệ sĩ có thể kiểm soát nhiều hơn là những gì xuất hiện sau thời điểm này: sản phẩm mới, cách làm nghề, cách giao tiếp với đồng nghiệp, cách xuất hiện trước công chúng.

Nhìn rộng ra, nhiều nghệ sĩ sau biến cố hình ảnh cũng không thể quay lại chỉ bằng một lời xin lỗi hay một lần xuất hiện trở lại. Họ cần thời gian và những hoạt động mới để công chúng có thêm cơ sở đánh giá. Với Trường Giang, điều này càng rõ vì nam nghệ sĩ đã có một kho hình ảnh rất lớn trong gần 20 năm làm nghề. Không thể xóa những gì đã được ghi lại, nhưng có thể quyết định những gì sẽ được ghi lại tiếp theo.

Đó cũng là lý do bài toán của Trường Giang trong thời gian tới không đơn thuần là tìm một chương trình đủ lớn để trở lại. Nếu gameshow từng là nơi giúp nam nghệ sĩ xây dựng vị trí, thì hiện tại chính lĩnh vực đó lại đặt ra câu hỏi lớn nhất về cách Trường Giang sẽ xuất hiện. Trở lại quá nhanh với hình ảnh cũ có thể khiến những tranh luận cũ tiếp tục được kéo theo; nhưng thay đổi hoàn toàn cũng đồng nghĩa phải tìm lại cách kết nối với khán giả bằng một vai trò khác.

Sau tất cả, Trường Giang và Nhã Phương vẫn có những thứ mà một nghệ sĩ mới không thể có ngay: độ nhận diện, kinh nghiệm sân khấu - truyền hình - điện ảnh, mạng lưới nghề nghiệp, các sản phẩm đã thực hiện và một lượng lớn dữ liệu hình ảnh trong mắt công chúng. Nhưng chính quãng đường dài ấy cũng khiến họ không thể bắt đầu lại từ con số 0. Khán giả đã biết quá nhiều về họ.

Vì thế, câu hỏi quan trọng nhất không phải Trường Giang có còn chỗ đứng để trở lại hay không. Câu hỏi là nam nghệ sĩ sẽ trở lại bằng chính hình ảnh đã đưa mình đến vị trí hiện tại, hay phải tìm một cách xuất hiện khác sau khi hình ảnh ấy đã được công chúng nhìn lại với cái nhìn thiếu thiện cảm. Và với Nhã Phương, cô sẽ làm gì để vừa giữa được sự nghiệp cá nhân cũng như đồng hành cùng chồng trong khoảng thời gian sau "giông bão".