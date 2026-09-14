Tướng Iran: Mỹ buộc phải sao chép UAV Shahed-136

Chuẩn tướng Majid Mousavi cho biết Mỹ đã phát triển UAV tương tự Shahed-136 của Iran, đặt tên là LUCAS và đã đưa vào kho vũ khí của mình.

Mỹ công bố UAV LUCAS.

Theo hãng thông tấn Tasnim, tuyên bố được Tướng Majid Mousavi, Tư lệnh Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đưa ra trong một sự kiện ở thành phố Khorramabad phía Tây Iran hôm 12/9.

Tướng Mousavi đã đề cập đến sự phát triển của nhiều loại máy bay không người lái (UAV) của Iran, ông cho biết Iran sở hữu nhiều loại máy bay không người lái lớp Shahed, một số được thiết kế cho nhiệm vụ chiến đấu và một số khác cho mục đích giám sát và trinh sát.

Ông lưu ý những sản phẩm này là kết quả của những ý tưởng, sự đổi mới và kinh nghiệm vận hành của những người trẻ tuổi đã làm việc trong lĩnh vực này, đồng thời cho biết thêm phi đội UAV của Iran đã trở thành một trong những công cụ mạnh mẽ được sử dụng để bảo vệ đất nước.

Đề cập đến việc Mỹ bắt chước khả năng máy bay không người lái của Iran, chỉ huy Lực lượng Không quân của IRGC cho biết Mỹ đã buộc phải phát triển một loại máy bay không người lái tương tự như Shahed-136 của Iran với tên gọi LUCAS và đưa nó vào kho vũ khí quân sự của mình.

Tướng Mousavi cũng cho biết, "Chiến dịch Lời hứa chân thật 1" giữ kỷ lục về việc sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất. Vị tướng này nhấn mạnh chiến dịch được thực hiện bằng máy bay không người lái do Lực lượng Không quân của IRGC vận hành.

Điều đặc biệt theo Mehr News, sau khi Mỹ cho ra đời LUCAS, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã tuyên bố tự phát triển dòng UAV cảm tử tầm xa dựa trên chính nguyên mẫu LUCAS.

Điều này có nghĩa là Hàn Quốc hiện đang tiến bước trên con đường mà điểm khởi đầu bắt nguồn từ công nghệ nội địa của Iran. Đây không phải là lần đầu phương Tây thừa nhận thực tế này.

Khoảng 4 tháng trước, tờ National Interest của Mỹ đã công bố một báo cáo chi tiết về sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa UAV LUCAS và Shahed-136, nêu rõ UAV của Mỹ thực chất là phiên bản được chế tạo ngược từ mẫu của Iran.

Giờ đây, với việc Hàn Quốc cũng đi theo con đường tương tự, có thể nói rằng điều từng được coi là thành tựu độc nhất vô nhị của Iran đã trở thành mô hình để phát triển thế hệ máy bay không người lái giá rẻ mới trong các lực lượng quân sự tiên tiến.

Sự phát triển này không chỉ đơn thuần là một thành công về mặt kỹ thuật, mà còn đánh dấu một sự thay đổi trong vị thế công nghệ quốc phòng của Iran trên thế giới.

Trong những thập kỷ qua, một trong những trục chính của cuộc chiến truyền thông chống lại Iran là việc tuyên truyền quan điểm rằng một quốc gia bị trừng phạt, bị cô lập và bị tước đoạt công nghệ phương Tây thì không có khả năng sản xuất các thiết bị tiên tiến.

Nhưng kinh nghiệm của 4 thập kỷ qua đã cho thấy một con đường khác. Thay vì chờ đợi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, Iran đã tập trung vào một năng lực mà không lệnh trừng phạt nào có thể ngăn chặn: Nguồn nhân lực, kiến thức bản địa và lòng tự tin.

Sự thay đổi trong cách tiếp cận này dần dần dẫn đến sự hình thành hàng ngàn công ty dựa trên tri thức, trung tâm nghiên cứu và khu phức hợp công nghệ, sản xuất ra các sản phẩm cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực từ công nghệ nano và y học đến công nghiệp quốc phòng.

Ngành công nghiệp UAV của Iran là một trong những ví dụ rõ ràng nhất về con đường này.

Trái ngược với nhận định phổ biến cho rằng ưu thế quân sự chỉ được tìm kiếm thông qua các thiết bị siêu đắt tiền và hệ thống phức tạp, Iran đã chọn một cách tiếp cận khác: Thiết kế các hệ thống đơn giản, chi phí thấp, sản xuất hàng loạt.

Shahed-136 thể hiện chính triết lý này. Đây là dòng UAV có thể không phải là hệ thống phức tạp nhất thế giới, nhưng nhờ thiết kế thông minh và chi phí thấp, nó đã thay đổi luật chơi trên chiến trường.