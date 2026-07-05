Tướng Dembytsky bị bắt do liên quan đến vụ án công ty quân sự tư nhân Yastreb

Cựu chỉ huy Quân đoàn 44 của Nga - Thiếu tướng Oleksandr Dembytsky đã bị bắt giữ để điều tra về vụ việc công ty quân sự tư nhân Yastreb.

Ban quản lý công ty quân sự tư nhân (PMC) Yastreb bị cáo buộc giết người, tống tiền, bắt cóc và tra tấn chính các chiến binh của mình, tờ Moscow Times đưa tin này .

Tòa án quân sự khu vực đã ra lệnh giam giữ Thiếu tướng Dembytsky tại trại giam Lefortovo trong 2 tháng.

Cuộc điều tra cho rằng vị tướng này có liên quan đến việc tổ chức một kế hoạch biển thủ các khoản thanh toán cho quân nhân, dẫn đến việc chiếm đoạt hơn 8,8 triệu rúp.

Vụ bắt giữ có liên quan đến cuộc điều tra về hoạt động của PMC Yastreb, hoạt động trên cơ sở Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 22 thuộc Quân đoàn 44 của Quân khu Leningrad, do vị tướng bị bắt giữ chỉ huy.

Quá trình tố tụng hình sự được khởi tố vào tháng 2/2025 và hơn 800 nhân chứng đã được thẩm vấn trong khuôn khổ vụ án.

Thiếu tướng Alexander Dembitsky đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Vào đêm trước khi vị tướng bị bắt, tòa án Belgorod bắt đầu xem xét vụ án của người sáng lập công ty quân sự tư nhân Yastreb - ông Oleksiy Marushchenko và các đồng phạm.

Theo kết quả điều tra, đại diện của PMC này đã thuyết phục ứng viên gia nhập Yastreb bằng cách hứa hẹn mức lương cao hơn và không gặp vấn đề gì trong quá trình phục vụ. Sau đó họ đòi tiền từ những người này để làm thủ tục giấy tờ, mua máy bay không người lái và thiết bị, hoặc để đổi lấy lời hứa không đưa họ ra mặt trận.

Các bị cáo trong vụ án này cũng bị buộc tội bắt cóc và tra tấn 1 quân nhân ở vùng Belgorod, cũng như bắt cóc 1 nhân vật được gọi là "người cung cấp thông tin quân sự", khi đang chuyển thông tin về tội ác của các công ty quân sự tư nhân cho cơ quan thực thi pháp luật.

Hiện 89 binh sĩ đã được xác định là nạn nhân trong vụ án này.

Theo nguồn tin, Marushchenko đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các nhà điều tra và ra làm chứng. Đồng phạm của hắn bị buộc tội giết người, buôn bán vũ khí trái phép, xâm phạm gia cư, lừa đảo, tống tiền, bắt cóc và tra tấn.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, người Nga đã thành lập công ty quân sự Yastreb để loại bỏ lính đánh thuê của PMC Wagner nổi tiếng khỏi không gian thông tin.