HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tưởng để cứu người, túi khí của hãng Trung Quốc này lại khiến 10 người thiệt mạng

Hoàng Dũng |

Được xem là “lá chắn cuối cùng” trong tai nạn, nhưng những bộ túi khí này lại bị nghi gây chết người. Mỹ đã vào cuộc điều tra sau khi ghi nhận 10 ca tử vong liên quan tới linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bộ bơm túi khí (airbag inflator) do công ty Jilin Province Detiannuo Safety Technology (DTN) sản xuất đã gặp lỗi nghiêm trọng. Thay vì bung ra để bảo vệ người lái, các bộ phận này lại phát nổ và bắn mảnh kim loại vào trong cabin, gây chấn thương nghiêm trọng ở vùng ngực, cổ, mặt và mắt hành khách.

Được biết trong vòng 3 năm qua, đã có 12 vụ tai nạn liên quan trực tiếp, khiến 10 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng.

Cụm túi khí trên xe hơi. Ảnh minh hoạ

Điểm đáng chú ý là các túi khí này không được lắp trên xe mới từ nhà sản xuất. Thay vào đó, chúng xuất hiện dưới dạng linh kiện thay thế sau tai nạn, chủ yếu trên các xe đã từng bị va chạm trước đó.

NHTSA cho rằng các bộ phận này nhiều khả năng đã được nhập khẩu trái phép vào Mỹ, sau đó được các xưởng sửa chữa sử dụng khi thay thế túi khí.

Các trường hợp được ghi nhận chủ yếu liên quan đến một số mẫu sedan như Chevrolet Malibu và Hyundai Sonata, tuy nhiên cơ quan chức năng chưa thể xác định phạm vi ảnh hưởng có giới hạn ở những mẫu xe này hay không.

Túi khí vốn là một trang bị có thể cứu người, bỗng trở thành nguyên nhân gây chết người nếu không được đảm bảo yếu tố kỹ thuật.

Hiện tượng túi khí phát nổ và bắn mảnh kim loại được đánh giá có tính chất tương tự bê bối của Takata Corporation – vụ việc từng dẫn tới hàng chục triệu xe bị triệu hồi trên toàn cầu.

Điều này cho thấy ngay cả những bộ phận an toàn tưởng chừng “bị động” như túi khí cũng có thể trở thành mối nguy nếu chất lượng không được kiểm soát chặt chẽ.

Trước mức độ nghiêm trọng, NHTSA đang xem xét ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bộ túi khí từ DTN. Đồng thời, cơ quan này cũng kêu gọi người dùng phải kiểm tra lịch sử xe, đặc biệt là những xe đã từng tai nạn, đảm bảo túi khí được thay thế bằng linh kiện chính hãng và đưa xe đi kiểm tra nếu có nghi ngờ về nguồn gốc túi khí.

Vụ việc này cho thấy một thực tế ít được chú ý rằng rủi ro không chỉ đến từ xe mới mà còn từ thị trường phụ tùng thay thế ngoài thị trường. Với những chiếc xe đã từng tai nạn, việc sử dụng linh kiện không rõ nguồn gốc có thể biến một hệ thống an toàn thành yếu tố gây nguy hiểm.

Tags

Trung Quốc

túi khí

tai nạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại