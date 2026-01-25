Trong thời gian gần đây, trên các diễn đàn công nghệ quốc tế xuất hiện nhiều thảo luận xoay quanh hiện tượng iPhone 17 Pro Max màu cam (Cosmic Orange) bị “bay màu”, chuyển dần sang sắc hồng sau một thời gian sử dụng. Ở thời điểm đó, phần lớn các trường hợp chỉ được ghi nhận thông qua hình ảnh chia sẻ trên Reddit hay mạng xã hội X, khiến không ít người nghi ngờ về điều kiện sử dụng thực tế cũng như mức độ phổ biến của hiện tượng này.

Tuy nhiên, mới đây tại Việt Nam, một chiếc iPhone 17 Pro Max với màu cam đã biến đổi rõ rệt sang tông cam – hồng đã xuất hiện ngoài đời thực, cho thấy hiện tượng từng được nhắc đến trên mạng không chỉ là lời đồn. Thiết bị này mang đến cái nhìn trực quan hơn về cách màu sắc trên iPhone 17 Pro Max có thể thay đổi theo thời gian sử dụng.

Chiếc máy trong bài là iPhone 17 Pro Max bản 256GB, mã máy thương mại (mã M), không phải máy demo hay trưng bày. Theo thông tin được chủ sở hữu hiện tại xác nhận, máy được người nhà mua về từ giai đoạn đầu mở bán, với ngoại hình ban đầu hoàn toàn đúng màu cam Cosmic Orange như Apple công bố.

Trong quá trình sử dụng, thiết bị không bị tác động bởi hóa chất, không lau chùi bằng dung dịch đặc biệt, không để dưới nắng gắt trong thời gian dài. Máy chủ yếu được dùng cho các nhu cầu thông thường như chụp ảnh, quay video, chơi game, gọi điện và nhắn tin.

Điều đáng chú ý là hiện tượng đổi màu chỉ được người dùng phát hiện sau khi tháo ốp lưng. Khi đó, phần khung viền nhôm của máy đã ngả sang sắc hồng rõ rệt, trong khi mặt lưng kính vẫn giữ được tông cam nhạt tương đối đồng đều. Sự khác biệt này tạo nên hiệu ứng màu sắc giống “gradient”, khác biệt hoàn toàn so với màu cam nguyên bản của iPhone 17 Pro Max khi mới xuất xưởng.

Quan sát thực tế cho thấy, mức độ bay màu không diễn ra đồng đều trên toàn bộ khung viền. Ở một số vị trí, phần viền phía trên vẫn còn ánh cam, trong khi phần phía dưới đã chuyển hẳn sang màu hồng. Một số chi tiết như nút Camera Control hay dải anten vẫn giữ màu cam ban đầu, cho thấy hiện tượng này có thể liên quan trực tiếp đến vật liệu và quá trình hoàn thiện bề mặt khung nhôm.

Về tình trạng sử dụng, thiết bị gần như còn rất mới. Máy mới sạc 24 lần, kích hoạt từ tháng 9/2025, pin vẫn trong tình trạng tốt và không có dấu hiệu bị sử dụng cường độ cao. Dù vậy, đây là chiếc máy đã được rao bán lại trên thị trường thứ cấp, trong khi vẫn còn thời hạn bảo hành chính hãng. Lý do cụ thể khiến người dùng quyết định bán máy hiện chưa được xác nhận, song việc màu sắc ngoại quan thay đổi theo thời gian sử dụng có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định này.

Trước đó, trên các diễn đàn quốc tế, một số người dùng iPhone 17 Pro Max màu cam cũng từng phản ánh tình trạng phai màu hoặc đổi sắc, nhưng khi mang thiết bị đi bảo hành thì Apple từ chối xử lý với lý do đây là lỗi ngoại quan, không ảnh hưởng đến chức năng và không được xem là lỗi sản xuất. Đến nay, Apple vẫn chưa có phản hồi chính thức nào liên quan đến việc hiện tượng này có xuất phát từ vật liệu, quy trình hoàn thiện hay một số lô sản xuất cụ thể.

Đặt câu chuyện này trong bối cảnh thị trường iPhone 17 Pro Max tại Việt Nam, xu hướng lựa chọn màu sắc của người dùng phần nào được lý giải rõ hơn. Thực tế cho thấy, phiên bản màu trắng (silver) hiện là màu được ưa chuộng nhất và giữ giá tốt nhất, thường có mức giá cao hơn so với các tùy chọn màu còn lại. Trước đó, phiên bản màu xanh từng bị phản ánh là dễ trầy xước.

Ở một góc nhìn khác, chiếc iPhone 17 Pro Max với màu cam đã chuyển sang sắc hồng này cũng phản ánh mặt trái của việc thử nghiệm vật liệu và màu sắc mới trên smartphone cao cấp. Đây là một trường hợp hiếm, nhưng cho thấy ngoại quan của thiết bị vẫn có thể thay đổi theo thời gian sử dụng, và không phải lúc nào cũng nằm hoàn toàn trong kiểm soát của nhà sản xuất.



