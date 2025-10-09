Tướng cao cấp Nga bị Ukraine ám sát: Thủ phạm hé lộ "mật lệnh" của Kiev

Theo CCTV News ngày 8/10, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 8/10 thông báo, cuộc điều tra vụ ám sát Trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy lực lượng Phòng hóa, sinh học, phóng xạ Nga (RKhBZ) đã hoàn tất và vụ án đã được chuyển lên tòa án để xét xử.

Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố rằng hoạt động tội phạm này đã được lên kế hoạch từ lâu tại Ukraine. Các thành phần của thiết bị nổ được ngụy trang thành vật dụng hàng ngày và được vận chuyển từ Ba Lan sang Nga. Những kẻ thực hiện vụ việc đã lắp ráp thiết bị nổ dưới sự giám sát của một chỉ huy và gắn nó vào một chiếc xe scooter. Chiếc xe được đặt ở lối vào tòa nhà chung cư của tướng Kirillov và được kích nổ từ xa khi ông đi qua.

Theo báo cáo trước đó của CCTV News, thủ phạm vụ đánh bom tên là Akhmad Kurbanov, một công dân Uzbekistan sinh năm 1995. Theo lời thú nhận của Kurbanov, anh rta được cơ quan tình báo Ukraine tuyển dụng và sẽ nhận được 100.000 USD sau khi thực hiện vụ giết người và cũng có cơ hội sống ở một quốc gia châu Âu.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết cuộc điều tra về những kẻ đồng phạm bị truy nã và "những người khác có liên quan đến vụ án" vẫn đang được tiến hành.

Trước đó, vào ngày 17/12/2024, Trung tướng Igor Kirillov đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại một tòa nhà chung cư ở Moscow. Trợ lý của ông cũng thiệt mạng. Tướng Kirillov được cho là sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Nga thiệt mạng trong lãnh thổ Nga.

Một ngày trước khi tướng Kirillov qua đời, Cơ quan An ninh Ukraine đã cáo buộc ông về tội danh sử dụng vũ khí hóa học bị cấm trên quy mô lớn ở Ukraine và tuyên bố rằng ông đã phạm tội ác chiến tranh.

(Theo CCTV)