Từng “vật vã” vì không thể nghe nói tiếng Anh, vỡ mộng khi thi IELTS, nữ sinh Vĩnh Phúc thay đổi cách học, kết quả nhận về quá đỉnh!

Trần Bích Ngọc (Vĩnh Phúc - cũ) bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 3, dưới sự kèm cặp của mẹ. Tuy nhiên, giống như rất nhiều học sinh khác, khi bước vào cấp 2, việc học dần trở nên rời rạc rồi gần như bỏ ngỏ.

Mãi đến cuối lớp 8, khi ước mơ du học Úc trở nên rõ ràng hơn, Ngọc mới quyết định quay lại với tiếng Anh, lần này là bắt đầu lại gần như từ đầu. Khi ấy, nền tảng ngữ pháp được củng cố khá chắc, nhưng vốn từ hạn chế, kỹ năng nói yếu và đặc biệt là tâm lý sợ sai, sợ bị đánh giá khiến việc giao tiếp bằng tiếng Anh trở thành áp lực lớn.

Run rẩy mỗi lần mở miệng nói tiếng Anh

Ngọc tham gia câu lạc bộ tiếng Anh tại trung tâm ở địa phương, nơi có cơ hội tiếp xúc với giáo viên nước ngoài. Nhưng mỗi lần phải mở miệng nói tiếng Anh, cảm giác run rẩy, lo lắng vẫn luôn thường trực. Để bù đắp, Ngọc chọn cách học rất “truyền thống”: cày ngữ pháp từ sách Mai Lan Hương, làm gần như toàn bộ bài tập trình độ B1.

Ngữ pháp vững lên rõ rệt, nhưng đổi lại là sự lệch pha quen thuộc của nhiều người học tiếng Anh lâu năm: biết cấu trúc, biết quy tắc, nhưng không nói được trôi chảy. Khi giao tiếp, Ngọc phải chuẩn bị sẵn câu trong đầu, ghép từ, rồi mới dám nói. Nỗi sợ sai và sợ bị đánh giá trở thành rào cản lớn nhất.

Bước vào cấp 3, tiếng Anh của Ngọc dần cải thiện nhờ việc học khối D và sự dẫn dắt của những giáo viên tận tâm. Tuy nhiên, đến cuối lớp 10, khi thử sức với IELTS, Ngọc vấp phải một cú “vỡ mộng”: Speaking chỉ đạt 5.0, Listening gần như không theo kịp. Khi ấy, band 8.5 Listening là điều hoàn toàn viển vông. Chính thời điểm này, Ngọc nhận ra một sự thật quan trọng: dù đã học tiếng Anh nhiều năm, nhưng thực chất lại rất ít sử dụng tiếng Anh.

Chỉ đến khi bước vào đại học và đặc biệt là giai đoạn du học, tiếng Anh mới thực sự trở thành công cụ bắt buộc trong học tập và sinh hoạt hằng ngày. Việc phải nghe nói liên tục trong môi trường thực tế đã tạo ra cho Ngọc bước chuyển rõ rệt. Ngôn ngữ không còn nằm trên giấy mà đi vào đời sống.

Bí quyết chinh phục IELTS 8.0

Trong quá trình tự học IELTS, Ngọc cũng trải qua không ít giai đoạn chững điểm, thậm chí nản chí. Chỉ sau này, Ngọc mới hiểu rằng IELTS không đơn thuần là kiểm tra trình độ tiếng Anh, mà là một bài thi có chiến thuật rõ ràng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu sâu tiêu chí chấm điểm. Khi nắm được cách phân tích đề, luyện đúng trọng tâm và có phương pháp phù hợp, band 8.0 overall dần trở thành kết quả có thể đạt được.

Với Writing, kỹ năng khiến Ngọc mất nhiều thời gian cải thiện nhất, cách học được lựa chọn không phải là học thuộc bài mẫu. Thay vào đó, cô đọc nhiều bài mẫu chất lượng, chọn lọc cách diễn đạt, cấu trúc câu và từ vựng “ăn điểm”, rồi viết lại theo ý tưởng của riêng mình.

Nguyên tắc ưu tiên luôn là viết đúng ngữ pháp, hạn chế lỗi cơ bản như mạo từ, chia thì, số ít số nhiều, đồng thời cố gắng đa dạng cấu trúc câu. Ngọc sử dụng công cụ AI để sửa bài, nhưng không quá phụ thuộc vào band điểm chấm tự động, bởi thực tế khi đi thi, kết quả thường cao hơn so với đánh giá máy móc. Việc học template cho từng dạng bài cũng giúp bài viết đi đúng hướng và tiết kiệm thời gian trong phòng thi.

Listening, theo Ngọc, chỉ có một con đường duy nhất để giỏi lên: nghe thật nhiều. Việc luyện đề được duy trì đều đặn, có ngày lên tới 3-4 đề, tập trung vào bộ Cambridge và một số đề thực tế. Quan trọng không kém là đọc kỹ đề trước khi nghe, việc này cực kỳ quan trọng, nhất là với những câu multiple choice, matching information rất dài. Nếu không nắm được đề thì rất dễ chọn sai vì audio người ta dùng từ paraphrase rất rộng nên rất dễ nhầm. Trong lúc nghe, Ngọc không cố ghi chép liên tục, mà tập trung nghe bám sát đề, nghe để chọn thông tin đúng, không bị cuốn theo audio.

Với Reading, cô áp dụng cách đọc “cuốn chiếu”: đọc đề trước, vừa đọc bài vừa làm câu hỏi liên quan, hạn chế đọc lại nhiều lần để tiết kiệm thời gian và tránh rối thông tin.

B1: Đọc kỹ đề bài đầu tiên ở mỗi Pass một lần

B2: Bắt đầu đọc bài

B3: Đọc xong đoạn nào thì rà xuống câu hỏi, gặp câu nào liên quan thì làm luôn.

Cách này giúp Ngọc không phải đọc lại bài nhiều lần, tiết kiệm thời gian, tránh bị rối thông tin.

Những dạng dễ sai như True/False/Not Given được xử lý bằng nguyên tắc bám sát văn bản, không suy luận quá mức. Việc luyện đề đi kèm với chữa bài kỹ và rút kinh nghiệm giúp vốn từ và kỹ năng tăng lên một cách tự nhiên.

Ngọc "cày bộ" CAM và bộ Vol như mọi người. Quan trọng là phải cực kỳ chú ý để không bị chọn thông tin ở nhầm đoạn hay bỏ sót bất kỳ từ khóa nào. Ngọc học theo kiểu LUYỆN ĐỀ và rút ra kinh nghiệm, từ vựng mới sau đó nên mình nghĩ cứ làm chăm, làm và chữa kỹ thì điểm Ielts sẽ tự lên.

Riêng Speaking, sự tiến bộ đến từ việc sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong đời sống, kết hợp luyện theo forecast với speaking buddy trong khoảng một tháng trước kỳ thi. Việc luyện 1-1 giúp cải thiện rõ rệt độ trôi chảy và mạch lạc, đồng thời giảm cảm giác sợ nói, đây là vấn đề từng đeo bám Ngọc suốt nhiều năm.

Những sai lầm của người học IELTS

Nhìn lại hành trình ấy, Ngọc cho rằng sai lầm lớn nhất của nhiều người học IELTS là chạy theo band điểm mà quên mất năng lực sử dụng thực tế, học không đúng thời điểm, tin rằng học càng nhiều giờ càng hiệu quả, hoặc chọn trung tâm vì quảng cáo thay vì sự phù hợp. Việc luyện đề theo số lượng mà không chữa kỹ, thiếu môi trường giao tiếp, hoặc học thuộc máy móc forecast cũng dễ khiến người học rơi vào trạng thái mệt mỏi, sợ tiếng Anh hơn cả lúc chưa bắt đầu.

Được biết, Ngọc đã giành học bổng theo diện Hiệp định hợp tác Việt Nam - Ba Lan và hiện đang du học tại thành phố Krakow, Ba Lan.

IELTS là một khoản đầu tư lớn về thời gian, tiền bạc và cả kỳ vọng. Tuy nhiên, theo cô, rất nhiều người học đang đầu tư chưa đúng cách, dẫn đến tình trạng học mãi không lên điểm, thậm chí ngày càng áp lực, sợ tiếng Anh và chỉ mong sớm kết thúc hành trình IELTS.

Sai lầm phổ biến đầu tiên là chạy theo band điểm quá sớm, trong khi nền tảng ngôn ngữ chưa vững. Việc học vẹt, đoán đề, áp dụng mẹo có thể giúp điểm số cải thiện nhất thời, nhưng không bền vững và khó sử dụng tiếng Anh trong thực tế. Thứ hai, học IELTS không đúng thời điểm. Khi vốn từ, ngữ pháp và tư duy ngôn ngữ còn yếu, lại phải gánh thêm nhiều mục tiêu thi cử khác, đặc biệt ở giai đoạn cuối cấp 3, việc học IELTS dễ trở thành gánh nặng hơn là động lực.

Bên cạnh đó, học nhiều giờ không đồng nghĩa với hiệu quả nếu thiếu lộ trình cá nhân hóa, không được sửa lỗi kỹ và không theo sát tiến bộ. Không ít người chọn trung tâm chỉ vì quảng cáo hấp dẫn, cam kết band nhanh, mà quên cân nhắc mức độ phù hợp với bản thân. Một sai lầm khác là luyện đề theo số lượng thay vì chất lượng, làm quá nhiều đề nhưng không hiểu sâu, không rút ra bài học cụ thể sau mỗi lần làm.

Cuối cùng, việc thiếu môi trường luyện giao tiếp thực chất, quá phụ thuộc vào forecast và học thuộc ý tưởng mẫu cũng khiến người học khó ghi nhớ, dễ lộ dấu hiệu “thuộc bài” và bị trừ điểm nặng. Theo Ngọc, học chậm nhưng chắc, hiểu bản chất ngôn ngữ và biết cách áp dụng mới là con đường giúp chinh phục IELTS bền vững và sử dụng tiếng Anh hiệu quả lâu dài.

IELTS 8.0 của Bích Ngọc là một cột mốc cho thấy: nếu kiên trì, hiểu bản thân và học đúng hướng, người học hoàn toàn có thể đi xa hơn rất nhiều so với những gì từng nghĩ. Và trên hết, tiếng Anh, khi được sử dụng đúng cách không còn là nỗi ám ảnh mà trở thành một công cụ mở ra những cánh cửa mới.

