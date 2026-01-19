HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Clip tài xế liên tục bấm còi, xoay nhiều vòng trên đường khiến người dân hoảng sợ: Công an vào cuộc

Hương Trà (T/H) |

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Sáng 18/1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh xe khách mang BKS: 51LD-43xx lưu thông trên đoạn đường thuộc xã Kiến Đức (Lâm Đồng) với tốc độ khá nhanh. Khi đến nút giao giữa Quốc lộ 15 và Tỉnh lộ 681, chiếc xe bất ngờ xoay nhiều vòng ngay trước cổng chợ Kiến Đức gây náo loạn khu vực. Các phương tiện lưu thông qua đây, cùng nhiều người dân xung quanh không khỏi hoảng sợ.

Theo nội dung đoạn camera an ninh ghi lại thì sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 17/1. Thời điểm này, chiếc xe di chuyển theo hướng từ xã Tuy Đức về xã Kiến Đức. Khi đến khu vực cổng chào chợ Kiến Đức, tài xế liên tục bấm còi và thực hiện drift xe nhiều vòng trước khi rời đi. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.


Thông tin trên báo Lâm Đồng, lãnh đạo UBND xã Kiến Đức (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi của một tài xế, khi điều khiển xe ô tô (dạng xe trung chuyển khách) với tốc độ cao, xoay nhiều vòng tại khu vực trung tâm xã.

Tình tiết mới vụ người đàn ông đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ở hành lang chung cư
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại