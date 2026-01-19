Clip tài xế liên tục bấm còi, xoay nhiều vòng trên đường khiến người dân hoảng sợ: Công an vào cuộc

Sáng 18/1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh xe khách mang BKS: 51LD-43xx lưu thông trên đoạn đường thuộc xã Kiến Đức (Lâm Đồng) với tốc độ khá nhanh. Khi đến nút giao giữa Quốc lộ 15 và Tỉnh lộ 681, chiếc xe bất ngờ xoay nhiều vòng ngay trước cổng chợ Kiến Đức gây náo loạn khu vực. Các phương tiện lưu thông qua đây, cùng nhiều người dân xung quanh không khỏi hoảng sợ.

Theo nội dung đoạn camera an ninh ghi lại thì sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 17/1. Thời điểm này, chiếc xe di chuyển theo hướng từ xã Tuy Đức về xã Kiến Đức. Khi đến khu vực cổng chào chợ Kiến Đức, tài xế liên tục bấm còi và thực hiện drift xe nhiều vòng trước khi rời đi. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.





Thông tin trên báo Lâm Đồng, lãnh đạo UBND xã Kiến Đức (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi của một tài xế, khi điều khiển xe ô tô (dạng xe trung chuyển khách) với tốc độ cao, xoay nhiều vòng tại khu vực trung tâm xã.