Từng trắng tay vì cà phê, lão nông 70 tuổi "đổi vận" lãi nửa tỷ mỗi năm từ 6 triệu đồng vốn vay ngân hàng

Ảnh: Trang TTĐT xã Vĩnh Linh

Gia đình ông Nguyễn Quang Tài (SN 1956), ở thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị sở hữu ﻿ một trong những mô hình trồng dừa lấy trái quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trang trại tổng hợp của ông Nguyễn Quang Tài rộng gần 8ha trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi.

Trang trại hiện trồng nhiều loại cây ăn quả như: Cam Úc, cam Vinh, bưởi da xanh, mít tố nữ, mít Thái, ổi; nuôi 10.000 con gà gia công và 750m2 nuôi cá lóc, cá trê.

Đặc biệt trong đó, chiếm số lượng lớn nhất là 1.000 cây dừa xiêm hơn 5 năm tuổi.

Đầu năm 2024, vườn dừa của ông Tài bắt đầu cho trái bói. Từ năm 2025, gia đình ông đã bước vào thời kỳ thu hoạch đồng loạt.

Ông Tài cho biết, sản phẩm dừa trái của trang trại ông Tài được thương lái đến thu mua tại chỗ và gia đình ông cũng trực tiếp vận chuyển nhập sỉ tại các chợ, điểm kinh doanh nước giải khát ở một số xã, phường lân cận xã Vĩnh Linh.

“Tính toán bước đầu, mỗi năm trung bình với sản lượng ước đạt gần 100 trái/cây/năm, chỉ tính giá bán 10.000 đồng/trái, với 1.000 gốc dừa này, gia đình tôi thu về gần 1 tỷ đồng, trừ tất cả chi phí lãi khoảng 500 triệu đồng”. - Ông Tài chia sẻ

Ảnh: Trang TTĐT xã Vĩnh Linh

Tuy nhiên, trước khi xây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay, ông Tài cũng từng thất bại và gần như trắng tay.

Chia sẻ với Báo Dân Việt, ông Tài cho biết, năm 1993, gia đình ông bán đất ở thị trấn Hồ Xá, lấy hết vốn liếng đem trồng 6ha cà phê. Thế nhưng, thất bại, ông Tài gần như trắng tay.﻿

Không nản chí, ông Tài vẫn còn quỹ đất, nên năm 1995 ông đã xin vay vốn Agribank được 6 triệu đồng để mua máy cày đi cày đất thuê. Thời điểm đó, 6 triệu đồng là cả một gia tài lớn.

Tiền lời từ việc cày thuê, ông Tài đem trồng cao su, rồi mua xe ô tô thu mua mủ cao su… Ông Tài cho biết, trong thời gian này, ông không nhớ đã vay trả Agribank bao nhiêu lần.

Sau một thời gian học hỏi, thấy cây ăn quả đem lại lợi nhuận cao nên năm 2017, ông Tài quyết định thanh lý cao su để chuyển đổi cây trồng.

Cứ trồng dần theo vốn vay từng giai đoạn, ông Tài đã xây dựng được trang trại như ngày hôm nay.

Cạnh cây trồng, ông Tài còn đầu tư 3 chuồng trại, liên kết với doanh nghiệp để nuôi gà. Chuồng trại nuôi gà có hệ thống ăn, uống tự động, làm mát bằng điều hòa, đảm bảo nhiệt độ từ 26-28 độ C, giám sát bằng camera. Khi xuất bán, gà nặng từ 1,4 - 2kg/con. Phân gà được ông Tài đem ủ bón cho cây ăn quả, còn thừa đem bán, thu lợi hàng chục triệu đồng mỗi năm.

"Nhiều người nói rằng họ sợ vay vốn ngân hàng. Nhưng với gia đình tôi, Ngân hàng Agribank là bạn đồng hành để làm giàu." – ông Tài từng chia sẻ.