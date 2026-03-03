Giá vàng bất ngờ giảm mạnh, ai mua vàng hôm qua đã lỗ nhanh gần 3 triệu đồng

Giá vàng trong nước vừa giảm gần 3 triệu đồng/lượng. Ảnh: TTXVN

Tính đến 14h chiều nay (3/3), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức từ 185,2 – 188,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tức là giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Tương tự, các thương hiệu khác cũng điều chỉnh giá vàng miếng tương tự như SJC.

Cùng chiều với vàng miếng, vàng nhẫn trơn trong nước cũng giảm mạnh. Cụ thể, SJC niên yết vàng nhẫn về quanh mức 184,9 – 187,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu cùng giao vàng nhẫn với mức giá 185,2 – 188,2 triệu đồng (giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua). Riêng Bảo Tín Mạnh Hải vẫn đang giao dịch ở mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng (giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua).

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 14h chiều nay.

Trên thực tế, giá vàng trong nước đi xuống theo đà giảm của thị trường thế giới vào tối qua. Cụ thể, trong phiên ngày 2/3, phần lớn giá vàng thế giới tăng mạnh, thậm chí có lúc chạm 5.420 USD/ounce. Nguyên nhân vì căng thẳng Trung Đông làm thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Thế nhưng đà đi lên của giá vàng lại thu hẹp khi chốt ngày ở mức 5.320 USD/ounce.

Bước sang phiên ngày 3/3, giá vàng tăng trở lại, khi lên mức 5.360 USD/ounce. Tuy nhiên, doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước vẫn chưa điều chỉnh nhiều so với giá thế giới. Theo quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước hiện là khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thời gian tới sẽ thế nào?

Giá vàng thế giới vừa tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 3/3. Ảnh: KT

Theo phân tích của các chuyên gia, giá vàng thới gian tới vẫn có triển vọng tăng. Nguyên nhân là do chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn căng thẳng, kéo theo nhu cầu phòng thủ rủi ro tăng và giới đầu tư tăng đổ vốn vào vàng.

Nhưng thực tế là giá vàng thế giới đã tăng liên tục trong gần nửa tháng qua. Vì vậy, nhu cầu chốt lời của giới đầu tư lúc này rất mạnh, đặc biệt là khi giá vàng gần về mức đỉnh cuối tháng 1.

Bên cạnh rủi ro địa chính trị, giá vàng hiện này cũng đang được thúc đẩy bởi những diễn biến khó đoán định trong chính sách thuế quan của Mỹ.

Các chuyên gia nhận định, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang và thị trường duy trì tâm lý thận trọng thì giá vàng có thể kiểm định các mốc cao mới.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nhận định rằng, triển vọng giá vàng vẫn tích cực. Mặt khác, việc giá vàng điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh là diễn biến bình thường, đồng thời mang tính tạo nền cho xu hướng đi lên tiếp theo.

Ngân hàng UBS vừa qua dự báo giá vàng có thể tiến tới 6.200 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Đồng quan điểm, Bank of Montreal (BMO) nhận định một kịch bản tăng giá thuyết phục có thể đẩy kim loại quý lên gần 6.500 USD. Tương tự, Quỹ AuAg Funds cho rằng mốc 6.000 USD có thể đạt được ngay trong năm 2026, mặc dù đi kèm các đợt rung lắc mạnh.

Ngài ra, theo kết quả khảo sát mới nhất của Kitco, tâm lý lạc quan tiếp tục chiếm ưu thế. Cụ thể, có khoảng 67% chuyên gia phân tích tại Phố Wall dự báo giá vàng sẽ vượt mốc 5.300 USD/ounce trong tuần tới. Trong khi tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân dự báo giá tăng lên tới 76%.

Nhiều ý kiến phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra rằng, việc giá vàng trụ vững trên mốc tâm lý 5.250 USD/ounce là tín hiệu xác nhận khả năng vàng tiến tới vùng kháng cự mạnh 5.500 USD/ounce trong ngắn hạn.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường vàng hiện nay cũng đang nhận được lực đỡ quan trọng từ diễn biến của trái phiếu Chính phủ Mỹ. Theo đó. lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện đã giảm xuống dưới ngưỡng 4%, trực tiếp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ loại tài sản không sinh lãi như vàng.