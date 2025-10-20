Tung tin "có người nhảy cầu tự tử sau tai nạn" khiến hàng chục cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm suốt trưa

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy xảy ra trưa 20/10, khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ. Theo đó vào khoảng 11h ngày 20/10, một người lái xe máy gắn giá chở hàng (chưa rõ biển số) chạy hướng cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai.

Khi đến địa phận phường Long Biên, xe này va chạm với xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) do một phụ nữ cầm lái. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Sau vụ việc, người đi xe máy gắn giá chở hàng rời khỏi hiện trường. Nhiều nhân chứng cho rằng người này đã nhảy xuống sông nên báo cho lực lượng chức năng đến tìm kiếm. Cùng lúc đó, nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin người điều khiển xe máy va chạm khiến người phụ nữ tử vong vì lo sợ nên đã nhảy xuống sông tự tử.

Hàng loạt bài đăng thông tin không kiểm chứng trong vụ tai nạn giao thông ở cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh chụp màn hình)

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý vụ việc. Cùng với đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đã triển khai lực lượng tìm kiếm người nhảy sông theo nguồn tin trên. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động tìm kiếm suốt buổi trưa nhưng không phát hiện dấu vết nào.

Thông tin trên báo CAND, Đội CSGT số 4 khẳng định, thông tin người liên quan đến vụ tai nạn nhảy cầu tự tử là thất thiệt.