HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tung tin "có người nhảy cầu tự tử sau tai nạn" khiến hàng chục cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm suốt trưa

Hương Trà |

Vụ tai nạn giao thông ở cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) trưa nay (20/10) bỗng lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy xảy ra trưa 20/10, khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ. Theo đó vào khoảng 11h ngày 20/10, một người lái xe máy gắn giá chở hàng (chưa rõ biển số) chạy hướng cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai.

Khi đến địa phận phường Long Biên, xe này va chạm với xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) do một phụ nữ cầm lái. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Sau vụ việc, người đi xe máy gắn giá chở hàng rời khỏi hiện trường. Nhiều nhân chứng cho rằng người này đã nhảy xuống sông nên báo cho lực lượng chức năng đến tìm kiếm. Cùng lúc đó, nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin người điều khiển xe máy va chạm khiến người phụ nữ tử vong vì lo sợ nên đã nhảy xuống sông tự tử.

Tung tin "có người nhảy cầu tự tử sau tai nạn" khiến hàng chục cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm suốt trưa- Ảnh 1.

Hàng loạt bài đăng thông tin không kiểm chứng trong vụ tai nạn giao thông ở cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh chụp màn hình)

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý vụ việc. Cùng với đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đã triển khai lực lượng tìm kiếm người nhảy sông theo nguồn tin trên. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động tìm kiếm suốt buổi trưa nhưng không phát hiện dấu vết nào.

Thông tin trên báo CAND, Đội CSGT số 4 khẳng định, thông tin người liên quan đến vụ tai nạn nhảy cầu tự tử là thất thiệt.

Công an phường thông báo lên trụ sở, chồng Ngân Collagen liên tục rời ngày vì "bận rộn công việc cá nhân"
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại