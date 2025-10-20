Công an phường thông báo lên trụ sở, chồng Ngân Collagen liên tục rời ngày vì "bận rộn công việc cá nhân"

Từ sau khi Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) bị khởi tố, bắt tạm giam thì tài khoản TikTok chính thức của Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân) chuyển sang chế độ riêng tư, không còn hiển thị công khai như trước nữa. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 4.000 bạn bè, Ngân Collagen cũng khóa bình luận, hạn chế tương tác với công chúng.

Thời gian này, nhiều clip, hình ảnh chụp trước cửa dinh thự 500 tỷ đồng tại phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ của 2 vợ chồng Ngân Collage được chia sẻ, cập nhật liên tục trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người còn livestream (phát trực tiếp) thu hút nhiều lượt xem và bình luận.

Nhiều người xuất hiện trước cửa dinh thự của vợ chồng Ngân Collagen. (Nguồn ảnh: Báo Người Lao Động)

Hình ảnh biệt thự của Ngân Collagen.

Trước tình trạng nhiều người lạ đến chụp ảnh, livestream trước cửa dinh thự, chồng của Ngân Collagen đã nhiều lần gọi phản ánh lên công an phường Hưng Phú (Cần Thơ). Trả lời Tri Thức - Znews chiều 19/10, đại diện công an phường Hưng Phú (Cần Thơ) đã xác nhận.

Đại diện công phường Hưng Phú cho biết đơn vị nhận nhiều cuộc gọi phản ánh từ Lê Trung - chồng Ngân Collagen - trong hai ngày qua về tình trạng người dân tụ tập chụp ảnh, livestream trước biệt thự và một số kênh mạng đưa tin sai sự thật về gia đình anh. Cơ quan chức năng thông báo Lê Trung cần đến trực tiếp trụ sở công an phường để làm đơn khiếu nại. Tuy nhiên, người này liên tục dời ngày vì "bận rộn công việc cá nhân".

"Sau nhiều lần báo bận, người chồng hẹn chúng tôi thứ 2 (ngày 20/10) đến làm việc", đại diện công an phường Hưng Phú nói trên Tri Thức - Znews.

Như thông tin trước đó, Ngân Collagen từng gây chú ý khi có màn "đấu tố" với Ngân 98 trên mạng xã hội. Sau đó, Ngân 98 đã xuống tận Cần Thơ để làm rõ vụ việc với Ngân Collagen.

Vào tháng 5 vừa qua, Cục An toàn thực phẩm gửi văn bản đến Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm 2 sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo là "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus".

Kết quả rà soát trên phần mềm dịch vụ công cho thấy 2 sản phẩm này chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân, SN:1995) được biết đến với biệt danh "phú bà Cần Thơ". Cô xây dựng hình ảnh người phụ nữ thành công, khoe lối sống xa hoa và được chồng yêu chiều. Nữ TikToker sở hữu kênh TikTok, Facebook với hơn 600.000 lượt theo dõi ở mỗi nền tảng. Ngân Collagen từng gây xôn xao trên mạng xã hội khi tổ chức tân gia dinh thự 500 tỷ đồng vào khoảng tháng 4 vừa qua. Theo chia sẻ của Ngân Collagen trên Facebook, dinh thự được xây dựng trên diện tích 1.000 m2, mất 5 năm mới có thể hoàn thiện. Dinh thự có màu trắng, chạm trổ hoa văn cầu kỳ theo lối kiến trúc cổ điển. Toàn bộ ngôi nhà được lắp hệ thống đèn rực rỡ. Vào ban đêm, cả tòa nhà phát sáng nổi bật.

Hương Trà (T/H)