Bếp ăn của trường tiểu học ở Hà Nội nhập trứng bốc mùi: Có phụ huynh lựa chọn cho con nghỉ học

Vụ phụ huynh tá hóa phát hiện bếp ăn của Trường Tiểu học Cự Khê (Hà Nội) nhập thịt vào trứng cút có mùi ôi thiu vào ngày 15/10 vẫn đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Như đã thông tin trước đó, do nghi ngờ thực phẩm tại trường "có vấn đề", nên sáng 15/10 đại diện ban phụ huynh đã đến kiểm tra đột xuất, giám sát cung cấp thực phẩm vào nhà trường. Tại thời điểm kiểm tra bếp ăn, các phụ huynh cho biết, thịt và trứng cút bóc sẵn có mùi hôi. Khi mở túi nilon một lúc, thịt có giảm mùi hơn. Các thực phẩm tươi sống bọc trong túi nilon, không được bảo quản lạnh, vận chuyển bằng xe tải.

Ngay sau đó, tổ giám sát đã yêu cầu thay trứng cút bằng trứng gà để chế biến cho học sinh. Sau cuộc kiểm tra đột xuất, các bên làm biên bản dưới sự chứng kiến của Ban phụ huynh, nhân viên giao hàng và nhân viên y tế, thừa nhận thực phẩm có mùi và thay thế bằng thực phẩm khác.

Phụ huynh phát hiện bếp ăn của nhà trường nhập trứng cút bốc mùi. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 16/10, Đoàn liên ngành xã Bình Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú của Trường Tiểu học Cự Khê và ghi nhận nhiều tồn tại.

Cụ thể: Khu vực nấu ăn, chia thức ăn được bố trí chung với khu vực rửa, có nguy cơ cao gây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; hệ thống cống thoát nước trong khu vực chế biến không được che kín, bị ứ đọng, bốc mùi hôi; nơi sơ chế, chế biến còn có côn trùng (ruồi); chỉ có 2 bàn inox để chia thức ăn cho 1.450 suất ăn, không đáp ứng đủ yêu cầu; không thực hiện ghi chép sổ kiểm thực 3 bước trong ngày kiểm tra.

Về phía Trường tiểu học Cự Khê, hiệu trưởng trường - bà Nguyễn Thị Nam cho biết, nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh kể từ ngày 17/10.

Bà Nam cũng đã có văn bản gửi lời xin lỗi tới toàn bộ phụ huynh vì sự cố xảy ra vừa qua. Theo thông báo của Trường Tiểu học Cự Khê, trong thời gian nhà trường và chính quyền hoàn thiện quy trình đấu thầu, phụ huynh có thể lựa chọn một trong hai phương án sau để đảm bảo việc ăn và nghỉ trưa của học sinh:

Phương án 1: Phụ huynh chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con từ sáng mang đến trường. Nhà trường bố trí giáo viên chăm sóc, giám sát để cho học sinh ăn và ngủ trưa tại trường. (Phụ huynh cam kết đồ ăn tự chuẩn bị cho con an toàn).

Phương án 2: Phụ huynh đón con về ăn trưa và nghỉ ngơi từ 10h30 và đưa con trở lại trường lúc 13h30 để học buổi chiều. Với phương án này, nhà trường không thu phí chăm sóc bán trú trong thời gian học sinh nghỉ tại nhà.

Thông tin trên Dân Việt, trong ngày 19/10, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng đã gửi thông báo để phụ huynh lựa chọn phương án phù hợp. Có phụ huynh lựa chọn phương án 1, có phụ huynh lựa chọn phương án 2, đón con về nhà nghỉ ngơi và đưa con trở lại trường vào đầu giờ chiều.

Tuy nhiên, cũng có phụ huynh quyết định cho con nghỉ học cho đến khi nhà trường bố trí được ăn bán trú trở lại cho học sinh.