Tung tin Có F1 ở Sơn La dương tính với Covid-19, 2 thanh niên bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 29-1, tin từ Công an TP Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết cơ quan này vừa xử lý 2 trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Công an TP Sơn La lập biên bản xử phạt cô gái tung tin sai sự thật

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Sơn La đã phối hợp với Công an phường Tô Hiệu, Công an phường Chiềng Sinh xử lý 2 trường hợp là H.T.N. (ngụ tổ 6, phường Quyết Tâm) và N.T.M.H. (ngụ tổ 17, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La) đã tung tin sai sự thật lên trang Facebook cá nhân của mình về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, trên trang Facebook của 2 người này có đăng thông tin sai sự thật với dòng trạng thái: "Có trường hợp F1 ở Sơn La dương tính với Covid-19". Việc thông tin thất thiệt trên đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính lỗi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15 ngày 3-2-2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; mỗi trường hợp bị phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Công an TP Sơn La đề nghị mỗi người dân không nên tin và phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.