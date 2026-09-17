Từng suýt bị bỏ rơi, chó Đen theo cậu chủ 6 tuổi lạc giữa núi suốt 18 giờ: Thành viên đặc biệt của gia đình

Suốt gần 18 giờ bé K. mất tích giữa khu vực núi Lệ Uyên, chó Đen hơn 2 tuổi vẫn đi cùng cậu chủ nhỏ. Ít ai biết trước khi trở thành người bạn quấn quýt với bé, Đen từng đứng trước nguy cơ bị bỏ rơi và được chính gia đình em xin về nuôi.

Khoảng 15h30 ngày 12/9, bé N.G.K. (6 tuổi, ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ mất tích gần nhà. Cùng thời điểm đó, gia đình cũng không thấy Đen - cô chó đã được nuôi trong nhà hơn 2 năm và vốn rất quấn quýt với cậu bé.

Một cuộc tìm kiếm được triển khai ngay sau đó. Trong điều kiện trời tối, có mưa, địa hình đồi núi khó khăn, người thân cùng lực lượng công an, quân sự và đông đảo người dân tỏa đi nhiều hướng tìm kiếm suốt đêm. Trong lúc đó, gia đình cũng cập nhật hình ảnh trước lúc đi lạc của bé K., cùng thông tin liên hệ của gia đình trên mạng xã hội để chia sẻ rộng rãi mong có thêm cơ hội tìm được bé.

Đến khoảng 9h ngày 13/9, sau gần 18 giờ, gia đình nhận được tin bé K. đã được tìm thấy an toàn tại khu vực núi Lệ Uyên, cách nhà khoảng 15 km.

Bé K. và người bạn bốn chân thân thiết của mình - cô chó Đen. Ảnh: NVCC

Gần như đi đâu bé cũng có Đen theo cùng

Đen là cô chó cái hơn 2 tuổi, có bộ lông ngắn và gần như đen toàn thân, phần ngực và đầu chân có những mảng lông trắng. Với gia đình bé K., sự gắn bó giữa hai thành viên nhí này vốn đã trở thành hình ảnh quen thuộc từ lâu.

Theo chia sẻ của gia đình với báo chí, khu vực K. sinh sống không có nhiều trẻ nhỏ nên Đen trở thành một trong những người bạn gần gũi nhất của em. Bé thích chó mèo, thường xuyên chơi và ôm Đen. Mỗi lần K. ra ngoài, Đen cũng thường chạy theo.

Chiều 12/9, Đen tiếp tục chạy theo khi K. rời nhà. Chỉ khác rằng lần này hai đứa đã đi xa hơn bình thường và mãi đến chiều tối vẫn không trở về.

Cả hai càng quấn quýt hơn sau sự việc vừa qua. Ảnh: NVCC

Gia đình không trực tiếp chứng kiến những gì xảy ra với K. và Đen trong gần 18 giờ sau đó. Vì vậy, khó có thể biết chính xác hai đứa đã đi đâu, dừng lại ở đâu hay trải qua đêm mưa trên núi như thế nào. Khi người lớn hỏi lại, K. cũng chưa thể kể đầy đủ hành trình.

Bên ngoài, người thân và lực lượng tìm kiếm gần như thức trắng đêm.

Trong lời cảm ơn được đăng tải sau khi con trở về, gia đình cho biết quá trình tìm kiếm diễn ra trong điều kiện trời tối, có mưa và địa hình đồi núi khó khăn. Công an phường Sông Cầu, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sông Cầu, Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Thọ cùng lãnh đạo địa phương, hàng xóm và người dân đã tham gia tìm kiếm.

Đến sáng hôm sau, anh Dân - một người dân ở tổ dân phố Lệ Uyên đã phát hiện K. trên núi. Cậu bé khi ấy đã cách nhà khoảng 15 km.

Đen có lúc đã hoảng sợ chạy mất cho đến khi nghe tiếng người quen, cô chó cũng đã được dắt về nhà. Ảnh: NVCC

Điều khiến câu chuyện nhanh chóng nhận được sự chú ý là cô chó Đen vẫn xuất hiện bên cạnh cậu chủ nhỏ.

Theo lời kể của người trực tiếp tìm thấy bé được kể lại, trên đường đưa K. xuống núi, Đen vẫn đi theo. Có lúc chó chạy phía trước, nhưng khi nhận thấy người bế K. đi chậm hoặc dừng lại, nó cũng dừng và quay lại.

Khi xuống đến khu vực có đông người, Đen hoảng sợ rồi chạy ngược trở lại. Gia đình sau đó tiếp tục đi tìm. Đến khi nghe tiếng người quen gọi, Đen mới xuất hiện và được đưa trở về nhà.

Từng đứng trước nguy cơ bị bỏ rơi

Phía sau câu chuyện của Đen còn có một cơ duyên đặc biệt.

Hơn 2 năm trước, Đen vốn không phải chó của gia đình K. Theo lời kể của mẹ bé, con gái lớn của gia đình nhìn thấy một con chó nhỏ trong xóm đứng trước nguy cơ không còn người nuôi nên xin bố mẹ đưa về nhà.

Thời điểm ấy, gia đình đã có hai con chó. Ban đầu bố mẹ không có ý định nuôi thêm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý trước lời đề nghị của con gái.

Đen từ đó có một mái nhà mới. Cô chó nhỏ ngày nào dần lớn lên, từng sinh một lứa 6 con và đặc biệt thân thiết với K. Trong sinh hoạt thường ngày, hình ảnh cậu bé ôm Đen, chơi cùng Đen hay có chú chó chạy theo phía sau đã trở nên quen thuộc với gia đình.

Thành viên bốn chân đặc biệt của gia đình. Ảnh: NVCC

Hơn 2 năm sau ngày được mang về nuôi, Đen lại trở thành con vật duy nhất trong gia đình đi cùng K. trong gần 18 giờ em mất tích.

Sau sự việc, mẹ K. chia sẻ trước đây gia đình chủ yếu nghĩ nuôi chó để trông nhà. Nhưng giờ đây, cách mọi người nhìn Đen đã khác: chú chó được xem như một thành viên thực sự trong gia đình.

Trong lời cảm ơn sau khi K. trở về an toàn, gia đình gửi lời tri ân tới các lực lượng chức năng, người dân, hàng xóm, bạn bè và cộng đồng mạng đã chia sẻ thông tin, cùng tham gia tìm kiếm. Gia đình đặc biệt cảm ơn anh Dân - người trực tiếp phát hiện K. trên núi và giúp em trở về an toàn.

Gần 18 giờ kể từ lúc rời nhà, K. cuối cùng đã trở về bên gia đình. Đen cũng trở lại căn nhà từng mở cửa đón mình hơn 2 năm trước.

Trong những bức ảnh được chia sẻ sau sự việc, cậu bé lại ngồi cạnh, vòng tay ôm lấy Đen như những ngày bình thường. Chỉ có điều, sau một đêm cả hai mất tích giữa núi, hình ảnh quen thuộc ấy giờ mang thêm một câu chuyện mà có lẽ gia đình sẽ còn nhắc lại rất lâu.