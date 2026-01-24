Từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nơi đây sắp có 3 khu đô thị tỷ USD

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, ba dự án khu đô thị quy mô lớn tại xã Măng Đen vừa hoàn tất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, gồm khu đô thị số 1, số 4 và số 5, với tổng vốn đầu tư khoảng 26.500 tỷ đồng.

Trong đó, khu đô thị số 4 là dự án lớn nhất, có diện tích khoảng 247 ha, tổng vốn đầu tư hơn 10.200 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 11.400 người. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình "thung lũng văn hóa" kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp, tích hợp các loại hình nhà ở, thương mại, dịch vụ và du lịch. Liên danh Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt – Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Ngôi sao Phú Quốc là nhà đầu tư trúng thầu.

Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt đồng thời được lựa chọn thực hiện khu đô thị số 5, với quy mô gần 277 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 9.600 tỷ đồng. Dự án này được định vị là khu đô thị cửa ngõ, gắn với giao thương, công nghiệp hỗ trợ và hệ thống dịch vụ, với quy mô dân số dự kiến hơn 30.300 người.

Khu đô thị số 1 có diện tích khoảng 264 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.600 tỷ đồng. Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Tập đoàn Sun World. Dự án hướng đến phát triển khu đô thị thể thao, chăm sóc sức khỏe, kết hợp nhà ở, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng, với quy mô dân số dự kiến gần 7.800 người.

Theo kế hoạch, cả 3 dự án sẽ triển khai từ năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2034. Khi đi vào hoạt động, các khu đô thị này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho diện mạo đô thị Măng Đen, đồng thời gia tăng sức hút đối với du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao nguyên.

Trước khi sáp nhập, Kon Tum là địa phương nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Còn Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km và được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2" của Tây Nguyên. Được biết, giai đoạn 2020-2021, Măng Đen từng diễn ra tình trạng "sốt đất", kéo theo nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng nhà ở. Năm 2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiến nghị thu hồi 151 trường hợp, với diện tích trên 102.000 m2, đã được giao quản lý không thu tiền sử dụng đất trái quy định.

Tú An