Cứ mỗi mùa tuyển sinh, những câu chuyện truyền cảm hứng của hội "con nhà người ta" khi liên tục đạt thành tích này đến thành tích nọ luôn khiến chúng ta phải trầm trồ không ngớt mỗi khi nhắc đến. Nam sinh Việt Nam mang tên Lê Quang Nhật (27 tuổi) dưới đây cũng vậy! Thậm chí, nếu chỉ lướt ngang qua bảng profile của anh chàng này có thể khiến bạn giật mình, vì 9x này giỏi giang đến mức... hơi khó tin.



16 tuổi, Lê Quang Nhật trở thành du học sinh Mỹ. Từ một người yếu tiếng Anh, anh chàng đã tốt nghiệp cấp 3 ở nước ngoài với mức điểm GPA tuyệt đối, đồng thời được 8 trường đại học Mỹ mời nhập học.

26 tuổi, Lê Quang Nhật có trong tay 3 tấm bằng Thạc sĩ của các đại học Mỹ danh giá, trong đó có tấm bằng xuất sắc của Đại học Harvard.

27 tuổi, anh chuẩn bị lấy bằng Tiến sĩ và sắp tới sẽ học lên chương trình Giáo sư.

Có thể thấy, ở độ tuổi đôi mươi, hai chữ "giới hạn" dường như chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của Lê Quang Nhật.

Chân dung Lê Quang Nhật - "con nhà người ta" với bảng thành tích có kể đến sáng mai cũng không hết!

Một số thành tích siêu ấn tượng của Lê Quang Nhật:

- Tốt nghiệp trường trung học Cambrian International Academy, GPA 4.0/4.0.

- Được 8 trường Đại học Mỹ mời nhập học. Bao gồm: Đại học Miami (University of Miami); Trường Đại học San Jose State (San Jose State University); Đại học Oregon State (University of Oregon); Đại học California, Santa Cruz (University of California, Santa Cruz); Viện Đại học California tại Riverside (University of California, Riverside); Trường đại học Seattle (Seattle University); Cao đẳng cộng đồng De Anza (De Anza College); Đại học California, Santa Barbara (University of California, Santa Barbara).

- Cử nhân ngành Hoá sinh tại trường Đại học California, Santa Cruz (University of California, Santa Cruz).

- Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học thành phố Seattle (City University of Seattle), GPA 3.9/4.0.

- Thạc sĩ ngành Tài chính tại Đại học Harvard (Harvard University), GPA 3.8/4.0.

- Thạc sĩ ngành Kinh tế Ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins (The Johns Hopkins University).

- Chủ tịch Hội du học sinh Việt Nam tại trường Đại học thành phố Seattle (City University of Seattle).

- Đạt Huy chương Vàng đồng đội môn Cờ tướng cấp quốc gia.

- Đại diện trường Đại học Harvard tiếp đón Tổng thống Ecuadro và tổng thống Parama...

Từ du học sinh Việt không biết cấu trúc tiếng Anh đến Thạc sĩ 3 trường Đại học Mỹ danh giá

Năm tròn 16 tuổi, Quang Nhật một mình sang Mỹ du học. Quãng thời gian đầu là du học sinh của 9x này đầy khó khăn bởi môi trường học tập khác biệt, gặp nhiều cú sốc văn hoá và đặc biệt là khả năng giao tiếp tiếng Anh kém.

"Những ngày đầu mới sang Mỹ, đến cả nhiều cấu trúc tiếng Anh mình cũng không biết. Yếu ngoại ngữ khiến mình tự ti trong giao tiếp, không dám nói chuyện với các bạn Mỹ mà chỉ lựa toàn người Việt mà chơi. Buồn cười nhất là khi mình lấy từ điển ra dịch từng từ tiếng Anh một, lúc ghép lại thì thành một câu không có ý nghĩa gì cả", Quang Nhật nhớ lại.

Trước khi đi du học, Quang Nhật là một học sinh có thành tích học tập tốt ở Việt Nam. Chính vì vậy, nam sinh không khỏi "vỡ mộng" khi nhận về hàng loạt điểm B và B- trong các bài kiểm tra ở trường cấp 3 Mỹ. Có những ngày, 9x ngủ thiếp đi với những bảng điểm B- trên tay và nỗi lo sẽ bị trượt visa vì thành tích học tập quá kém.

Có những ngày, Quang Nhật thiếp đi với bảng điểm B- trên tay và nỗi lo bị trượt visa vì thành tích học tập quá kém.

Gạt qua những khó khăn ban đầu, Quang Nhật bắt bản thân vùi đầu vào việc học và trau dồi khả năng ngoại ngữ. Suốt một thời gian dài, anh chàng luôn giữ thói quen thức đêm học bài đến 4-5 giờ sáng, sau đó 7-8 giờ đã dậy để kịp giờ lên lớp.

"Đầu tiên, mình chủ động làm quen với người Mỹ bản địa, được các bạn chỉ dẫn nhiều về giao tiếp, từ đó cải thiện không chỉ về vốn từ vựng mà còn là văn nói và văn viết. Thứ hai, mình tập trung đọc nhiều sách - đây cũng là thứ giúp mình cải thiện trình độ tiếng Anh nhanh nhất.

Bên cạnh đó, mình thường xuyên tham dự office hours - giờ làm việc tại văn phòng của thầy cô để trao đổi với giảng viên về những kiến thức, từ vững chuyên ngành mà bản thân chưa nắm rõ. Ngày qua ngày, không chỉ trình độ tiếng Anh mà bảng điểm của mình dần được cải thiện", Quang Nhật hồi tưởng về quãng thời gian chỉ ngủ 4 tiếng/ngày để dành thời gian cho việc học.

Bên cạnh tài năng hơn người, chàng du học sinh cũng có ý chí và một quyết tâm đáng nể phục.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Quang Nhật đã tốt nghiệp trường trung học Cambrian International Academy với mức điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Sau khi được 8 đại học Mỹ mời nhập học, Quang Nhật quyết định lựa chọn trường Đại học California, Santa Cruz, cùng mức học bổng 20.000 USD, với chuyên ngành Hoá sinh.

Kết thúc chương trình cử nhân, anh chàng học song 2 chương trình Thạc sĩ tại các trường đại học danh giá nước Mỹ, đó là Đại học Harvard và Đại học thành phố Seattle. Chỉ sau 2 năm, Nhật đã thành công lấy được 2 tấm bằng Thạc sĩ xuất sắc, với mức điểm GPA gần như tuyệt đối. Bằng Thạc sĩ kinh tế ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins cũng được nam sinh chinh phục chỉ sau 1 năm theo học.

Hiện tại, ở tuổi 27, Quang Nhật đang học chương trình Tiến sĩ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học thành phố Seattle. Đồng thời, 9x cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn hàng đầu nước Mỹ.

Hoàn thành chương trình học nhanh để còn... đi làm việc khác

Ở độ tuổi đôi mươi, Quang Nhật đã sớm có trong tay 3 tấm bằng Thạc sĩ và chuẩn bị lấy thêm một tấm bằng Tiến sĩ. Tuy nhiên, trái với cái nhìn của nhiều người cho rằng anh chỉ một "mọt sách", suốt ngày chú tâm cho việc học thì chàng trai còn chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khoá, biết cách phân bổ thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau những giờ học căng thẳng.

Quang Nhật chụp ảnh cùng gia đình trong ngày lễ tốt nghiệp Thạc sĩ tài chính tại trường Đại học Harvad.

Nếu để liệt kê thành tích hoạt động ngoại khoá xịn xò của Quang Nhật thì có thể kể đến sáng mai cũng không hết. Anh chàng từng là Chủ tịch Hội du học sinh Việt Nam tại trường Đại học thành phố Seattle, là đại diện trường Đại học Harvard tiếp đón Tổng thống Ecuadro và tổng thống Parama, thành viên của United Nations để giúp đỡ các trường trung học ở Guatemela nhận trợ cấp của các mạnh thường quân tại Mỹ...

Ngoài giờ học, Quang Nhật cũng dành thời gian luyện đàn piano, chơi cờ tướng, đọc sách, đi dạo. Bên cạnh đó, anh chàng tiết lộ có niềm đam mê đặc biệt với du lịch, đã đi thăm quan hầu hết các bang của nước Mỹ.

Quang Nhật chia sẻ: "Ba mẹ luôn khuyến khích mình đi nhiều, tham gia các hoạt động ngoại khoá. Bởi khi đó, mình sẽ có cơ hội gặp nhiều con người thú vị, mở rộng mối quan hệ và lắng nghe biết bao câu chuyện thú vị mà kiến thức sách vở không bao giờ có".

Quang Nhật luôn dành thời gian nghỉ ngơi, trải nghiệm cuộc sống chứ không hoàn toàn chỉ chú tâm vào việc học.

Sau 11 năm du học, Quang Nhật tự đúc kết vô số bí quyết học tập hay ho mà hội du học sinh có thể tham khảo để duy trì điểm số. Thứ nhất, anh luôn duy trì thói quen đọc sách, để nâng cao trình độ tiếng Anh và cải thiện tư duy học tập. Thứ hai, nam sinh luôn tự giác trong việc học, đồng thời có một lịch trình học tập phân bổ thời gian hợp lý.

"Từ những năm cấp 3, mình đã có thói quen ghi chép bài giảng cẩn thận ngay trên lớp, tối hôm đó về sẽ học bài liền. Nếu có vấn đề nào chưa hiểu, mình chủ động trao đổi lại ngay với giảng viên vào ngày hôm sau. Từ bậc Đại học trở lên, mình luôn giữ quan hệ tốt với các bạn cùng nhóm, cùng nhau giải đề, học hỏi kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến của nhau. Khi tiếp cận một vấn đề, mình không chỉ tìm hiểu chúng trên sách giáo khoa mà còn học thêm kiến thức ở thư viện, tìm kiếm trên Google.

Mỗi cấp học sẽ có một chương trình học và yêu cầu riêng, tuy nhiên quan trọng hơn cả là bạn cần có một cái lịch học chặt chẽ. Nếu đã quyết định làm việc gì thì cần làm đúng việc đó, nếu không rất dễ gặp tình trạng 'lịch trùng lịch', thậm chí làm hỏng cả thành quả đã nỗ lực trước đó".

Bật mí một điều siêu hay ho, đó là không chỉ Quang Nhật mà người em gái ruột của anh cũng có thành tích học tập xuất sắc không kém. Cô bạn ấy tên Nam Phương, dù mới chỉ 19 tuổi nhưng đã lấy bằng cử nhân xuất sắc, GPA tuyệt đối 4.0/4.0 tại trường Đại học Central Washington University. Trước đó, Nam Phương cũng hoàn thành chương trình lớp 11, 12 chỉ trong một năm, đồng thời được 8 trường Đại học Mỹ mời nhập học.

Quang Nhật chia sẻ về câu chuyện học "vượt cấp" của hai anh em: "Mình nhận thấy ở Việt Nam, giờ đây đã có nhiều bạn quá giỏi khi học đến cấp Thạc sĩ, Tiến sĩ. Vậy nên, với những người du học sinh như chúng mình, bỏ ra một số tiền lớn để đi học mà lại thua kém các bạn trong nước thì sẽ rất đáng tiếc.

Cũng vì thế, mình luôn cố gắng tranh thủ mọi cơ hội học hỏi, đồng thời giảm tối đa thời gian học tập. Bởi vì bên cạnh việc học thì bạn cũng cần thời gian để đi làm, làm thực tập sinh, thời gian dành cho gia đình. Chính vì vậy, nếu bạn có thể hoàn thiện càng sớm việc học thì có phải sẽ càng nhanh có thời gian làm những điều ý nghĩa khác sao?".

Được biết, dự định trong tương lai của chàng trai tài năng là chinh phục nấc thang cao nhất trong chương trình giáo dục của Mỹ. Cụ thể, Quang Nhật muốn trở thành giáo sư, đi dạy trong thời gian gần, đồng thời tự thành lập một công ty tài chính riêng.

"Với các dự án về tài chính, mình hy vọng có nhiều cơ hội để đầu tư tại Việt Nam. Đặc biệt là ở những vùng còn nhiều khó khăn để có thể giúp đỡ người dân, đặc biệt là những học sinh có điều kiện phát triển bản thân và xây dựng quốc gia ngày càng giàu đẹp", Nhật tâm sự về những ấp ủ tốt đẹp của bản thân.

