Trong các dự án chung cư, duplex (hay còn gọi là nhà thông tầng) được xem là một trong những lựa chọn khá phổ biến. Đặc điểm nhận diện dễ thấy của loại hình này là có cầu thang riêng trong căn hộ, trần cao thông tầng, không gian được phân chia rõ rệt giữa khu sinh hoạt và khu nghỉ ngơi. Nhờ vậy, duplex thường mang lại cảm giác sang trọng và khác biệt hơn so với căn hộ một tầng thông thường. Thời gian trước, duplex từng được nhiều người săn đón. So với biệt thự, tổng giá trị của nó dễ tiếp cận hơn, trong khi trải nghiệm sống vẫn rộng rãi và nhiều tầng không gian. Những căn có thêm ban công, sân thượng hoặc vườn nhỏ càng được ưa chuộng, bởi vừa thỏa mãn nhu cầu "có cầu thang trong nhà" vừa tạo được sự riêng tư.

Tuy nhiên, kiểu nhà này cũng chưa bao giờ được lòng tất cả mọi người. Bên cạnh sức hút từ không gian rộng rãi và cảm giác sang chảnh như biệt thự, duplex cũng tồn tại nhiều bất tiện trong quá trình sinh hoạt. Khi trải nghiệm thực tế, không ít gia chủ nhận ra những rắc rối khó tránh, khiến họ dần mất kiên nhẫn và thậm chí không muốn gắn bó lâu dài.

3 ưu điểm của căn hộ duplex

1. Không gian thoáng rộng

Điểm thu hút lớn nhất của căn hộ duplex chính là cảm giác sang trọng mà nó mang lại. Phòng khách thường thiết kế thông tầng, kết hợp cầu thang nối liền hai mặt sàn cùng hệ cửa sổ hoặc giếng trời rộng, giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp không gian. Nhờ vậy, tổng thể căn hộ gợi liên tưởng đến một biệt thự thu nhỏ vô cùng sang trọng và bắt mắt.

2. Tách biệt sinh hoạt và nghỉ ngơi

Thiết kế hai tầng giúp phân chia rõ ràng: dưới là không gian sinh hoạt chung, trên là phòng ngủ. Khi có khách khứa ở phòng khách, sự riêng tư trên tầng vẫn được đảm bảo. Gia đình nhiều thế hệ cũng dễ sắp xếp: ông bà ở tầng dưới thuận tiện đi lại, con cháu ở tầng trên yên tĩnh và riêng tư.

3. Đúng gu của nhiều người

Không ít gia chủ thường ấp ủ giấc mơ về một mái nhà nhiều tầng, với cầu thang gỗ vừa để di chuyển, vừa trở thành góc sinh hoạt ấm cúng. Duplex phần nào hiện thực hóa mong muốn đó, mang lại trải nghiệm gần giống một ngôi nhà riêng ngay trong khu chung cư.

4 nhược điểm của căn hộ duplex

1. Chi phí hoàn thiện đắt đỏ

Khác với căn hộ một tầng vốn dễ thi công, duplex thường tốn kém nhiều hơn cho khâu hoàn thiện. Gia chủ phải lo thêm hạng mục cầu thang, xử lý trần cao, bố trí ánh sáng và nội thất cho diện tích lớn gấp rưỡi đến gấp đôi căn hộ thường. Nghe qua tưởng tiết kiệm, nhưng thực tế nhiều người ngã ngửa vì chi phí phát sinh. Khoản đầu tư hoàn thiện thường dao động từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, tùy vật liệu và mức độ chịu chi.

2. Bất tiện vì cầu thang

Cầu thang mang lại điểm nhấn thẩm mỹ cho duplex, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày lại nảy sinh nhiều phiền toái. Việc di chuyển lên xuống liên tục dễ gây mệt mỏi, nhất là khi dọn dẹp, tìm đồ hoặc cần trao đổi giữa các thành viên. Với trẻ nhỏ và người lớn tuổi, cầu thang còn tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã. Ngoài ra, khâu vận chuyển nội thất cũng trở thành bài toán khó, bởi nhiều món cồng kềnh không thể đưa qua cầu thang, buộc phải thuê dịch vụ vận chuyển.

3. Dọn dẹp cực nhọc

Không gian rộng hơn đồng nghĩa khối lượng việc nhà cũng tăng gấp đôi. Mỗi bậc cầu thang, mỗi tấm kính đều cần lau chùi. Một số gia đình thậm chí phải mua thêm robot hút bụi cho từng tầng hoặc thuê người giúp việc thường xuyên, nếu không rất dễ rơi vào cảnh nhà lúc nào cũng bừa bộn.

4. Thanh khoản thấp

Trên thị trường, duplex thường rơi vào thế "lỡ cỡ". Khách hàng giàu có sẵn sàng chi cho biệt thự hoặc penthouse, trong khi nhóm trung lưu lại ưu tiên căn hộ một tầng gọn gàng, dễ sử dụng. Vì vậy, nhu cầu mua lại duplex khá hạn chế, khiến việc sang nhượng thường khó khăn và mất nhiều thời gian.

Kết luận: Nhìn chung, đã là bất động sản thì luôn cần cân nhắc nhiều yếu tố, từ nhu cầu sinh hoạt, khả năng tài chính đến tính thanh khoản. Bởi vậy, không khó hiểu khi thiết kế duplex vừa có những người hết lòng yêu thích, vừa có không ít người "quay lưng". Nếu bạn thực sự coi trọng không gian sống khác biệt, muốn trải nghiệm cảm giác nhiều tầng trong cùng một căn hộ thì duplex là lựa chọn đáng cân nhắc. Nhưng nếu ưu tiên sự tiện lợi, dễ bảo dưỡng và dễ chuyển nhượng, một căn hộ một tầng rộng rãi đôi khi lại là phương án an toàn hơn.

