Từng kiếm hơn 14 tỷ/năm, phá sản trắng tay nhưng vẫn chi hàng trăm triệu cho đồ hiệu chỉ để "cảm thấy còn giá trị"

Từng sở hữu thu nhập khủng lên tới 400.000 bảng Anh/năm (khoảng hơn 14 tỷ đồng) nhờ công ty dịch vụ web cùng 8 bất động sản cho thuê, Polly Arrowsmith (57 tuổi, Anh) đã quen với nhịp sống như một ngôi sao: du lịch hạng nhất, mua sắm tại Selfridges và Harvey Nichols, đồng hồ Cartier, túi Chanel, kính râm Gucci, Tiffany...

Từng có cuộc sống trong mơ, Polly Arrowsmith mất tất cả mọi thứ sau biến cố.

Công việc kinh doanh của Polly phát đạt trong 15 năm, đạt doanh thu 60 triệu bảng (hơn 2.000 tỷ đồng) và tạo việc làm cho 18 nhân viên. Nhưng mọi thứ sụp đổ khi bà đứng ra bảo lãnh tài chính cho công ty. Đến năm 2017, không còn khả năng trả nợ, và ba năm sau - tháng 9/2020 - Polly tuyên bố phá sản với khoản nợ lên tới 980.000 bảng (gần 35 tỷ đồng).

Kể từ đó, bà liên tục đối mặt với cú sốc: mất công ty, mất nhiều tài sản, thậm chí bị cảnh sát cưỡng chế ra khỏi căn nhà ba phòng ngủ ở Bắc London chỉ sau 12 giờ thông báo. "Tôi ngồi trên bậc thang nhìn họ bước vào, hoàn toàn tuyệt vọng", bà nhớ lại. Những ngày đen tối ấy khiến Polly nhiều lần nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống, chỉ còn trụ vững nhờ sự hỗ trợ của chị gái và bác sĩ tâm lý.

Điều gây ngạc nhiên là ngay trong giai đoạn khó khăn đó, Polly vẫn không thể dừng mua sắm. Bà chi hơn 20.000 bảng (hơn 700 triệu đồng) cho đồ hiệu chỉ trong vài năm: áo khoác Dior 3.000 bảng (hơn 100 triệu đồng), áo Gucci 1.880 bảng (khoảng 66 triệu đồng), sneaker Gucci 600 bảng (khoảng 21 triệu đồng), váy Paco Rabanne, cùng hàng loạt váy áo, quần tất từ Woolford… Bà còn mua quà tặng bạn bè như máy quay đĩa 1.000 bảng (hơn 35 triệu đồng), đi ăn hàu, uống champagne, xem kịch ở West End hay du lịch Cornwall, Lapland.

"Tôi biết người khác sẽ chỉ trích, nhưng với tôi, mua sắm giống như một liều dopamine. Nó giúp tôi thấy mình vẫn còn giá trị và thuộc về một thế giới quen thuộc", Polly giải thích.

Dù phá sản trắng tay nhưng bà vẫn giữ lối chi tiêu vô cùng xa hoa.

Thói quen này bắt nguồn từ tuổi thơ thiếu thốn. Mẹ nghiện rượu, Polly không có tiền tiêu vặt, bị bắt nạt ở trường. Khi thấy bạn thân được tặng áo khoác da sang trọng, cô bé 13 tuổi đã làm thêm và tiết kiệm từng đồng để mua một chiếc tương tự. "Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình được công nhận". Từ đó, đồ hiệu trở thành "thước đo" để bà thấy mình có chỗ đứng.

Ngay cả khi mất tất cả, cảm giác phấn khích khi sở hữu một món đồ đẹp vẫn là điều Polly chưa thể từ bỏ. "Giàu có từng là một phần bản sắc của tôi, và thật khó để chấp nhận rằng nó không còn nữa", bà chia sẻ.

Ở tuổi 57, Polly sống trong một căn hộ nhỏ - vốn từng là một trong những căn nhà cho thuê trước kia - và làm công việc tư vấn với mức lương chỉ bằng một phần nhỏ so với thời hoàng kim. Không còn khả năng vay nợ vì mất xếp hạng tín dụng, bà chỉ có thể tiết kiệm để mua "những món đặc biệt" thay vì chi tiêu ồ ạt như trước.

Dù biết nhiều người sẽ phán xét, Polly vẫn giữ quan điểm: "Chi tiêu, giữ lại một phần của thế giới cũ đã giúp tôi vượt qua những ngày khó khăn nhất. Phá sản không phải dấu chấm hết - bất kỳ ai cũng có thể rơi vào tình cảnh đó chỉ vì một vài biến cố".