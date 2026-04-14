Từng khai trương rầm rộ, chuyện gì đang xảy ra với quán cà phê của Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm?

Từ ngọc nữ màn ảnh đến bà chủ quán cà phê: hành trình lấn sân kinh doanh của Ninh Dương Lan Ngọc từng khiến dân tình không khỏi tò mò.

Năm 2021, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên quyết định “đánh lái” sang lĩnh vực F&B, mở quán cà phê tại quận 5 (TP.HCM). Ngay từ thời điểm khai trương cuối năm, địa điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ danh tiếng của chủ quán. Không chỉ fan mà hội bạn thân showbiz cũng đồng loạt kéo đến ủng hộ, biến ngày mở cửa thành một “mini event” đúng nghĩa.

Dàn sao Việt đến ủng hộ quán của Lan Ngọc trong ngày khai trương

Quán Sik Dak Fook Coffee & Tea được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản với tone đen - xám chủ đạo, chia thành nhiều khu vực phục vụ cà phê, ăn uống và cả buffet. Diện tích không quá lớn nhưng vẫn đủ tạo cảm giác thoải mái. Một điểm dễ nhận ra là không gian bên trong trưng bày khá nhiều hình ảnh của chính Lan Ngọc, đúng chuẩn “fan meeting phiên bản cà phê”.

Không gian bên trong quán cà phê của nữ diễn viên

Menu của quán tập trung vào trà và cà phê với mức giá từ 35.000 đến 60.000 đồng, bên cạnh đó còn có các mâm cơm nhà ba miền. Thời gian đầu, lượng khách đổ về khá đông, phần lớn là người hâm mộ và bạn bè nghệ sĩ như Lê Dương Bảo Lâm, Bùi Tiến Dũng, Thúy Ngân, Nam Thư. Dàn cast “Running Man Việt” gồm Ngô Kiến Huy, Liêm Bỉnh Phát, Jun Phạm cũng góp mặt, khiến không khí thêm phần rộn ràng.

Trong giai đoạn vận hành, Lan Ngọc còn chăm chỉ tương tác với fan qua fanpage quán, thường xuyên “thả tim”, trả lời bình luận - một chi tiết nhỏ nhưng giúp giữ nhiệt tương tác khá tốt.

Thế nhưng, chỉ sau khoảng một năm, đến tháng 11/2022, fanpage chính thức thông báo tạm ngừng hoạt động, kèm lời hẹn “mong khách hàng tiếp tục ủng hộ trong hành trình tiếp theo”. Và rồi lời hẹn đó đến nay vẫn chưa có hồi đáp.

Sau 1 năm, quán cà phê của nữ diễn viên bất ngờ thông báo ngưng hoạt động

Nhiều ý kiến cho rằng, dù được đầu tư bài bản từ vị trí đến không gian, quán lại thiếu một “chất riêng” đủ mạnh để giữ chân khách lâu dài. Từ tên gọi khó nhớ, bao bì chưa nổi bật cho đến concept decor chưa thực sự khác biệt, tất cả khiến trải nghiệm dễ rơi vào trạng thái “không dở nhưng cũng không đọng lại gì”. Đáng chú ý, tệp khách hàng chủ yếu vẫn xoay quanh fan của nữ diễn viên, chưa mở rộng được ra nhóm khách đại chúng - yếu tố sống còn với bất kỳ mô hình F&B nào.

Ảnh: Sik Dak Fook Coffee & Tea

Trong khi đó, một số quán của nghệ sĩ khác như Quốc Trường hay Trấn Thành vẫn duy trì được độ nhận diện rõ ràng: nhắc đến món Hoa có thể nhớ ngay A Mà, còn mì cay thì quán của Quốc Trường gần như là cái tên bật ra đầu tiên. Dù còn tranh cãi về giá, nhưng họ vẫn giữ được định vị và tệp khách ổn định.

Thực tế, việc một thương hiệu F&B phải “chững lại” sau giai đoạn mở rộng không phải chuyện hiếm. Khi thị trường thay đổi, hành vi tiêu dùng dịch chuyển và chi phí vận hành tăng cao, việc đóng cửa hoặc tái cấu trúc là điều khó tránh.

Dẫu vậy, việc quán cà phê của Lan Ngọc dừng hoạt động vẫn khiến không ít fan tiếc nuối. Dưới bài đăng thông báo, nhiều người để lại bình luận mong cô sớm comeback với phiên bản tốt hơn. Nhưng đã gần 4 năm trôi qua, câu chuyện “quay lại” của nữ diễn viên vẫn là một dấu hỏi chưa có lời giải.