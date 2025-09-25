Từng hứa đến năm 2030 chỉ bán ô tô điện, Volvo bất ngờ 'quay xe' làm hybrid

Volvo vừa tuyên bố sẽ sản xuất một mẫu xe hybrid hoàn toàn mới tại nhà máy ở Ridgeville, bang South Carolina, Mỹ như một bước đi chiến lược nhằm vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa tránh mức thuế nhập khẩu ô tô cao từ châu Âu. Quyết định cho thấy sự điều chỉnh quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng xe Thụy Điển, vốn từng cam kết mạnh mẽ rằng đến năm 2030 sẽ chỉ bán xe điện.

Thực tế, con đường đi đến tương lai thuần điện không hề thẳng tắp, và hybrid đang trở thành một giải pháp trung gian cần thiết. Nhà máy Ridgeville hiện có công suất khoảng 150.000 xe mỗi năm, chủ yếu sản xuất các mẫu xe điện EX90 và Polestar 3, nhưng đang vận hành dưới mức tối đa. Việc bổ sung dây chuyền hybrid không chỉ giúp tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có mà còn giảm đáng kể chi phí nhập khẩu.

Trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe điện, việc Volvo điều chỉnh chiến lược thể hiện sự linh hoạt hiếm có. Nhiều khảo sát cho thấy nỗi lo về phạm vi di chuyển, hạ tầng sạc chưa đủ và chi phí vẫn khiến khách hàng ngần ngại với xe điện thuần túy. Hybrid vì thế trở thành lựa chọn dung hòa: vẫn duy trì động cơ đốt trong để tạo sự yên tâm, đồng thời bổ sung mô-tơ điện để cải thiện hiệu suất và giảm phát thải.

Chính Volvo cũng thừa nhận hãng buộc phải “giữ hybrid trong danh mục sản phẩm vì nhiều người chưa sẵn sàng cho thuần điện”. Đây là một bước lùi so với tuyên bố trước kia, nhưng lại là bước lùi chiến lược để tiến xa hơn trong tương lai.

"Chúng tôi đã giảm bớt tham vọng đã đặt ra để hoàn toàn điện hoá vào năm 2030. Chúng tôi đang lùi bước một chút, hiện chưa cam kết cố định mốc thời gian. Mặc dù chúng tôi đã sẵn sàng cho việc này, nhưng có vẻ thị trường thực sự chưa đi cùng chúng tôi", Vanessa Butani, Trưởng bộ phận bền vững toàn cầu của Volvo, nói.

Mẫu hybrid mới dự kiến ra mắt trước năm 2030 và được sản xuất trực tiếp tại South Carolina, bên cạnh mẫu XC60 – dòng xe bán chạy nhất của Volvo – sẽ được lắp ráp tại đây từ cuối năm 2026. Điều này không chỉ giúp Volvo mở rộng thị phần tại Mỹ mà còn chứng minh tham vọng làm chủ chuỗi cung ứng nội địa, giảm rủi ro từ biến động chính sách thương mại và chi phí vận chuyển. Ở quy mô toàn cầu, đây là minh chứng cho thấy Volvo không muốn đánh cược tất cả vào một con đường duy nhất, mà sẵn sàng điều chỉnh để giữ cân bằng giữa mục tiêu môi trường dài hạn và thực tế thị trường ngắn hạn.

"Xe hybrid tạo thành một cây cầu vững chắc cho những khách hàng chưa sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang điện", Jim Rowan, CEO của Volvo nói. "Nhiều người vẫn chưa sẵn sàng để chuyển sang phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện. Có thể vì cơ sở hạ tầng trạm sạc chưa đủ, hoặc tốc độ sạc chưa đạt yêu cầu. Có thể vì họ lo ngại về phạm vi di chuyển... Chúng tôi hiểu và muốn đồng hành cùng bạn trên con đường đó".

Trong những năm qua, Volvo đã đạt tỉ lệ xe điện khoảng 26% trong tổng doanh số toàn cầu, cao hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc và vẫn duy trì mục tiêu dài hạn hướng tới tương lai hoàn toàn điện hóa. Tuy nhiên, với hybrid, hãng đang khẳng định một hướng đi hai chân: vừa khai thác tối đa lợi ích từ chính sách nội địa Mỹ, vừa giữ chân những khách hàng chưa sẵn sàng từ bỏ động cơ xăng. Điều này cũng phản ánh một sự thật lớn hơn của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu: quá trình chuyển đổi sang xe điện sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều và hybrid sẽ còn đóng vai trò quan trọng ít nhất một thập kỷ tới.

Thách thức đặt ra cho Volvo là chi phí đầu tư để điều chỉnh nhà máy, thiết kế dây chuyền sản xuất phù hợp cho hybrid và duy trì sự cân bằng trong danh mục sản phẩm. Sự cạnh tranh từ các hãng khác như Toyota, Honda hay BMW vốn có kinh nghiệm lâu năm với hybrid cũng tạo sức ép lớn.

"Dù lợi nhuận điều chỉnh giảm tới 64% trong quý 2 năm 2025, Volvo vẫn đặt mục tiêu 90-100% điện hóa vào năm 2030 giữa lúc Tesla chiếm tới 46% thị trường xe điện Mỹ", trích bình luận của AInvest, phân tích tài chính và thị trường ô tô Mỹ.

Đồng thời, nếu chính phủ Mỹ đẩy nhanh tiêu chuẩn khí thải hoặc điều chỉnh lại chính sách thuế, lợi thế hiện tại của hybrid có thể bị xói mòn. Tuy vậy, quyết định sản xuất hybrid tại Mỹ vẫn được đánh giá là bước đi chiến lược khôn ngoan, vừa mang lại lợi ích ngắn hạn về chi phí và thị phần, vừa duy trì tính linh hoạt để thích nghi với bối cảnh chính sách và công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Theo: The NY Times, Euro News