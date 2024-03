Mẫu sedan hạng B duy nhất ghi nhận tăng trưởng dương

Ngược dòng xu hướng suy giảm của thị trường, Honda City vượt qua hai đối thủ nặng ký là Huyndai Accent và Toyota Vios để vươn lên dẫn đầu phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam.

Honda City đã có tháng kinh doanh thành công khi trở thành mẫu xe duy nhất phân khúc ghi nhận mức tăng trưởng dương. Trong tháng 2/2024, hãng ô tô Nhật Bản bán được 640 chiếc Honda City, tăng 33% so với tháng liền trước.

Kết quả kinh doanh trên được cho là nhờ mức giảm giá sâu của mẫu xe này. Theo đó, một số đại lý Honda đã tung khuyến mại đậm cho Honda City lên đến gần 100 triệu đồng lệ phí trước bạ và tiền mặt cho mẫu G và L, mẫu RS giảm ít hơn. Nhờ đó, mẫu sedan nhà Honda trở nên hấp dẫn hơn các đối thủ khác.

Cụ thể, phiên bản G và L sản xuất 2023 được tặng 100% lệ phí trước bạ và 30 triệu đồng, tổng ưu đãi 86-99 triệu đồng. Phiên bản RS ít ưu đãi hơn, chỉ được tặng 50% lệ phí trước bạ (tương đương 30,45 triệu đồng và 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Mức ưu đãi này không hề thua kém gói ưu đãi mà VinFast đang áp dụng. Theo Nghị định của Chính phủ, ô tô điện chạy pin được hưởng lệ phí trước bạ lần đầu là 0% trong vòng 3 năm, áp dụng từ ngày 1/3/2022. Mua ô tô điện VinFast thời điểm này, khách hàng không chỉ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ nhà sản xuất mà còn được miễn lệ phí trước bạ theo quy định của Chính phủ. Khách hàng mua ô tô VinFast có thể thể tiết kiệm tới cả trăm triệu đồng, báo Đầu tư nhận định.

Ở phân khúc sedan hạng B, Honda City được đánh giá cao ở thiết kế trẻ trung, nhiều trang bị an toàn, động cơ mạnh mẽ và trải nghiệm lái tốt nhưng giá thường cao hơn so với các đối thủ. Tuy nhiên, sau động thái giảm giá mạnh từ Honda, nhược điểm về giá của mẫu xe này đã bị xoá nhoà so với các đối thủ, hứa hẹn giúp tăng mạnh doanh số cho City, cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ.

Chính sách giảm giá của Honda City tháng 3/2024 tại đại lý. Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện.

Honda City và Toyota Vios: Lựa chọn nào tốt hơn?

Hiện tại, trong số ba cái tên dẫn đầu nhóm sedan hạng B chỉ có Honda City và Toyota Vios là hai mẫu xe mới nhất nhận được bản facelift. Vậy Honda City 2023 sở hữu những lợi thế nào để đấu với Toyota Vios 2023?

Về giá bán:

Honda City được phân phối với ba phiên bản gồm City G, City L và City RS, giá đề xuất từ 559-609 triệu đồng. Các bản L và RS có lựa chọn màu sơn ngoại thất đỏ, giá cộng thêm 5 triệu đồng. Tính tổng ưu đãi tháng 3/2024, Honda City ở các phiên bản City G, L và RS lần lượt có giá mới khoảng 473 triệu, 500 triệu và 578,5 triệu đồng.

Còn mức giá bán lẻ mới sau khuyến mãi tương ứng cho các phiên bản Toyota Vios 1.5 E-MT, 1.5 E-CVT và 1.5 G lần lượt là 458, 488 và 545 triệu đồng.

Bảng so sánh giá bán của Honda City và Toyota Vios. Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện.

Việc Honda giảm giá mạnh với mẫu sedan hạng B khiến khoảng cách về giá so với Toyota Vios được rút ngắn khá nhiều, mức chênh lệch tuy có cao hơn một chút nhưng không còn phải là vấn đề quá lớn khi người dùng cân nhắc đến "hầu bao" của mình.

Đặc biệt khi mẫu xe của Honda được bổ sung thêm nhiều trang bị an toàn đáng chú ý và điều chỉnh nhẹ về diện mạo trông thể thao hơn. Và Honda City 2023 bản thấp nhất vẫn được trang bị tiêu chuẩn gói an toàn chủ động Honda Sensing.

Về thiết kế ngoại thất

Trong nhóm sedan hạng B, Honda City vẫn là mẫu xe có kích thước tổng thể lớn nhất phân khúc. Honda City có ngoại hình bề thế với những thông số vượt trội hơn so với Vios.

Cả 2 xe cùng có ngôn ngữ thiết kế ngoại thất hiện đại với các chi tiết như cụm đèn LED, lưới tản nhiệt lớn, la-zăng hợp kim…tuy nhiên Honda City mang phong cách thể thao trẻ trung hơn so với thiết kế trung tính của Toyota Vios.

Honda City có ngoại hình bề thế, trẻ trung. Ảnh: Honda

Vios có thiết kế ngoại thất trung tính hơn. Ảnh: Toyota Việt Nam

Cụ thể, Honda City RS thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.589mm x 1.748mm x 1.467mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm, khoảng sáng gầm xe ở mức 134 mm còn Vios đạt 4.425 x 1.730 x 1.475 (mm) và 2.550 mm, khoảng sáng gầm xe 133mm.



Bảng so sánh ngoại thất của Honda City và Toyota Vios. Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện.

So với Toyota Vios 2023, chiều dài và trục cơ sở của Honda City dài hơn lần lượt là 164mm và 50mm, trong khi chiều rộng và cao gần như tương đương. Do đó, không gian bên trong Honda City 2023 đem tới cảm giác thoáng hơn và khoảng trống phía trước người ngồi hàng ghế thứ 2 cũng thoải mái hơn.

Về nội thất, tiện nghi

Toyota Vios G 2023 và Honda City RS 2023 cùng có nội thất màu đen kết hợp với các chi tiết crôm hoặc bạc. Cả 2 mẫu sedan đều có ghế da cao cấp, tay lái bọc da, điều hòa tự động, màn hình giải trí cảm ứng, cổng sạc USB…

Về tiện nghi, Vios chỉ có trang bị đủ dùng thì Honda City thế hệ mới được đánh giá hiện đại và phong phú hơn. Xe được thiết kế với hệ thống Audio có màn hình hiển thị bằng cảm ứng 6.8 inch có thể kết nối được với smartphone qua cổng HDMI, USB, Bluetooth. Ngoài ra, xe sở hữu dàn âm thanh với 8 loa rất sống động, chìa khóa được thiết kế thông minh có tích hợp nút mở khoang hành lý tiện lợi.

Ảnh: Honda Tây Hồ

Mặc dù hệ thống điều hòa trên Honda City RS và Toyota Vios G CVT đều là tự động 1 vùng, nhưng trên cả 3 phiên bản của Toyota Vios 2023 vẫn chưa được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Bên cạnh đó, trong lần nâng cấp gần đây nhất Toyota Vios 2023 chưa được bổ sung thêm tính năng đề nổ từ xa trên remote.



Về động cơ

Honda City và Toyota Vios đều sử dụng động cơ dung tích 1.5L. Honda City sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC còn Toyota Vios sử dụng động cơ I-4 1.5L Dual VVT-i.

Tuy nhiên, Honda City có có công suất mạnh hơn đạt 118 mã lực tại 6.600 vòng/phút so với Toyota Vios chỉ đạt 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút. Bên cạnh đó, Honda City cũng mạnh hơn khi có mô men xoắn tối đa 145 Nm ở 4.600 vòng/phút, trong khi Toyota Vios là 140 Nm tại 4.200 vòng/phút.

Trong khi khả năng vận hành của cả hai đều mang tới sự mượt mà nhờ hộp số CVT thì về sức mạnh Honda City vượt trội hơn đối thủ và đem tới cảm giác phấn khích hơn.

Bảng so sánh động cơ của Honda City và Toyota Vios. Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện.

Về khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Mức tiêu hao nhiên liệu của xe Honda City theo công bố của hãng là 5.68 L/100km (tiết kiệm nhiên liệu nhất), và mức tiêu hao nhiên liệu cao nhất là 6.1 L/100km. Còn theo số liệu đo đạc từ Cục Đăng kiểm, Vios 2023 có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 4,67 lít/100 km. Trong điều kiện vận hành hỗn hợp cả trong phố và đường trường, chiếc xe cũng chỉ tiêu thụ trung bình khoảng 5,77 lít/100 km. Con số này sẽ tăng dần nếu đi trong phố đông. Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu thấp bậc nhất phân khúc của Toyota Vios.



Về trang bị an toàn

Trước khi Honda City 2023 ra mắt, Toyota Vios 2023 là mẫu xe vượt trội trong phân khúc với 2 tính năng cảnh báo tiền va chạm PCS và cảnh báo lệch làn LDA trong gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense.

Tuy nhiên, kể từ khi Honda City phiên bản mới nhất trình làng đã thay đổi tất cả, thay vì chỉ sở hữu một phần tính năng như đối thủ, Honda City 2023 được trang bị trọn gói an toàn chủ động Honda Sensing cực kỳ tiên tiến trên cả 3 phiên bản. Đây là điểm đáng chú ý nhất của trong lần nâng cấp này trên mẫu sedan hạng B của Honda, cũng là điểm cộng nổi bật giúp Honda City có cơ hội vượt xa các đối thủ cùng phân khúc.

Nếu đặt so sánh với Toyota Vios 2023 bản G CVT, ngoài mức giá Honda City 2023 RS cao hơn khoảng 15 triệu thì xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, động cơ mạnh mẽ hơn cùng với đó là cảm giác lái chân thực hơn. Đây chính là lợi thế, một tiêu chí quan trọng khi lựa chọn của khách hàng.

Nếu đặt hai dòng xe này để so sánh thì không thể khẳng định dòng xe nào sẽ là tốt nhất vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như là: sở thích, điều kiện tài chính, số các thành viên trong gia đình, nhu cầu sử dụng,.. Honda City sẽ phù hợp hơn với những ai ưa thích sự mạnh mẽ, tính thể thao, năng động, tốc độ cao. Toyota Vios sẽ thích hợp nếu bạn có nhu cầu mua để sử dụng cho gia đình, mang đến sự lịch sự, trang trọng và sự bền bỉ theo thời gian.