Không phải mẫu xe ăn chắc mặc bền, vì sao "gà cưng" của KIA vẫn đắt hàng gấp 4 lần Toyota Raize?

Theo Tri thức và cuộc sống, năm 2023, KIA Sonet đạt doanh số 11.366 xe, gấp 4 lần Toyota Raize, dẫn đầu phân khúc SUV hạng A và lọt vào top 10 ô tô bán chạy nhất toàn thị trường trong năm 2023 - đứng ở vị trí thứ 6. Ngoài ra, Sonet còn là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu KIA ở thị trường Việt Nam trong năm vừa qua.

Điều gì khiến mẫu xe đến từ Hàn Quốc vượt trội hơn so với đối thủ Nhật Bản?

Giá bán và phiên bản: Sonet hấp dẫn hơn

KIA Sonet hiện có 4 phiên bản với giá bán từ 519 triệu đồng đến 574 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất của KIA Sonet được trang bị động cơ 1.5L và hộp số tự động CVT, Smartstream CVT.

Tại Việt Nam, Toyota Raize 2023 được phân phân phối chính hãng 1 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo là 552 triệu đồng.

Như vậy có thể thấy nếu so sánh về giá thì KIA Sonet chiếm ưu thế khi đem đến cho người tiêu dùng tới 4 phiên bản khác nhau với mức giá phù hợp nhu cầu của đông đảo người dùng hơn.

Tuy nhiên các khách hàng “sính ngoại” có thể sẽ dành nhiều sự ưu ái hơn cho Toyota Raize, do đây là xe nhập khẩu.

Kia Sonet sở hữu thiết kế trẻ trung, trang bị phong phú. Ảnh: Kia

Thiết kế ngoại thất: Sonet trẻ trung hơn

Hai mẫu xe này có kích thước tương đương nhau, chỉ khác biệt nhỏ về chiều rộng và chiều cao. Điểm đáng chú ý là KIA Sonet có chiều rộng lớn hơn khoảng 10 cm so với Toyota Raize, cho phép nó có không gian bên trong rộng rãi hơn.

Về thiết kế ngoại thất, cả Toyota Raize và KIA Sonet đều có kiểu dáng hiện đại và thể thao, tuy nhiên, KIA Sonet với các đường nét góc cạnh và đèn LED đặc trưng ở mặt trước có phần trẻ trung và cá tính hơn.

Ảnh do Gemini, một công cụ AI gủa Google thực hiện

Về nội thất, trang bị tiện nghi: Sonet "thông minh" hơn

Cả hai mẫu xe đều có không gian nội thất rộng rãi và thoải mái, tuy nhiên, KIA Sonet có thiết kế nội thất trẻ trung và hiện đại hơn.

Về tiện nghi, cả Toyota Raize và KIA Sonet đều được trang bị các tính năng hiện đại như hệ thống giải trí, điều hòa tự động, cửa sổ trời. Tuy nhiên, KIA Sonet có một số tính năng thông minh như kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói và camera 360 độ, điều mà Toyota Raize không có.

Ảnh do Gemini, một công cụ AI gủa Google thực hiện

Về động cơ: Sonet khỏe khoắn hơn

Toyota Raize được trang bị động cơ xăng 1.0L, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số tự động CVT.

Ảnh: Toyota

KIA Sonet trang bị động cơ xăng 1.5L. sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động CVT. Động cơ của Toyota Raize có công suất và mô-men xoắn thấp hơn nên kém đi sự mạnh mẽ.

Ảnh do Gemini, một công cụ AI gủa Google thực hiện

Về mức tiêu thụ nhiên liệu: Sonet tiết kiệm hơn

Theo Báo Lao động, KIA Sonet đang là xe chiếm ưu thế khi có mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn. Cụ thể, mức tiêu hao nhiên liệu của KIA Sonet ở đường nội đô là 7,23L/100 km, trên đường cao tốc là 5,51L/100 km, mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp là 6,12L/100 km.

Trong khi đó, mức tiêu hao nhiên liệu của Toyota Raize ở đường nội đô là 8,61L/100 km, mức tiêu hao nhiên liệu ở đường cao tốc là 5,47L/100 km và mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp 6,61L/100 km.

Về công nghệ an toàn: Raize vượt trội

Trang bị an toàn trên cả hai mẫu xe KIA Sonet và Toyota Raize đều rất phong phú. Tuy nhiên, so với KIA Sonet, Toyota Raize được đánh giá cao hơn về trang bị an toàn được tích hợp trên xe.

Nhờ có thêm 2 tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo điểm mù, Toyota Raize đang vượt trội hơn đối thủ. Raize cũng được trang bị 6 túi khí trong khi Sonet chỉ có 2.

Ảnh do Gemini, một công cụ AI gủa Google thực hiện

Với diện mạo trẻ trung, hiện đại, có nhiều tính năng, cảm giác lái ấn tượng, KIA Sonet phù hợp với những người trẻ ưa chuộng sự thẩm mỹ. Còn Toyota Raize đề cao tiêu chí xe nhập khẩu, bền bỉ, giữ giá và trang bị an toàn đầy đủ hơn. So với KIA Sonet, Toyota Raize vẫn là dòng xe hướng đến người dùng “ăn chắc, mặc bền".