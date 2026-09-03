Tùng Dương tiết lộ người phụ nữ được Nguyễn Văn Chung chăm sóc như bạn gái

Tùng Dương bất ngờ có chia sẻ gây chú ý khi nhắc đến một người phụ nữ mối thân thiết đặc biệt với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Mới đây, một chia sẻ của Tùng Dương trên mạng xã hội bất ngờ thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi nam ca sĩ tiết lộ góc nhìn đặc biệt về một nữ nghệ sĩ và mối quan hệ của cô với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Cụ thể, trong bài viết mới đăng trên trang cá nhân, Tùng Dương gửi lời chúc mừng đến Nguyễn Duyên Quỳnh sau khi nữ ca sĩ phát hành sản phẩm mới. Nam ca sĩ dành nhiều lời khen cho đồng nghiệp, đồng thời gọi cô là một trong những nghệ sĩ yêu nước nổi bật và nhận xét sản phẩm mới rất đẹp mắt.

Chia sẻ mới của Tùng Dương trên trang cá nhân về bài hát mới của ca sĩ Duyên Quỳnh

Đáng chú ý, bên cạnh những lời chúc dành cho Duyên Quỳnh, Tùng Dương còn nhắc đến Nguyễn Văn Chung và gọi vui nữ ca sĩ là bạn gái của nam nhạc sĩ. Anh cho biết vì thấy Nguyễn Văn Chung chăm sóc Duyên Quỳnh rất đặc biệt nên từng suýt hiểu lầm về mối quan hệ của hai người. Chi tiết này nhanh chóng khiến nhiều khán giả chú ý bởi cách Tùng Dương kể chuyện khá dí dỏm.

Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh nhanh chóng để lại bình luận dưới bài đăng

Chưa dừng lại ở màn trêu đùa trong bài đăng, Tùng Dương còn tiếp tục để lại bình luận dưới chính bài viết. Khi không thấy Nguyễn Văn Chung xuất hiện, nam ca sĩ lập tức hỏi Duyên Quỳnh rằng anh đi đâu rồi, tiếp tục kéo người bạn vào màn tương tác. Nguyễn Văn Chung sau đó cũng trực tiếp phản hồi, cho biết mình đã rời khỏi cuộc trò chuyện rồi đăng ảnh đang ngồi trên máy bay.

Duyên Quỳnh cũng nhanh chóng hưởng ứng khi cảm ơn Tùng Dương và hài hước cho biết đến lúc này cô mới hiểu vì sao nam nhạc sĩ lại chăm sóc mình đặc biệt như vậy. Màn tương tác qua lại giữa ba nghệ sĩ khiến phần bình luận trở nên rôm rả, đồng thời giúp câu chuyện về mối quan hệ thân thiết giữa Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Sở dĩ Tùng Dương có màn trêu đùa này cũng bởi Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh vốn đã có thời gian dài đồng hành trong âm nhạc

Sở dĩ Tùng Dương có màn trêu đùa này cũng bởi Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh vốn đã có thời gian dài đồng hành trong âm nhạc. Cả hai từng hợp tác trong nhiều dự án trước khi gây chú ý với Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Đặc biệt, ca khúc này trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hợp tác của hai người, đồng thời đưa tên tuổi Duyên Quỳnh đến gần hơn với đông đảo khán giả khi bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ sau thời gian phát hành.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình - Duyên Quỳnh

Sự thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình giúp ca khúc ngày càng xuất hiện nhiều trong các chương trình, sân khấu mang chủ đề quê hương, đất nước và những sự kiện lớn. Duyên Quỳnh cũng là ca sĩ nổi bật từng thể hiện, liên tục mang bài hát đến nhiều sân khấu khác nhau, từ trường học, các chương trình dành cho lực lượng vũ trang đến những sự kiện quy mô lớn.

Chính sự đồng hành ăn ý và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các dự án âm nhạc khiến Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh nhiều lần vướng tin đồn về mối quan hệ. Tuy nhiên, cả hai từng lên tiếng giải thích về sự thân thiết này, cho biết họ chủ yếu gắn bó với nhau qua công việc và âm nhạc.

Về phía Nguyễn Văn Chung, nam nhạc sĩ từng phủ nhận chuyện hẹn hò, cho biết anh hỗ trợ Duyên Quỳnh cũng như nhiều ca sĩ trẻ khác và sự quan tâm dành cho cô xuất phát từ việc đánh giá cao giọng hát, sự nghiêm túc, cầu tiến của nữ ca sĩ. Trong khi đó, Duyên Quỳnh cũng nhiều lần lên tiếng làm rõ về mối quan hệ với Nguyễn Văn Chung. Nữ ca sĩ cho biết giữa hai người là mối quan hệ thầy trò, đồng nghiệp và bạn bè, trong đó Nguyễn Văn Chung là người đồng hành, hỗ trợ cô trong âm nhạc.

Cả Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh từng lên tiếng giải thích về sự thân thiết này, cho biết họ chủ yếu gắn bó với nhau qua công việc và âm nhạc

Theo Duyên Quỳnh, việc cả hai thường xuyên cùng xuất hiện, hợp tác và đồng hành trong nhiều dự án khiến khán giả dễ suy diễn về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cô khẳng định lý do gắn bó lâu dài hoàn toàn xuất phát từ sự đồng điệu trong âm nhạc và định hướng hoạt động. Nữ ca sĩ cũng từng thẳng thắn cho biết hiện tại mình đang độc thân, qua đó phủ nhận những đồn đoán về chuyện tình cảm với nam nhạc sĩ.

Ảnh: FBNV