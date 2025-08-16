Tùng Dương nói gì về mối quan hệ của Tăng Duy Tân và Bích Phương?

Chiều ngày 14/8, buổi họp báo ra mắt MV Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai đã chính thức diễn ra, đánh dấu sự trở lại của Tùng Dương tại làng nhạc Việt. Sản phẩm âm nhạc này càng thêm đặc biệt khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt với vai trò sáng tác. Nhờ 2 cú hích Tái Sinh và Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình, người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn vào pha “bắt tay” giữa 2 người bạn cùng sinh năm 1983.

VIỆT NAM - TỰ HÀO TIẾP BƯỚC TƯƠNG LAI - TÙNG DƯƠNG x @ChungLoveSongs - OFFICIAL MUSIC VIDEO

Buổi họp báo ra mắt MV Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai đã chính thức diễn ra

Xuất hiện ở sự kiện còn có bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và anh chị em báo chí. Bên cạnh MV thấm nhuần tinh thần yêu nước - yêu dân tộc, những chia sẻ quá trình sản xuất hay cuộc sống xoay quanh các nghệ sĩ cũng thu hút nhiều sự chú ý.

Một trong những câu hỏi nhận được sự quan tâm lớn nhất là mối quan hệ giữa Tăng Duy Tân và Bích Phương. Tăng Duy Tân là em họ, đồng thời từng làm việc với tư cách trợ lý cho Tùng Dương nên sự tò mò càng dâng cao, trong khoảng thời gian giao lưu giữa nam Divo và cánh phóng viên.

Khi được hỏi liệu Tăng Duy Tân đã đưa Bích Phương về nhà ra mắt chưa, Tùng Dương cười thích thú và tiết lộ: “Tôi nghĩ đến bây giờ, tôi vẫn rất là mơ hồ về mối quan hệ của các em. Tôi cũng chỉ thấy các bạn thể hiện sự yêu mến, trân trọng nhau trên sân khấu. Thế thôi. Chứ tôi không thấy Tân tâm sự với tôi gì về chuyện cá nhân. Nhìn vào mắt Tân, tôi biết bạn ý rất biết cân bằng trong cuộc sống và sự nghiệp”.

Tùng Dương có những chia sẻ đáng chú ý về Tăng Duy Tân và Bích Phương

Ngoài ra, Tùng Dương ghi nhận nỗ lực và đam mê với nghề của Tăng Duy Tân. Anh cho biết người em họ có khát vọng làm nghệ thuật rất lớn, luôn mong muốn những sáng tác của mình trở thành hit quốc dân, được công chúng đón nhận. Quả thực, nam ca sĩ họ Tăng từng khiến Vpop “rung chuyển” với loạt ca khúc hot như Cắt Đôi Nỗi Sầu, Bên Trên Tầng Lầu, Dạ Vũ…

Dù không “hóng” được mối quan hệ giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân ra sao, dân tình vẫn đặt “ngôi sao hy vọng” vào cặp đôi. Chưa lên tiếng công khai nhưng netizen đã “đánh hơi” được loạt hint xịn sò do chính chủ tự tung ra. Qua đây, chúng ta cũng có thể thấy được Tăng Duy Tân là một người nghiêm túc với nghề, cũng như giữ sự riêng tư sang một bên để không làm ảnh hưởng tới sự nghiệp.

2 người từng để lộ nhiều hint xịn sò

Tăng Duy Tân và Bích Phương từng nhiều lần hợp tác chung trong các dự án âm nhạc như MV Nâng Chén Tiêu Sầu của Bích Phương hay album Khu Vườn Tình của Tăng Duy Tân. Không chỉ góp giọng ở ca khúc chủ đề Ikigai, Bích Phương còn tham gia diễn xuất trong MV.

Gần đây, mạng xã hội liên tục xôn xao trước tin đồn ca sĩ Bích Phương và nhạc sĩ Tăng Duy Tân đang hẹn hò. Không chỉ bị bắt gặp cùng nhau đi du lịch, cặp đôi còn để lộ loạt chi tiết được cho là đang chung sống dưới một mái nhà. Một số nguồn tin thậm chí tiết lộ, Tăng Duy Tân đã về quê Bích Phương để gặp gỡ gia đình bạn gái tin đồn. Với chuỗi “hint” dày đặc, dân mạng dự đoán ngày cả hai công khai hoặc “chốt đơn” chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đáng chú ý, khi xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình Em Xinh Say Hi, Tăng Duy Tân nhanh chóng trở thành nhân vật bị Trấn Thành và dàn nghệ sĩ nhiệt tình ghép đôi cùng Bích Phương.