Từng được tỷ phú Phạm Nhật Vượng trao giải thưởng tại Việt Nam, 2 năm sau nữ giáo sư Fei-Fei Li bán công ty giá 213.000 tỷ đồng cho gã khổng lồ chip Mỹ

AMD, một trong những hãng chip lớn nhất thế giới, vừa chi 8,2 tỷ USD để mua lại startup AI do nữ giáo sư từng được vinh danh tại giải thưởng VinFuture. Toàn bộ được thanh toán bằng cổ phiếu AMD

Ngày 28/9, AMD công bố thỏa thuận mua lại World Labs, công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo do Giáo sư Fei-Fei Li đồng sáng lập và hiện giữ vị trí CEO. Giá trị giao dịch khoảng 8,2 tỷ USD, tương đương gần 213.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, toàn bộ được thanh toán bằng cổ phiếu AMD. Thỏa thuận dự kiến hoàn tất trước cuối năm 2026 sau khi đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Ảnh: AMD công bố mua lại World Labs

Sau khi giao dịch hoàn tất, Fei-Fei Li sẽ gia nhập đội ngũ lãnh đạo cấp cao của AMD với vị trí Phó chủ tịch điều hành kiêm Nhà khoa học trưởng, báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch kiêm CEO Lisa Su. Đội ngũ World Labs sẽ tiếp tục các hoạt động nghiên cứu hiện nay dưới mái nhà mới.

AMD hiện là một trong những tên tuổi lớn nhất ngành bán dẫn và là đối thủ trực tiếp của Nvidia trong cuộc đua hạ tầng AI. Ngày 21/9, vốn hóa doanh nghiệp lần đầu vượt 1.000 tỷ USD sau đợt tăng mạnh của cổ phiếu, đưa AMD gia nhập nhóm các hãng chip có giá trị nghìn tỷ USD.

Công ty những năm gần đây cũng thay đổi đáng kể cách tiếp cận thị trường. Thay vì chỉ bán bộ xử lý riêng lẻ, AMD đang hướng tới cung cấp cả hệ thống phục vụ trung tâm dữ liệu AI, từ chip, thiết bị mạng đến phần mềm và các thành phần liên quan. Việc đưa World Labs về cùng hệ sinh thái giúp AMD tiến thêm một bước theo hướng này.

World Labs mới được thành lập năm 2024 nhưng tập trung vào một lĩnh vực đang thu hút nhiều sự chú ý: trí tuệ không gian. Công nghệ của startup này hướng tới việc giúp máy tính tạo, tái dựng và hiểu môi trường 3D từ văn bản, hình ảnh hoặc video.

Nếu các chatbot quen thuộc chủ yếu xử lý chữ và hình ảnh, công nghệ World Labs theo đuổi còn nhằm giúp máy tính hình dung một không gian từ nhiều góc nhìn, nhận biết vị trí của các vật thể và dự đoán môi trường thay đổi ra sao khi có tương tác. Khả năng này có thể được ứng dụng trong robot, mô phỏng nhà máy, thiết kế hoặc những hệ thống AI phải hoạt động trực tiếp trong thế giới thực.

World Labs trước đó đã có quan hệ với AMD. Theo Reuters, startup từng huy động 1 tỷ USD trong một vòng gọi vốn có sự tham gia của hãng chip Mỹ, đồng thời sử dụng GPU AMD trong quá trình huấn luyện và vận hành một số công nghệ của mình.

CEO Lisa Su cho biết việc hiểu cách các hệ thống AI mới vận hành sẽ giúp AMD thiết kế tốt hơn những thế hệ phần cứng và nền tảng tính toán tiếp theo. Với việc Fei-Fei Li trở thành Nhà khoa học trưởng, AMD cũng đưa một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thị giác máy tính vào bộ máy lãnh đạo.

GS. Fei Fei Li khẳng định tác động của AI với xã hội là vô hạn vì có thể chạm đến tất cả lĩnh vực. Ảnh: Ted Talk

Fei-Fei Li hiện là giáo sư tại Đại học Stanford và được biết đến rộng rãi với dự án ImageNet, bộ dữ liệu hình ảnh quy mô lớn từng góp phần thúc đẩy những bước tiến quan trọng của công nghệ nhận dạng hình ảnh và học sâu.

Tên tuổi của nữ giáo sư này cũng từng xuất hiện tại Việt Nam. Ngày 6/12/2024 tại Hà Nội, Fei-Fei Li cùng Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, Yann LeCun và nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang được trao Giải thưởng Chính VinFuture 2024 vì những đóng góp đột phá thúc đẩy sự phát triển của học sâu. Riêng bà được ghi nhận với những đóng góp tiên phong trong lĩnh vực thị giác máy tính và dự án ImageNet.

VinFuture là giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương sáng lập, nhằm tôn vinh những nghiên cứu và phát minh có khả năng tạo ra tác động lớn tới cuộc sống con người.