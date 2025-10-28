Khi “nhà hai tầng trong chung cư” từng là biểu tượng sang trọng

Cách đây vài năm, khi thị trường căn hộ bùng nổ, cụm từ “căn hộ thông tầng” (hay còn gọi là “nhà hai tầng trong chung cư”) xuất hiện dày đặc trong các quảng cáo. Các chủ đầu tư tung chiêu mời chào: “Hai tầng với giá một” , “Sống rộng hơn, sang hơn” . Những buổi mở bán chật kín người, nhiều khách hàng đặt cọc khi chưa kịp xem hết căn hộ mẫu.

Ai cũng nghĩ mình đang “mua hời” - cho đến khi dọn vào ở và nhận ra, “sang chảnh” đâu không thấy, chỉ thấy mệt mỏi vì… cầu thang.

Cầu thang đẹp, nhưng là nỗi ám ảnh mỗi ngày

Vẻ ngoài của căn hộ thông tầng quả thật ấn tượng: trần cao, phòng khách thoáng, cầu thang uốn lượn giữa nhà như một điểm nhấn thiết kế.

Nhưng khi bước vào cuộc sống thật, việc leo lên – xuống hàng chục lần mỗi ngày là thử thách. Một chủ nhà chia sẻ: “Ba tháng đầu mẹ tôi ngã hai lần, còn con nhỏ thì trượt cầu thang, sưng đầu. Từ đó, nhà tôi luôn phải có người đi cùng mỗi khi lên lầu”.

Với gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ, cầu thang trở thành nỗi lo thường trực – vừa nguy hiểm, vừa phiền toái.

“Thêm tầng” nhưng không hề rộng hơn

Nghe “hai tầng giá một” tưởng được thêm diện tích, nhưng thực tế, phần tầng lửng chỉ chiếm khoảng không gian trần cao, khiến tầng dưới thấp và bí. Vào mùa hè, tầng trên nóng hầm hập; mùa đông thì lạnh buốt. Một chủ hộ kể: “Tiền điện mỗi tháng của nhà tôi cao hơn hẳn căn hộ cùng diện tích đến vài trăm nghìn. Lên tầng trên thì phải bật điều hòa riêng”.

Lau dọn hai tầng – việc không của riêng ai

Nếu bạn nghĩ nhà thông tầng chỉ khác chút xíu so với căn hộ bình thường, thì hãy tưởng tượng mỗi tuần phải lau dọn… hai tầng cầu thang, lan can, trần và các góc khuất. Một cư dân nói vui: “Sống ở căn hộ thông tầng ba năm, tôi có cơ bụng sáu múi!”. Cầu thang là điểm trang trí đẹp, nhưng cũng là nơi tích bụi nhanh nhất, vừa tốn sức, vừa khó vệ sinh.

Ánh sáng – yếu tố bị “đánh lừa” khi xem nhà mẫu

Những căn hộ mẫu luôn rực rỡ ánh sáng, nhưng khi bàn giao, nhiều căn lại bị che khuất, khiến tầng dưới tối om. Một người chia sẻ: “Tôi từng mơ có góc làm việc ngập nắng. Nhưng khi chuyển vào, ban ngày cũng phải bật đèn vì thiếu sáng”. Hệ quả: hóa đơn điện tăng, không gian sống trở nên ngột ngạt.

Tiếng ồn và khoảng cách vô hình

Vì không có lớp cách âm thật sự giữa hai tầng, tiếng bước chân, kéo ghế hay đóng cửa tủ đều vọng khắp nhà. Một người kể: “Chỉ cần ai đó đi lại ở tầng trên, cả nhà dưới nghe rõ. Dần dần, chúng tôi phải chia tầng trên và tầng dưới thành khu riêng biệt, mà nhà lại mất cảm giác ấm cúng”.

Cầu thang – thứ từng được quảng cáo là “biểu tượng của phong cách sống hiện đại” – lại vô tình tạo ra khoảng cách giữa các thành viên.

Cải tạo tốn kém, không gian khó bố trí

Chi phí cải tạo, đặc biệt phần cầu thang, luôn cao hơn căn hộ thường. Từ vật liệu, thiết kế đến độ an toàn, tất cả đều phải tính kỹ. Nếu cầu thang đặt sai chỗ, gần như phải tháo ra làm lại. Nhiều gia chủ thừa nhận: “Cải tạo nhà thông tầng có thể khiến ví bạn mỏng đi một nửa”.

Ngoài ra, việc bố trí nội thất cũng bị giới hạn. Nếu không tận dụng được gầm cầu thang, đó sẽ là “góc chết” – nơi chỉ để… bụi bám.

Khi tuổi già ập đến

Ở tuổi 30–40, việc leo cầu thang là bình thường. Nhưng đến tuổi 50–60, mỗi bậc thang trở thành một bài tập. Nhiều người từng hứng khởi khi mới mua, giờ phải bỏ tầng trên làm kho, chuyển phòng ngủ xuống tầng dưới vì không còn đủ sức leo. “Không gian riêng tư” từng được quảng cáo rầm rộ nay trở thành nơi chứa đồ.

Trên thị trường hiện nay

Căn hộ thông tầng từng là “giấc mơ thành thị”, nhưng hiện nay lại rơi vào cảnh bán chậm, ít người hỏi. Dù giá chưa giảm nhiều, song những ai từng ở đều hiểu rõ lý do:

“Nó không nhân đôi không gian, mà nhân đôi bất tiện”.

Kết luận

Căn hộ thông tầng là minh chứng cho một xu hướng từng thịnh hành nhưng nhanh chóng thoái trào. Khi những lời quảng cáo hoa mỹ bị thay thế bởi trải nghiệm thực tế, người ta nhận ra:

Giá trị của ngôi nhà không nằm ở số tầng, mà ở cảm giác sống thật sự thoải mái.