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Từng đi máy bay riêng, ăn nhà hàng cao cấp, người đàn ông 48 tuổi giờ chạy Grab kiếm tiền sống qua ngày

Phạm Trang
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Một influencer người Malaysia từng nổi tiếng với cuộc sống xa hoa và chuyên quảng cáo casino cho biết anh hiện gánh khoản nợ khoảng 1 triệu RM (khoảng 6,3 tỷ đồng), buộc phải làm tài xế Grab để trang trải cuộc sống.

Mới đây, Aaron Lim (48 tuổi) - một influencer người Malaysia nổi tiếng với những quảng cáo casino - chia sẻ rằng anh đã chạy Grab khoảng 8 tháng qua. Chiếc xe được một người bạn cho anh mượn để làm việc.

Lim cho biết anh bắt đầu chạy xe công nghệ với mục đích đơn giản là kiếm tiền trang trải những nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, đến nay, thu nhập từ công việc này cũng chỉ đủ để anh duy trì cuộc sống hằng ngày, gần như không thể tiết kiệm.

Theo Lim, mức cước thấp tại Malaysia khiến thu nhập từ việc chạy Grab không cao. Người đàn ông 48 tuổi thường bắt đầu nhận cuốc từ khoảng 13h và làm việc đến 23h mỗi ngày, với thu nhập tối đa khoảng 200 RM (khoảng 1,2 triệu đồng). Sau khi trừ tiền ăn uống, xăng xe và thuốc men, số tiền còn lại không đáng kể.

“Chỉ đủ để sống qua ngày”, Lim nói.

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Ảnh: mothership

Công việc mới cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của anh. Lim cho biết mình thường xuyên bị đau lưng và gặp vấn đề về giấc ngủ. Anh đã phải sử dụng thuốc ngủ hơn một năm, nhưng cho biết việc dùng thuốc thậm chí khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Trước khi rơi vào cảnh nợ nần, Lim từng có thời gian kiếm được nhiều tiền từ casino và thường xuyên chia sẻ các mẹo, thủ thuật liên quan đến hoạt động này trên mạng. Anh từng tin rằng mình sẽ tiếp tục chiến thắng.

“Khi thắng, tôi sẽ tiếp tục chơi. Khi thua, tôi cũng muốn chơi để thắng lại số tiền đã mất”, Lim chia sẻ.

Số tiền kiếm được từ cờ bạc từng giúp Lim tận hưởng cuộc sống xa hoa. Anh đi máy bay riêng, dùng bữa tại những nhà hàng cao cấp và không quá quan tâm đến giá cả. Mỗi bữa ăn của anh có thể tiêu tốn ít nhất 100-200 RM (khoảng 580.000 - 1.160.000 VND). Giờ đây, những bữa ăn đơn giản tại các quán ăn bình dân, thậm chí được giảm một nửa giá, lại khiến anh cảm thấy trân trọng.

Sau khi khoản nợ lên tới khoảng 1 triệu RM, Lim gọi đây là “điểm thấp nhất trong cuộc đời”. Anh cho biết đang cố gắng bắt đầu lại từ đầu ở tuổi 48, bằng công việc chạy Grab và cuộc sống giản dị hơn.

“Bây giờ tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình và làm việc chăm chỉ mỗi ngày để kiếm sống. Những ngày tháng hoang phí đã ở lại phía sau. Tôi đang bắt đầu lại từ năm 48 tuổi”, Lim nói.

Câu chuyện của Aaron Lim cũng cho thấy rủi ro tài chính có thể gia tăng khi người chơi tiếp tục đặt cược để tìm cách gỡ lại số tiền đã mất. Chính Lim từng thừa nhận rằng khi thua, anh luôn muốn chơi tiếp để “thắng lại” khoản tiền đã mất. Với các hình thức như casino hay cờ bạc trực tuyến, kết quả của mỗi lần đặt cược không thể được đảm bảo bằng những “mẹo” hay kinh nghiệm cá nhân. Việc tiếp tục chơi sau khi thua để gỡ vốn có thể khiến người chơi mất thêm tiền và rơi sâu hơn vào nợ nần.

Các chuyên gia và cơ quan y tế công cộng cũng cảnh báo rằng cờ bạc quá mức có thể gây ra những hậu quả về tài chính, các mối quan hệ và sức khỏe tinh thần. Khi việc chơi cờ bạc bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng chi trả các nhu cầu thiết yếu hoặc khiến người chơi phải vay mượn để tiếp tục, đó có thể là dấu hiệu cần tìm kiếm sự hỗ trợ.

Nguồn: Mothership

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