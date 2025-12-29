Từng bị từ chối 47 lần, nhân vật này hiện có giá trị 80 tỷ USD

Vào năm 1974, họa sĩ Yuko Shimizu đã phác thảo hình ảnh một cô mèo trắng đơn giản, nhân vật mà sau này trở thành Hello Kitty, một trong những thương hiệu toàn cầu thành công nhất trong lịch sử. Mặc dù ban đầu từng bị từ chối tới 47 lần vì bị cho là quá trẻ con, nhân vật này đã chính thức ra mắt trên một chiếc ví đựng tiền xu vào năm 1975 và ngay lập tức tạo nên một cơn sốt mãnh liệt. Sự khởi đầu khiêm tốn này đã chứng minh rằng sự đơn giản và khả năng tạo ra sự cộng hưởng về mặt cảm xúc có thể xây dựng nên một biểu tượng mang tính quốc tế.

Họa sĩ Yuko Shimizu

Hello Kitty là một hiện tượng thương mại khổng lồ, mang về cho người sáng tạo ra cô ước tính 80 tỷ USD, đưa cô nàng sánh ngang với Pokémon, Mickey Mouse và Winnie-the-Pooh trong danh sách những thương hiệu có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, không giống như những thương hiệu khác trong danh sách, hàng hóa ăn theo không phải là một phần mở rộng sinh lời từ sự nổi tiếng trên màn ảnh của Hello Kitty - mà đó mới chính là lý do tồn tại của cô ngay từ đầu.

Việc cố ý không vẽ miệng cho nhân vật cho phép người hâm mộ tự soi chiếu cảm xúc của chính họ lên đó, giúp cô trở nên gần gũi với tất cả mọi người một cách phổ quát. Lựa chọn thiết kế độc đáo này đã giúp thương hiệu vượt qua rào cản về tuổi tác và văn hóa, thu hút cả trẻ em lẫn người lớn. Cuối cùng, Hello Kitty đã vượt xa khỏi các mặt hàng văn phòng phẩm để thống trị các thị trường thời trang, giải trí và cả phân khúc hàng xa xỉ.

Ngày nay, sự sáng tạo của công ty Sanrio được định giá hơn 80 tỷ USD, bao quát hơn 50.000 loại sản phẩm và các công viên giải trí tại 60 quốc gia. Thành công bền vững của thương hiệu này cho thấy một tầm nhìn rõ ràng và thiết kế đơn giản có thể tạo ra một di sản vượt thời gian như thế nào. Nó vẫn là một ví dụ mạnh mẽ về tiềm năng thương mại khổng lồ được tìm thấy trong sự kết nối về mặt cảm xúc giữa khách hàng và thương hiệu.

Sự thật gây chấn động về danh tính của Hello Kitty

Một trong những sự kiện gây xôn xao nhất trong lịch sử phát triển của thương hiệu này xảy ra vào năm 2014, khi Sanrio đưa ra một thông báo làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của công chúng. Khi các nhà nghiên cứu chuẩn bị cho một cuộc triển lãm kỷ niệm 40 năm tại Bảo tàng Quốc gia Nhật Mỹ, Sanrio đã đính chính một chi tiết quan trọng rằng Hello Kitty thực chất không phải là mèo. Mặc dù có đôi tai mèo và những sợi ria mép đặc trưng, nhưng theo hồ sơ chính thức, cô là một bé gái người Anh học lớp ba có tên thật là Kitty White.

Hello Kitty không phải mèo mà là một bé gái

Thông tin này đã tạo nên một làn sóng tranh luận và ngạc nhiên trên khắp các trang mạng xã hội toàn cầu vào thời điểm đó. Theo tiểu sử được xây dựng rất chi tiết, Kitty White sống ở ngoại ô London cùng với bố George, mẹ Mary và một người chị em sinh đôi tên là Mimmy.

Cô có chiều cao tương đương với năm quả táo chồng lên nhau và cân nặng bằng ba quả táo. Việc đặt bối cảnh gia đình tại Anh là một quyết định chiến lược của Sanrio vào thập niên 70, khi văn hóa phương Tây đang là một xu hướng vô cùng quyến rũ và thời thượng đối với người dân Nhật Bản.

Kitty thậm chí còn có một chú mèo cưng của riêng mình tên là Charmmy Kitty, điều này càng củng cố thêm tuyên bố rằng bản thân cô là một con người. Cô có những sở thích rất đời thường như nướng bánh quy, sưu tập những vật dụng nhỏ nhắn xinh xắn và đi du lịch. Việc xây dựng một cuộc sống có chiều sâu và các mối quan hệ gia đình rõ ràng đã giúp nhân vật này không còn chỉ là một hình ảnh trang trí vô hồn mà trở thành một người bạn thực sự trong tâm trí của hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới.

Biểu tượng của văn hóa Kawaii và đại sứ hòa bình

Hello Kitty không chỉ dừng lại ở vai trò một nhân vật hư cấu hay một món hàng thương mại mà cô đã trở thành trụ cột của văn hóa Kawaii, tức là văn hóa tôn thờ sự dễ thương của Nhật Bản. Sự phổ biến của cô đã mở đường cho hàng loạt các nhân vật khác của Sanrio và giúp Nhật Bản khẳng định vị thế cường quốc về xuất khẩu văn hóa mềm. Với sự phát triển của phong cách này, sự dễ thương không còn bị coi là yếu đuối hay chỉ dành cho trẻ nhỏ mà trở thành một biểu tượng của sự tích cực, niềm vui và sự an ủi trong cuộc sống hiện đại đầy áp lực.

Tầm ảnh hưởng của Kitty lớn đến mức cô đã được UNICEF bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc biệt của trẻ em vào năm 1983. Sau đó, vào năm 2008, Chính phủ Nhật Bản cũng chính thức chọn cô làm Đại sứ du lịch tại Trung Quốc và Hồng Kông. Việc một nhân vật hoạt hình được giao phó những vai trò ngoại giao quan trọng như vậy cho thấy sức mạnh đoàn kết và khả năng xóa tan khoảng cách giữa các quốc gia mà Hello Kitty sở hữu. Cô không đại diện cho bất kỳ hệ tư tưởng hay tôn giáo nào, cô chỉ đại diện cho tình bạn và sự sẻ chia.

Trong thế giới hiện đại, Hello Kitty vẫn tiếp tục thích nghi và làm mới mình thông qua các màn hợp tác gây tiếng vang lớn. Từ những bộ sưu tập thời trang cao cấp với các nhà thiết kế danh tiếng như Balenciaga cho đến việc xuất hiện trên các chuyến bay của hãng hàng không Eva Air, hình ảnh của cô luôn giữ được sức hút mãnh liệt. Thậm chí trong kỷ nguyên số, cô vẫn hiện diện mạnh mẽ qua các trò chơi điện tử và các bộ sưu tập kỹ thuật số độc bản.

Di sản của một thiết kế không có miệng

Quay trở lại với triết lý thiết kế ban đầu, việc không có miệng của Hello Kitty chính là yếu tố cốt lõi giúp cô tồn tại qua nửa thế kỷ mà không hề bị lỗi thời. Khi bạn buồn, nhìn vào Kitty, bạn sẽ thấy cô ấy cũng đang buồn cùng bạn. Khi bạn vui, Kitty dường như cũng đang mỉm cười chia sẻ niềm hạnh phúc đó. Đây là một sự tương tác tâm lý tinh tế mà ít có nhân vật nào trên thế giới có thể làm được. Các nhà tâm lý học cho rằng thiết kế này tạo ra một sự trống trải đầy chủ đích, biến Kitty thành một tấm gương phản chiếu tâm hồn của người đối diện.

Kitty là "tấm gương" của chúng ta

Chiến lược kinh doanh của Sanrio cũng đóng vai trò quan trọng khi họ không bao giờ bán bản quyền hình ảnh một cách bừa bãi. Mọi sản phẩm mang thương hiệu này đều phải trải qua quá trình kiểm duyệt khắt khe để đảm bảo thông điệp về sự tử tế và tình bạn luôn được giữ vững. Chính nhờ sự kiên định này mà giá trị thương hiệu của Hello Kitty không hề bị loãng đi sau hàng thập kỷ xuất hiện trên thị trường.

Nhìn lại hành trình hơn 50 năm, Hello Kitty đã chứng minh rằng những ý tưởng đơn giản nhất đôi khi lại có sức mạnh thay đổi cả thế giới. Từ một hình vẽ trên chiếc ví nhựa rẻ tiền có giá chỉ vài nghìn đồng, cô đã vươn mình trở thành một đế chế trị giá hàng triệu tỷ đồng, len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội. Hello Kitty không chỉ là một biểu tượng thương mại mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của trí tưởng tượng và sự thấu cảm không biên giới giữa con người với nhau.

Nguồn: CNN