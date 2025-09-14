Từng bán nhà xã hội có giá đắt kỷ lục, Tập đoàn Him Lam bất ngờ cùng 5 chủ đầu tư rục rịch làm 7 dự án ở phía Nam

Một góc tỉnh Đồng Nai (ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn).

Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ trì buổi làm việc nghe Sở Xây dựng báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tại Quyết định 444/QĐ-TTg (ngày 27/2/2025) của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh được giao thực hiện hơn 4.200 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Buổi làm việc cũng đã nói về tiến độ, khu đất thực hiện, kế hoạch triển khai…

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định giao chủ đầu tư đối với 7 dự án nhà ở xã hội cho các đơn vị gồm:

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP.

Công ty Cổ phần Him Lam.

Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Miền Đông.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc và Xây dựng Môi trường Khang Nam.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Đồng Nai.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh.

Trong các chủ đầu tư được tỉnh Đồng Nai chấp thuận nêu trên, nổi bật là Công ty Cổ phần Him Lam. Được biết ở Hà Nội, liên danh Công ty Cổ phần Him Lam Thủ Đô và BIC Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (tên thương mại Rice City Long Châu), tọa lạc tại quận Long Biên cũ. Vào tháng 6/2025, liên danh chủ đầu tư đã công bố những thông tin chính thức về dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu. Trong đó đáng chú ý, mức giá căn hộ dự kiến lên tới 26 - 27 triệu đồng/m2. Đây là mức giá cao chưa từng có trong lịch sử phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội. Trước đó, dự án nhà ở xã hội có giá mở bán mới cao nhất là N01 Hạ Đình (huyện Thanh Trì cũ) với mức giá 25 triệu đồng/m2. Với mức giá 27 triệu đồng một m2, căn nhỏ nhất (32 m2) tại dự án Rice City Long Châu sẽ có giá khoảng 864 triệu đồng. Căn lớn nhất (77 m2) có giá khoảng 2,08 tỷ đồng. Dù giá cao, sức hút của dự án vẫn rất lớn. Trong hơn 2 tháng, Văn phòng đăng ký đất đai quận Long Biên cũ luôn quá tải với hàng trăm lượt người đến làm thủ tục mỗi ngày. Theo chủ đầu tư, đã có hàng nghìn hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện mua nhà. Website dự án ghi nhận trên 75.000 lượt truy cập, có lúc lên tới 200–300 lượt truy cập cùng lúc, con số kỷ lục với một dự án nhà ở xã hội. Được biết, dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu gồm 3 khối nhà CT1, CT2, CT3 với tổng số lượng 1.980 căn hộ.

Về thủ tục xây dựng, các chủ đầu tư được tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện rút ngắn 50% thời gian thẩm định và cấp phép so với các văn bản của Trung ương. Đồng thời, các thủ tục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy cũng được lồng ghép ngay trong quy trình cấp phép, giảm bớt chồng chéo.

Đối với 7 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, Sở Xây dựng đề nghị: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất hồ sơ, liên hệ với cơ quan chức năng thực hiện thủ tục giao đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết và các bước tiếp theo để khởi công theo kế hoạch. UBND các phường, xã phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đất trên thực địa đúng tiến độ.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ góp phần hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, mà còn giải quyết nhu cầu bức thiết về chỗ ở cho công nhân, người lao động và đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn.

Chính vì thế, các chủ đầu tư được tỉnh tin tưởng giao thực hiện dự án khẩn trương hoàn tất các thủ tục để động thổ, khởi công ngay trong tháng 9 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Quá trình triển khai dự án phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiện ích và giá cả tốt nhất cho người thu nhập thấp.