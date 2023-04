Tuần 'siêu bầu cử' ở châu Âu và những vấn đề đáng chú ý

Ảnh minh họa: Euractiv

Phần Lan: Cuộc bầu cử quốc hội của Phần Lan sẽ diễn ra vào ngày 2/4 và kết quả sẽ quyết định tương lai chính trị của Thủ tướng Sanna Marin.



Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy liên minh của bà Marin, gồm đảng Dân chủ Xã hội (SDP), đảng Trung tâm (Kesk), đảng Xanh (Vihr), Cánh tả (Vas) và đảng Nhân dân Thụy Điển tự do (SFP), có khả năng sẽ duy trì thế đa số.

Tuy nhiên, có khả năng đảng trung hữu Kok có thể trở thành đảng mạnh nhất, thay thế SDP. Kok từ lâu đã ủng hộ tư cách thành viên của Phần Lan trong NATO. Điều này có thể là nguyên nhân giúp tỷ lệ ủng hộ đảng này của cử tri gia tăng so với cuộc bầu cử trước.

Bulgaria: Nước này sẽ tổ chức cuộc bầu cử sớm lần thứ 5 trong vòng chưa đầy hai năm cũng vào ngày 2/4. Các cuộc thăm dò chỉ ra rằng liên minh "Tiếp tục thay đổi–Bulgari dân chủ" đang cạnh tranh quyết liệt với liên minh GERB-SDS trung hữu do cựu Thủ tướng Boyko Borissov lãnh đạo.

Cả hai liên minh thân châu Âu trên đều có tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò ở mức khoảng 26%. Đảng DPS ôn hòa và đảng Vazrazhdane cực hữu ủng hộ Nga đang có tỷ lệ ủng hộ khoảng 13%, trong khi liên minh BSPzB chỉ giành được tỷ lệ ủng hộ 8%, một kết quả bầu cử tồi tệ nhất của họ cho đến nay nếu trở thành sự thật.

Do đó, con đường dẫn đến một chính phủ ổn định ở Bulgaria vẫn chưa chắc chắn, đặc biệt là không rõ liệu các đảng như Levitsata, ITN và đảng "Sự trỗi dậy của Bulgaria" có vượt qua ngưỡng 4% hay không.

Tóm lại, cuộc bầu cử này khó có thể dẫn đến thay đổi mang tính đột phá như mong muốn đối với Bulgaria, quốc gia đã phải chật vật để thành lập một liên minh chính phủ lâu dài, dẫn đến nhiều cuộc bầu cử sớm kể từ tháng 4/2021.

Montenegro: Các cử tri tại nước này sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 2/4 trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống năm nay, vốn có thể chứng kiến ​​đảng DPS trung tả lần đầu tiên mất chức tổng thống. Ứng cử viên của đảng trung hữu "Europe Now!" Jakov Milatović đang có cơ hội thực tế để đánh bại Milo Đukanović, người đã lãnh đạo nước này ở cương vị tổng thống hoặc thủ tướng trong phần lớn thời gian kể từ năm 1990.

Dù không có cuộc thăm dò nào được công bố cho vòng tranh cử lần này, tuy nhiên, ứng cử viên đứng thứ ba trong vòng đầu tiên, Andrija Mandić của đảng Người Serbia Mới cánh hữu, đã ủng hộ ứng cử viên Milatović.

Tổng thống Đukanović đã giải tán quốc hội ba ngày trước vòng đầu tiên của cuộc bầu cử sau khi các đảng không thành lập được chính phủ mới. Một cuộc tổng tuyển cử sớm được lên kế hoạch vào ngày 11/6.

Andorra: Cử tri ở Andorra sẽ bầu quốc hội mới vào ngày 2/4. Các cuộc thăm dò ở Andorra rất hiếm khi được công bố. Chính phủ hiện tại do đảng DA dân chủ lãnh đạo liên minh với LA tự do và đảng Acció tự do mới thành lập với tư cách là các đối tác liên minh cấp dưới.

Liên minh do PS trung tả thống trị phe đối lập. Hai đảng mới có thể giành được tỷ lệ phiếu bầu đáng kể trong cuộc bỏ phiếu lần này là đảng Concòrdia bảo vệ môi trường và đảng Endavant đa dạng về ý thức hệ.

Andorra không phải là thành viên của Liên minh châu Âu, nhưng các đảng tự do và trung tả ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ hơn với EU.

Pháp: Giữa các cuộc biểu tình cải cách tuổi hưu trí đang diễn ra, cử tri ở bốn trong số 577 khu vực bầu cử sẽ đi bỏ phiếu vào cuối tuần tới để bầu một nghị sĩ mới cho khu vực bầu cử.

Khu vực bầu cử số 1 tại Ariège ở miền Nam nước Pháp có lịch sử do các đảng cánh tả nắm giữ, điều này khó có thể thay đổi trong năm nay. Trong vòng đầu tiên diễn ra vào ngày 26/3, tất cả các ứng cử viên cánh hữu và tự do đều bị loại, khi ứng cử viên đương nhiệm của đảng LFI (cánh tả) và một thành viên của đảng Xã hội (người không được đảng chính thức tán thành) tiến vào vòng thứ hai.

Các cử tri Pháp sống ở Israel, Italy, Hy Lạp, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Maghreb, Tây Phi, Caribe và Mỹ Latinh sẽ đi bỏ phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc tranh cử hai vòng để bầu ra tổng cộng ba nghị sĩ. Một ghế do đảng UDI trung tâm nắm giữ, một ghế do đảng Génération trung tả và một ghế do đảng Phục hưng của Tổng thống Emmanuel Macron nắm giữ.

Italy: Các cuộc bầu cử khu vực ở Friuli Venezia-Giulia vào 2 và 3/4 là phép thử đối với liên minh trung hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni.

Trong khi đó tại Thụy Sĩ, các khu vực Geneva, Lucerne và Ticino sẽ bầu cử hội đồng khu vực mới vào ngày 2/4. Các lá phiếu này cũng là phép thử quan trọng đối với các đảng trước cuộc bầu cử quốc hội vào cuối năm nay.

Tại Geneva và Lucerne, vòng đầu tiên của cuộc bầu cử chính quyền khu vực cũng diễn ra.