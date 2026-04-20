Bước vào tuần lễ từ ngày 20/4 đến 26/4, năng lượng của những ngày cuối tháng 4 mang đến nhịp độ hối hả nhưng cũng đầy hứa hẹn. Đặc biệt trong dòng chảy hỏa khí rực rỡ của năm Bính Ngọ, việc cân bằng năng lượng cá nhân thông qua màu sắc trang phục không chỉ đơn thuần là chuyện mặc đẹp mỗi ngày mà còn là nghệ thuật tinh tế để thu hút vượng khí, xua tan những điều chướng tai gai mắt.

Việc lựa chọn màu sắc hợp mệnh trong tuần này sẽ giống như một lớp "áo giáp" vô hình, giúp bạn tự tin bước ra đường, gặp gỡ đối tác hay đơn giản là tìm thấy sự bình yên, thư thái trong tâm trí giữa bộn bề công việc. Hãy cùng khám phá xem tủ đồ của bạn cần ưu tiên những gam màu nào để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày "lên hương" rực rỡ, đón nhận những cơ hội tài chính mới mẻ đang âm thầm gõ cửa.

Tuổi Tý, Sửu, Dần: Gọi mời may mắn bằng sắc thái rạng rỡ

Đối với những người tuổi Tý, tuần mới mở ra với một chút thử thách nhỏ trong giao tiếp, đặc biệt là vào ngày đầu tuần 20/4, do đó sắc trắng thanh lịch và xanh lam nhạt sẽ là "chân ái" giúp làm dịu tinh thần, mang lại sự thông suốt khi bạn cần chốt hạ các quyết định tài chính quan trọng.

Chuyển sang những người tuổi Sửu, khoảng thời gian giữa tuần từ ngày 22/4 đến 23/4 đòi hỏi sự tập trung cao độ cho các dự án đang dang dở, vì vậy việc diện những trang phục mang tone màu mộc mạc như nâu cà phê hay vàng be sẽ giúp củng cố sự vững vàng, thu hút quý nhân phù trợ nơi công sở.

Riêng với tuổi Dần, mộc khí trong tuần này đang có dấu hiệu khởi sắc, để kích hoạt tối đa tài lộc vào những ngày cuối tuần 25/4 và 26/4, các bạn nên ưu tiên những điểm nhấn màu xanh lục hoặc đen huyền bí trên trang phục, điều này không chỉ tạo ra sự cuốn hút tự nhiên mà còn giúp hóa giải khéo léo những năng lượng tiêu cực xung quanh.

Tuổi Mão, Thìn, Tỵ: Rực rỡ đón lộc với những gam màu ấm áp

Tiến vào tuần mới, người tuổi Mão sẽ cảm nhận được sự chuyển dịch tích cực trong các mối quan hệ xã giao, để tận dụng triệt để lợi thế này vào ngày 21/4, một chiếc áo mang sắc hồng pastel hoặc cam đào nhẹ nhàng sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối, dễ dàng thuyết phục được những đối tác khó tính nhất.

Đối với tuổi Thìn, tuần lễ từ 20/4 đến 26/4 mang ý nghĩa củng cố sức mạnh nội tại, những trang phục mang màu đỏ đô hoặc tím than sẽ là bùa hộ mệnh tuyệt vời, đặc biệt phát huy tác dụng trong ngày thứ Năm 23/4, giúp bạn tránh được thị phi chốn văn phòng và giữ vững phong độ làm việc đỉnh cao.

Trong khi đó, người tuổi Tỵ đang bước vào giai đoạn thăng hoa của tư duy sáng tạo, để hiện thực hóa những ý tưởng bay bổng này thành lợi nhuận cụ thể vào ngày 24/4, hãy mạnh dạn chọn cho mình những bộ đồ có màu xanh lá cây hoặc vàng tươi, chúng sẽ đóng vai trò như một trạm sạc năng lượng, giúp bạn bứt phá mạnh mẽ khỏi những vùng an toàn cũ kỹ.

Tuổi Ngọ, Mùi, Thân: Tinh tế sắc màu, hóa giải chông gai

Năm Bính Ngọ vốn dĩ đã mang hỏa khí dồi dào, nên trong tuần mới này, bản mệnh tuổi Ngọ cần khéo léo tiết chế lại bằng những gam màu dịu mát như xanh nước biển hoặc trắng ngà, nhất là vào ngày 22/4, để duy trì sự điềm tĩnh tĩnh tại, tránh những phút bốc đồng mua sắm làm hao hụt ví tiền.

Người tuổi Mùi dự báo sẽ trải qua một tuần làm việc vất vả nhưng vô cùng năng suất, và để gặt hái thành quả rực rỡ nhất vào ngày thứ Bảy 25/4, sắc xám bạc hoặc ghi sáng sẽ là lựa chọn hoàn hảo, mang đến phong thái chuyên nghiệp và tạo niềm tin vững chắc cho cấp trên cũng như khách hàng.

Còn với tuổi Thân, tuần lễ tới đòi hỏi sự thắt chặt và khôn ngoan trong chi tiêu, việc khoác lên mình những bộ trang phục màu vàng ánh kim hoặc trắng tinh khôi vào ngày 20/4 sẽ giúp minh mẫn hóa tư duy quản lý tài chính, đồng thời mở ra những cơ hội đầu tư sinh lời đầy bất ngờ.

Tuổi Dậu, Tuất, Hợi: Mặc đẹp đón thời, tài lộc gõ cửa

Bước sang tuần lễ từ 20/4 đến 26/4, người tuổi Dậu đón nhận nhiều tin vui đan xen về mặt tình cảm lẫn tiền bạc, để niềm vui thêm phần trọn vẹn và bùng nổ vào ngày Chủ nhật 26/4, sắc cam đất hoặc đỏ gạch sẽ giúp đường tài vận hanh thông, công việc kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi và trôi chảy.

Với tuổi Tuất, để xua tan những áp lực vô hình thường trực trong khoảng thời gian giữa tuần ngày 23/4, bạn hãy ưu tiên những bộ cánh có màu xanh rêu hoặc nâu trầm, sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên qua màu sắc sẽ giúp bạn tìm lại sự cân bằng, từ đó đưa ra những bước đi chiến lược sắc bén.

Cuối cùng, những người tuổi Hợi sẽ có những ngày tháng rực rỡ chốn công sở nếu biết cách tận dụng sức mạnh của màu đen và xanh dương đậm, diện những tone màu này vào ngày 21/4 hoặc 24/4 không chỉ tôn lên khí chất thanh lịch mà còn như một thỏi nam châm thu hút những nguồn năng lượng thịnh vượng, giúp mọi dự định đều hanh thông và viên mãn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm