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Tuấn Hưng: "Nếu không thích Tuấn Hưng, xin hãy phê bình Tuấn Hưng"

Dạ Vũ
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"Nếu không thích Tuấn Hưng, xin hãy phê bình Tuấn Hưng. Đừng vì sự không yêu mến một người mà xem nhẹ công sức của cả một cộng đoàn", Tuấn Hưng chia sẻ.

Ngày 27/9, ca sĩ Tuấn Hưng tham gia biểu diễn tại một đêm nhạc thiện nguyện ở Nashville (Mỹ). Sau đó, các clip ghi lại màn trình diễn của nam ca sĩ tại đêm nhạc này được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội với nhiều bình luận trái chiều.

Mới đây, Tuấn Hưng đã lên tiếng trên trang cá nhân bày tỏ sự buồn bã khi đêm nhạc bị ví von với “tiệc thôi nôi, đám ma, đám giỗ…” trong những nội dung bình phẩm về anh.

Tuấn Hưng: "Nếu không thích Tuấn Hưng, xin hãy phê bình Tuấn Hưng" - Ảnh 1.

Trong bài viết, nam ca sĩ cho biết anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chia sẻ cảm xúc. Tuấn Hưng nhấn mạnh, phía sau đêm nhạc là công sức của ban tổ chức, những người làm thiện nguyện và nhiều người đã dành thời gian, tiền bạc để góp sức xây dựng. Anh cho rằng bản thân chỉ là người góp tiếng hát còn những đóng góp của cộng đồng xứng đáng được nhìn nhận bằng sự tôn trọng.

"Nếu không thích Tuấn Hưng, xin hãy phê bình Tuấn Hưng. Đừng vì sự không yêu mến một người mà xem nhẹ công sức của cả một cộng đoàn", nam ca sĩ viết.

Giọng ca Tìm lại bầu trời khẳng định khán giả có quyền nhận xét nếu anh hát chưa tốt. Đồng thời, anh cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu bản thân có điều gì sai trái.

"Nếu con hát chưa tốt, quý vị có quyền nhận xét. Nếu con có điều gì sai, xin chỉ rõ để con chịu trách nhiệm", Tuấn Hưng bày tỏ.

Nam ca sĩ cũng đặt câu hỏi về việc những khán giả có mặt dưới sân khấu và những người âm thầm đóng góp cho chương trình phải chịu những lời giễu cợt vì lý do gì. Theo anh, những người tham gia và ủng hộ đêm nhạc không đáng bị kéo vào các bình phẩm mang tính chế giễu trên mạng xã hội.

Tuấn Hưng cho rằng việc biểu diễn trong tiệc thôi nôi, đám giỗ hay một buổi tiễn biệt không phải điều đáng xấu hổ. Theo anh, niềm vui hay nỗi mất mát của mỗi gia đình đều cần được trân trọng. Nam ca sĩ phản đối việc sử dụng những hoàn cảnh này để hạ thấp một nghệ sĩ, đồng thời làm lu mờ ý nghĩa của đêm nhạc thiện nguyện.

Nữ ca sĩ quê Hải Phòng nói về mối quan hệ kéo dài 11 năm với Đàm Vĩnh Hưng
Tags

Tuấn Hưng

đêm nhạc

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mang xa hoi

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