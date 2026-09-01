Tuấn Hưng hủy show, tự test chất cấm trước khi công khai đưa vợ và 3 con sang Mỹ định cư

Chỉ trong khoảng hơn 3 tháng của năm 2026, Tuấn Hưng nhiều lần trở thành tâm điểm gây chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng thu hút sự chú ý khi công khai đưa vợ và 3 con sang Mỹ định cư. Theo Tuấn Hưng, sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí của bầu show Thomas Tâm - chồng ca sĩ Hồng Ngọc - để phát triển sự nghiệp tại hải ngoại, anh đã quyết định đưa vợ và các con sang Mỹ định cư.

Nói về lý do trên tờ Ngôi Sao, Tuấn Hưng cho biết theo điều khoản trong hợp đồng, các con của anh sẽ được hưởng chính sách miễn học phí khi sang Mỹ học tập. Tuấn Hưng cũng mong muốn ba con Su Hào, Son và Sâm có môi trường sống và học tập mới nên quyết định sang Mỹ sinh sống.

Trong một tâm thư đăng trên Facebook vào ngày 30/8, Tuấn Hưng cũng thẳng thắn nhìn nhận thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của anh đã qua nên muốn lùi lại để ưu tiên chăm sóc gia đình nhỏ. Trước những lời bàn tán tiêu cực từ dư luận, nam ca sĩ khẳng định việc dịch chuyển này hoàn toàn vì tương lai của các con chứ bản thân không hề chạy trốn hay từ bỏ đam mê ca hát.

"Tôi không rời đi để chạy trốn. Tôi không chậm lại vì đã hết khát vọng. Tôi chỉ đang lựa chọn một hành trình khác – thực tế hơn, nhiều trách nhiệm hơn và cần thiết hơn cho gia đình mình vào lúc này", Tuấn Hưng viết.

Thông tin Tuấn Hưng sang Mỹ sống đang là chủ đề được nhiều cư dân mạng quan tâm, thảo luận nhiều. Tuy nhiên trước khi công khai sang Mỹ định cư, Tuấn Hưng cũng có 2 lần khiến mạng xã hội bùng nổ. Lần đầu là vào rạng sáng ngày 25/5/2026, khi đang lưu diễn ở Mỹ, Tuấn Hưng đã đăng tải clip ghi lại toàn bộ quá trình tự test chất cấm tại nhà từ lúc lấy nước tiểu đến khi có kết quả lên Facebook cá nhân kèm chia sẻ dài.

"Khi mình lao lực vì cường độ làm việc thì người ta cho là mình giả vờ ốm. Chỉ những người đi diễn cùng chương trình và khán giả mới hiểu chuyện vừa tập vừa diễn 2 show liên tục suốt cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói, mà cõi mạng thì không buông tha ai...

Tôi tự nguyện test để chứng minh bản thân như mọi công dân khác. Tôi không chụp lại ảnh kết quả sau khi test mà quay trực tiếp toàn bộ quá trình, để khỏi bị nói là lấy kết quả của người khác", Tuấn Hưng viết trên Facebook.

Kết quả test chất cấm của Tuấn Hưng từng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Lần chú ý thứ 2 là vào ngày 9/6, Tuấn Hưng khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo hủy liveshow cá nhân có quy mô đầu tư lớn tại Hà Nội.

Đêm nhạc mang tên "Góc ban công 2026 - Vệt nắng" dự kiến diễn ra vào tối ngày 13/6/2026 tại Cung Văn hóa Thể thao Quần Ngựa, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi đình đám như Lệ Quyên, Đăng Khôi, Phúc Tiệp, Bằng Kiều và Tú Dưa.

Dù mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thiện và vé đã được mở bán rộng rãi nhưng chỉ cách giờ G đúng 4 ngày, nam ca sĩ đột ngột thông báo hoãn show với lý do sức khỏe không đảm bảo và cần thêm thời gian để nâng cao chất lượng nghệ thuật.

Như vậy chỉ trong khoảng hơn 3 tháng, Tuấn Hưng nhiều lần trở thành tâm điểm gây chú ý trên mạng xã hội từ chuyện công việc đến cuộc sống đời tư, cá nhân. Điều này cũng chứng tỏ nam nghệ sĩ sau gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật vẫn là cái tên khiến nhiều người tò mò, chú ý.