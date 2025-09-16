HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov hoàn thành bài thử nghiệm đầu tiên trên biển

Bạch Dương |

Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov đang gấp rút hoàn thành quá trình chạy thử nghiệm để sớm quay lại đội hình tác chiến của Hải quân Nga.

- Ảnh 1.

Tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm đầu tiên tại nhà máy. Con tàu đang được hiện đại hóa và sửa chữa tại Nhà máy Sevmash.

- Ảnh 2.

Các chuyên gia thuộc đoàn nghiệm thu của doanh nghiệp cùng với thủy thủ đoàn đã kiểm tra hoạt động của động cơ chính và các hệ thống - cơ cấu của tàu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết .

- Ảnh 3.

Theo kế hoạch, các cuộc thử nghiệm sẽ tiếp tục trong nhiều tháng ở Biển Barents, chỉ sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình kiểm tra thì con tàu mới được chấp nhận đưa trở lại biên chế Hải quân Nga.

- Ảnh 4.

Quá trình đại hóa con tàu chủ yếu ảnh hưởng đến vũ khí tấn công. Hệ thống tên lửa Granit lỗi thời sẽ được thay thế bằng các bệ phóng đa năng có khả năng sử dụng tên lửa siêu thanh Oniks, Kalibr và Zircon.

- Ảnh 5.

Vào tháng 1 năm 2025, lò phản ứng hạt nhân của tàu tuần dương tên lửa này đã được tái kích hoạt. Việc thử nghiệm sẽ tiếp tục theo đúng kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi triển khai.

- Ảnh 6.

Đô đốc Nakhimov là tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng (Dự án 1144.2 Orlan). Được đóng vào cuối những năm 1980, tàu phục vụ trong Hạm đội Phương Bắc. Đến cuối thập niên 1990, tàu được đưa đi sửa chữa và hiện đại hóa.

- Ảnh 7.

Đây là tàu mặt nước lớn nhất của Hải quân Nga, với lượng giãn nước hơn 25 nghìn tấn. Tàu tuần dương này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt nước cỡ lớn, cung cấp khả năng phòng không toàn diện và phòng thủ chống ngầm.

Sự trở lại của con tàu là rất quan trọng đối với Hải quân Nga, đặc biệt sau khi tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã nhận quyết định loại biên do công việc sửa chữa quá phức tạp và tốn kém.

quân sự

Hải quân Nga

Tuần dương hạm Đô đốc

Soha
