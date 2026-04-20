Tự ý nạp game rồi "xóa dấu vết", hành động của cậu bé khiến nhiều cha mẹ lạnh gáy

Trong thời đại mà điện thoại thông minh gần như trở thành “vật bất ly thân” của nhiều người, câu chuyện trẻ em tiếp cận công nghệ từ rất sớm không còn là điều mới. Nhưng đi cùng với sự tiện lợi đó là một vấn đề ngày càng rõ rệt khi ranh giới giữa việc tạo điều kiện cho con tiếp cận công nghệ và việc buông lỏng quản lý đang trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Khi thiết bị số dần thay thế vai trò giải trí, thậm chí là “giữ trẻ” trong những lúc người lớn bận rộn, câu hỏi không còn nằm ở việc có nên cho con dùng hay không, mà là người lớn đang kiểm soát đến đâu và liệu có đang vô tình bỏ qua những hệ quả khó lường phía sau.

Mới đây, một đoạn video đang được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc ghi lại hình ảnh một cậu bé còn khá nhỏ, cầm điện thoại và thao tác rất thành thạo. Điều khiến nhiều người chú ý không phải là việc trẻ em sử dụng smartphone mà là những gì diễn ra sau đó.

Theo nội dung video, cậu bé được bố mẹ cho dùng điện thoại khá thoải mái khi không chỉ dừng lại ở việc chơi game, em còn tự ý sử dụng tiền trong tài khoản của phụ huynh để nạp game. Đáng nói hơn, sau khi thực hiện giao dịch, cậu bé còn biết cách xoá thông báo trừ tiền để tránh bị phát hiện.

Chỉ một chi tiết nhỏ này cũng đủ khiến nhiều người “lạnh gáy”, bởi nó cho thấy trẻ không chỉ tiếp cận công nghệ sớm, mà còn bắt đầu hình thành những hành vi “né tránh kiểm soát” theo cách rất tự nhiên.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và kéo theo hàng loạt tranh luận. Không ít người đặt câu hỏi: phải chăng sự nuông chiều vô tình đã tạo ra những khoảng trống trong việc giáo dục và kiểm soát? Khi thiết bị công nghệ trở thành “bảo mẫu” tạm thời, liệu phụ huynh có đang bỏ lỡ việc thiết lập những giới hạn cần thiết?

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng câu chuyện không nên bị nhìn nhận quá cực đoan. Trẻ em ngày nay tiếp xúc với công nghệ sớm, học rất nhanh và có thể tự mày mò ra nhiều thứ. Vấn đề không nằm hoàn toàn ở việc cho dùng điện thoại, mà ở cách người lớn đồng hành và hướng dẫn con sử dụng đúng cách:

- Trẻ con bây giờ nhanh thật, không dạy thì nó tự học… nhưng học cái gì mới đáng lo, không phải do đứa bé hư, mà là chưa được dạy rõ ràng về giới hạn.

- Nhiều phụ huynh cứ nghĩ cho con dùng điện thoại là chuyện nhỏ, đến lúc phát hiện thì đã muộn.

- Cái đáng sợ nhất là bé biết xoá thông báo, tức là đã ý thức được việc mình làm là không nên.

- Ngày xưa giấu tiền trong heo đất, giờ phải giấu tài khoản ngân hàng.

- Công nghệ không có lỗi, vấn đề là người lớn có kiểm soát được không thôi, nhiều bố mẹ bận quá nên cho con cầm điện thoại cho yên, nhưng cái giá phải trả đôi khi không hề “yên” chút nào.

- Thực ra đây là lúc cần dạy con về tiền bạc và trách nhiệm, chứ không chỉ là cấm đoán.

Dù vậy, điểm khiến nhiều người suy nghĩ vẫn là ranh giới mong manh giữa tin tưởng và buông lỏng. Khi không có sự giám sát phù hợp, những hành vi tưởng nhỏ có thể dần trở thành thói quen, thậm chí ảnh hưởng đến cách trẻ nhận thức về tiền bạc và trách nhiệm.

Trong bối cảnh công nghệ len lỏi vào mọi khía cạnh cuộc sống, có lẽ điều quan trọng không phải là “có nên cho con dùng điện thoại hay không”, mà là cách người lớn thiết lập giới hạn và đồng hành cùng con.

Thứ nhất, việc tiếp cận công nghệ cần đi kèm với những quy tắc rõ ràng. Trẻ có thể sử dụng thiết bị, nhưng cần hiểu đâu là giới hạn, đặc biệt liên quan đến tiền bạc và quyền riêng tư của gia đình.

Thứ hai, sự giám sát không nên chỉ dừng ở việc điện thoại cho con rồi để đó, mà cần có sự theo dõi và hướng dẫn thường xuyên. Trẻ học rất nhanh, nhưng nếu không có định hướng, các hành vi sai lệch cũng dễ hình thành theo cách tự nhiên.

Thứ ba, thay vì chỉ cấm đoán sau khi sự việc đã xảy ra, việc trò chuyện và giải thích cho trẻ hiểu về hậu quả, trách nhiệm và giá trị của tiền bạc mới là yếu tố giúp con hình thành nhận thức lâu dài.

Suy cho cùng, công nghệ không phải vấn đề, cách người lớn đồng hành cùng trẻ mới là điều quyết định. Và trong những câu chuyện như thế này, điều đáng lưu tâm không chỉ là đứa trẻ đã làm gì, mà là người lớn đã ở đâu trong quá trình đó.