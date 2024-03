Từ vụ hỏa hoạn ở Triều Khúc: Tiến sĩ ĐH Bách Khoa nói về 1 thiết bị ít khi chập cháy, nhưng phải đề phòng

Khoảng 21 giờ tối 14-3, người dân phát hiện cháy tại phòng trọ ở tầng 3 của chung cư mini cao 5 tầng. Nguyên nhân được xác định là do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng có mặt phối hợp với chủ nhà xử lý dập tắt đám cháy.



Trên thực tế, so với bếp gas hay lò vi sóng, hiện tượng tủ lạnh bị chập cháy ít xảy ra hơn, dù vậy đã có một vài trường hợp được ghi nhận trên thế giới và cả ở Việt Nam. Nguyên nhân có thể là do tủ lạnh bị lỗi thiết kế, hoặc đã quá cũ không còn đảm bảo chất lượng, nhưng phần lớn thường là do việc sử dụng không đúng cách.

Trả lời trên trang thông tin điện tử EVN, Tiến sĩ Trần Văn Thịnh, nguyên trưởng Bộ môn Thiết bị điện, điện tử, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, tủ lạnh bị chập cháy rất ít khi xảy ra, nhưng cũng cần lưu ý một số điều sau đây để tủ lạnh không trở thành thứ tiềm ẩn nguy hiểm trong nhà.

3 nguyên nhân phổ biến khiến tủ lạnh chập cháy

Một số nguyên nhân gây chập cháy tủ lạnh được Tiến sĩ Thịnh nhắc tới:

- Tủ lạnh quá cũ: Khi vỏ tủ bị han gỉ, nếu đặt ở nơi ẩm thấp, lớp bảo ôn có thể bị ảnh hưởng hoặc bị chuột cắn, phá. Nếu tủ lạnh bị đọng hơi nước, khi bị mất lớp bảo ôn thì nước sẽ rò vào mạch nguồn gây nên chập, cháy.

- Do sửa chữa, hàn xì.

- Thay gas nhiều lần nên có cặn bẩn: Điều này gây tắc ống mao nối từ giàn ngưng đến giàn bay hơi, giảm khả năng làm mát, dẫn đến áp suất hệ thống quá cao, dễ cháy nổ. Nếu không được nạp gas R-134A (không gây cháy nổ) mà lại bị nạp loại gas R-600A (giống gas nấu ăn) thì khả năng gây cháy càng lớn.



- Chập điện: Do máy nén là loại kín nên các cuộn dây điện có thể bị chập, chạm gây ra tia lửa điện và làm ga bắt lửa. Có trường hợp do điện áp tăng đột ngột, máy nén liên tục đưa hơi gas vào dàn nóng, làm tăng áp suất của ga dẫn tới cháy nổ. Trong tủ lạnh có nhiều mút giữ nhiệt, có thể bắt cháy khi bị chập điện.

Làm thể nào để phòng tránh chập cháy tủ lạnh?

Dưới đây là các biện pháp cụ thể và chi tiết hơn để phòng tránh chập cháy tủ lạnh mà bạn có thể thực hiện:

Đặt tủ lạnh ở nơi thích hợp

Bạn nên đặt tủ lạnh ở những nơi thoáng mát, không ẩm ướt và không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Bên cạnh đó, các gia đình cần đảm bảo có khoảng trống tối thiểu 15 cm từ tủ lạnh đến tường hoặc các vật dụng khác để tạo không gian tản nhiệt tốt.



Sử dụng và vận hành an toàn

Các chuyên gia khuyến cáo không nên dùng vật sắc nhọn để cạy lớp tuyết hoặc đá bám trong ngăn đông của tủ lạnh. Các gia đình cũng nên hạn chế để chai thủy tinh hoặc đồ uống có gas như nước ngọt, bia, rượu trong ngăn đá vì chúng có nguy cơ phình to và bật nắp gây nổ.

Bảo dưỡng định kỳ

Người sử dụng nên thực hiện vệ sinh tủ lạnh và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo các bộ phận hoạt động tốt và không có cặn bẩn gây tắc nghẽn. Ngoài ra, bạn cần kiểm tra các mối nối và ống dẫn gas, đảm bảo chúng không bị rò rỉ hoặc hỏng hóc.

Bạn cũng cần kiểm tra hoạt động của máy nén và cảnh giác khi thấy các dấu hiệu bất thường như âm thanh lạ hoặc quá nhiệt. Khi có nhu cầu sửa chữa tủ lạnh, bạn hãy liên hệ với dịch vụ bảo dưỡng chính hãng hoặc thợ sửa chữa chuyên nghiệp.

Phát hiện sớm các dấu hiệu của sự cố

Theo các chuyên gia, tủ lạnh có vấn đề sẽ có dấu hiệu cảnh báo như phát ra âm thanh bất thường, bên trong tủ quá nóng, hoặc có mùi gas. Nếu phát hiện những dấu hiệu này, bạn hãy ngắt nguồn điện ngay lập tức và liên hệ với dịch vụ sửa chữa.

Phòng ngừa nguy cơ cháy nổ từ các yếu tố khác

Để ngăn ngừa rủi ro, các gia đình lưu ý không đặt tủ lạnh gần các thiết bị phát ra nhiệt như lò vi sóng, bếp gas, hoặc các nguồn nhiệt khác. Bạn cũng không nên chất đồ quá tải lên trên hoặc xung quanh tủ lạnh, đặc biệt là những vật liệu dễ cháy.

Thực hiện theo đầy đủ các biện pháp này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ tủ lạnh và đảm bảo an toàn cho gia đình bạn.

