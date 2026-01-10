HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Từ việc che khiếm khuyết 2cm cho người Việt đến sự trỗi dậy của Canifa

Văn Dân |

Cách đây ít lâu, ông Đoàn Hồng Hải, nhà sáng lập thương hiệu thời trang quốc gia của Việt Nam, thương hiệu Canifa, đã có nhiều chia sẻ thú vị trên các phương tiện truyền thông.

Qua câu chuyện của ông Đoàn Hồng Hải trên chương trình Human Voice, thuộc hệ sinh thái Giải thưởng Hành động Vì Cộng đồng do Báo Nhân dân chủ trì (phối hợp Công ty CP VCCorp tổ chức), người đọc mới biết rằng những chiếc áo len dành riêng cho người Việt có những nét cải cách tinh tế, dựa trên kết quả R&D kỹ lưỡng của doanh nghiệp này.

Nhờ vậy, từ chỗ không có ai chịu bán sản phẩm, chỉ sau 2 năm, hãng thời trang này vươn lên dẫn đầu thị trường. Nhiều hội chợ, người mua chen chân tắc nghẽn trước gian hàng của Canifa.

Ông Đoàn Hồng Hải cũng chia sẻ về những tác phẩm, những con người đã truyền cảm hứng cho bản thân mình và Canifa vươn lên, trong đó có sự tư vấn của ông Trương Gia Bình, và sự tin tưởng của đối tác, niềm tự hào của nhân viên.

Trong số những câu chuyện của Canifa, có lẽ đẹp nhất chính là câu chuyện 20 năm bền bỉ mang Hơi Ấm Mùa Đông đến với trẻ em vùng cao, hoạt động mà ông tự nhận là vẫn thấy "đẹp đến gai người"...

Dưới đây là toàn bộ nội dung trò chuyện của ông Đoàn Hồng Hải trên Human Voice. ﻿

